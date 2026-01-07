Live video Parma – Inter, în etapa 19 din Serie A. Pio Esposito lovește pentru a 2-a oară bara transversală!

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 19 din Seria A aduce în prim-plan un meci extrem de interesant. Liderul Inter se deplasează la Stadio Ennio Tardini pentru duelul cu Parma. Partida este una specială pentru Cristi Chivu, românul pregătindu-i pe „Cruciați” în stagiunea precedentă. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Min. 32: Inter lovește pentru a 2-a oară bara transversală! Pio Esposito trimite din cădere, însă balonul lovește și de această dată stâlpul de sus al porții.

Min. 29: Ocazie mare Parma! Ondrejka scapă singur în careu și reia o centrare. În ciuda poziției favorabile, șutul atacantului lovește bara transversală.

Min. 14: Bisseck șutează frumos de la marginea careului, însă Corvi intervine și respinge balonul în bara transversală. Corner pentru Inter.

Min. 2: Lautaro Martinez se desprinde în careu și deviază balonul periculos. Din nefericire pentru argentinian, mingea trece pe lângă poartă.

Min. 1: Fluier de start pe Stadio Ennio Tardini.

Echipele de start din Parma – Inter

Parma : Corvi – Britschgi, Del Prato, Circati, Valeri – Bernabe, Keita, Sorensen – Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. Rezerve : Almqvist, Cremaschi, Cutrone, Djuric, Estevez, Guaita, Hernani, Lovik, Ordonez, Rinaldi, Troilo, Valenti. Antrenor: Carlos Cuesta

: Inter : Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Martinez, Esposito. Rezerve : Acerbi, Barella, Bastoni, Bonny, Cinquegrano, Cocchi, de Vrij, Kamate, Martinez, Taho, Thuram, Zielinski. Antrenor : Cristi Chivu

Parma – Inter, în etapa 19 din Seria A. Duel special pentru Cristi Chivu

Duelul direct din etapa 19 de Seria A le găsește pe Parma și Inter în două situații complet diferite. Gazda partidei se află pe locul 14 după primele 18 runde și speră să se distanțeze de locurile periculoase din clasament.

De cealaltă parte, Inter parcurge o perioadă excelentă în Seria A. Formația din Milano are 5 victorii consecutive în campionatul italian și se poate distanța, în cazul unui succes, de urmăritoare.

Partida este fără doar și poate una specială pentru Cristi Chivu. . În ciuda faptului că i-a salvat pe „Cruciați” de la retrogradare, .

Ce rezultate a obținut Chivu la Parma

Cristian Chivu a fost pe banca tehnică a Parmei în 13 rânduri. Deși a fost sezonul său de debut la seniori din postura de antrenor, românul s-a descurcat foarte bine.

Cu o medie de 1,23 puncte pe meci, Cristi Chivu a reușit să o salveze fără probleme pe Parma de la retrogradare. În cele 13 meciuri, românul a reușit să învingă Bologna, Juventus și Atalanta. Totodată, în același interval a înregistrat remize cu Napoli, Inter și Lazio.

Cum arată Inter sub comanda lui Cristi Chivu

Cristian Chivu și-a îndeplinit visul la începutul sezonului în curs. Românul a fost pus în funcția de antrenor principal la Inter, formație la care a obținut cele mai mari rezultate ca jucător.

Deși începutul a fost ezitant, Cristi Chivu a obținut încrederea tuturor persoanelor din club. După 18 etape disputate Inter se află pe prima treaptă în Seria A, cu 39 de puncte acumulate.

Totodată, echipa performează și în UEFA Champions League. Nu mai puțin de 12 puncte a acumulat Inter în cele 6 etape disputate deja în competiția supremă de pe continent.

Clasamentul din Seria A înainte de Parma – Inter

Inter poate profita de pasul greșit făcut de Napoli în această etapă. Campioana en-titre a remizat cu Verona și a rămas la o lungime în spatele formației pregătite de Cristi Chivu. De cealaltă parte, Parma se poate apropia de mijlocul clasamentului cu un rezultat pozitiv.