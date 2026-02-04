Sport

Steaua – Dinamo, 2-2 în Ghencea. Cele două rivale au încheiat la egalitate meciul de pregătire. Video

Echipele din Liga a II-a s-au pregătit de reluarea competiției cu un amical spectaculos! Steaua și Dinamo, un duel cu istorie uriașă în România, s-a jucat joi, în Ghencea. Toate detaliile le aflați pe FANATIK
Ciprian Păvăleanu
04.02.2026 | 13:52
Steaua Dinamo 22 in Ghencea Cele doua rivale au incheiat la egalitate meciul de pregatire Video
Steaua și Dinamo organizează un meci de pregătire în Ghencea. Foto: Captură Steaua TV
Steaua – Dinamo este un duel cu o istorie uriașă în fotbalul românesc, însă ambele evoluează în prezent în al doilea eșalon valoric. Înaintea reluării competiției, cele două au disputat joi, de la ora 12:00, un meci de pregătire pe Ghencea, care s-a încheiat cu scorul de 2-2.

LIVE UPDATE: Steaua – Dinamo 2-2 ( Mario Roman 12, Chipirliu 49 / Mbanga 1, Mălăele 57)

Min. 90: Final de meci!

Min. 57: GOOOL Dinamo! Roberto Mălăele restabilește egalitatea pentru formația lui Bratu

Min. 49: GOOOL Steaua! Chipirliu pune mingea în plasă! Atacantul roș-albaștrilor a atacat foarte bine colțul scurt.

Min. 46: Partida s-a reluat!

Min. 45: Pauză pe Ghencea!

MIN. 12 GOOOOL Steaua! Mario Roman restabilește egalitatea pentru Steaua din pasa experimentatului Adi Popa!

MIN. 1 GOOOOOL CS Dinamo! Jean-Calvin Mbanga deschide scorul în secunda 12 cu un șut din afara careului în urma unei erori defensive a steliștilor.

Steaua – Dinamo, duel de legendă înaintea reluării Ligii a II-a. Unde se poate vedea partida amicală

Liga a II-a a României revine spre finalul lunii februarie, iar formațiile angrenate în competiție au început pregătirea pentru restul sezonului. Steaua București va începe cu un duel împotriva celor de la FC Voluntari în timp ce cei de la CS Dinamo vor primi vizita lui Sepsi Sfântu Gheorghe.

Dinamoviștii au mai susținut un amical pe 17 ianuarie, însă l-au pierdut categoric, cu scorul de 0-5, împotriva bulgarilor de la Dunav Ruse. De partea cealaltă, roș-albaștrii și-au mai măsurat forțele pe 30 ianuarie cu Cetatea Turnu Măgurele, echipă pe care au învins-o cu 3-2. Meciul amical dintre cele două divizionare secunde, care are loc pe Stadionul Ghencea, se poate vedea live pe canalul de YouTube Steaua TV.

CS Dinamo și Steaua nu au drept de promovare în SuperLiga României

Din păcate pentru fani, Steaua și CS Dinamo nu au dreptul să intre în primul eșalon valoric al fotbalului românesc. Roș-albaștrii încearcă de ani buni să obțină acest lucru, însă totul în zadar, iar suporterii încep să-și piardă răbdare.

Deși ei au reușit în ultimii ani să promoveze din punct de vedere sportiv, forma de organizarea nu le-a permis acest lucru, iar în acest moment formația lui Daniel Oprița nu mai are același moral în meciurile din Liga a II-a, aflându-se în clasament doar pe poziția a 8-a.

Chiar dacă nu pot promova, asta nu înseamnă că nu pot retrograda, iar CS Dinamo se află într-o poziție delicată. Înainte reluării competiției, echipa antrenată de Florin Bratu are doar trei echipe sub ea și se află pe poziția 19, cu doar 12 puncte adunate în 17 meciuri și a doua cea mai slabă ofensivă din întreg campionatul.

