. Mircea Lucescu, alături de jucători, speră că vor reveni la competiția supremă după 28 de ani. Cristi Coste a anunțat cum va arăta primul „11” pentru partida cu Bosnia.

Acum se stabilește echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia. Ce dubii mai are Mircea Lucescu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a anunțat că, la ora 10:30, doar . Selecționerul ar avea dubii pentru perechea lui Andrei Burcă din centrul apărării, unde Mihai Popescu și Adrian Rus se luptă pentru un post în primul „11”.

„Pot să vă spun că la această oră doar Mircea Lucescu știe, deși mai are încă dubii, care este echipa de start. La ora 10:30, adică acum, are loc un ultim antrenament, care este mai ușor, făcut de tricolori, sub conducerea lui Mircea Lucescu.

Apoi se va lua o decizie finală în ceea ce privește primul 11 cu care Lucescu va începe diseară. Din informațiile FANATIK, sunt 1-2 dubii. Ar fi vorba de perechea lui Burcă în centrul apărării. Se vorbește de Rus și de Mihai Popescu, înclin să cred că în acest moment este vorba de Adrian Rus ca pereche pentru Burcă. Adrian Rus ar fi, la această oră, perechea lui Andrei Burcă. Trebuie însă să mai așteptăm”, a spus Cristi Coste.

„Al doilea dubiu este în banda stângă! Mitriță sau Tănase?”

Cristi Coste a transmis că al doilea dubiu din primul 11 ar avea loc în banda stângă a atacului, unde lupta se dă între Alexandru Mitriță și Florin Tănase. Totodată, moderatorul a oferit echipa de start, care este în proporție de 99% verificată.

„Al doilea dubiu este mijlocașul stânga, cine face banda cu Bancu. Se vorbește despre Mitriță sau Florin Tănase. Unele surse îl dau pe Mitriță titular, iar altele pe Tănase. Contează ce va decide Mircea Lucescu. Din ce știm noi, nu vor fi nici Hagi, nici Moruțan în stânga, iar în dreapta va fi Dennis Man.

Echipa, în acest moment, ar fi cu Niță în poartă, Rațiu, Rus, Burcă și Bancu. La mijloc vor fi cei doi Marin, care devin piese de neclintit acolo, Marius Marin și Răzvan Marin. Mai sus vor fi Man, Stanciu și Tănase, iar în față Denis Drăguș. Este o informație 99% vizavi de Drăguș, au scris și colegii de la GOLAZO despre ea.

Denis Drăguș va fi, foarte probabil, vârful de atac cu care Mircea Lucescu va începe partida împotriva Bosniei. Să așteptăm să se termine antrenamentul planificat la această oră, iar apoi o să ne clarificăm. Sunt șanse ca până la finalul emisiunii să vă oferim primul 11 cu care Mircea Lucescu va începe în meciul cu Bosnia”, a completat Cristi Coste.