„Acum simțim și noi ce ați trăit și voi!”. Gestul emoționant al Peluzei Nord Craiova la mormintele legendelor Științei

Peluza Nord Craiova a mers la Cimitirul Sineasca după titlul câștigat de Universitatea Craiova, unde a afișat un mesaj emoționant dedicat legendelor Științei. Ce omagiu au transmis ultrașii olteni.
Tibi Cocora
20.05.2026 | 13:10
Foto: Peluza Nord.
Triumful Universității Craiova nu a fost sărbătorit doar pe stadion, în centrul orașului sau pe străzile Băniei. La câteva zile după ce Știința a devenit din nou campioană a României, după o așteptare de 35 de ani, Peluza Nord Craiova a făcut unul dintre cele mai emoționante gesturi ale acestei perioade. Ultrașii alb-albaștrilor au mers la Cimitirul Sineasca, locul în care odihnesc o parte dintre marile simboluri ale Universității Craiova, pentru a le transmite că visul pentru care au luptat o viață întreagă a devenit, în sfârșit, realitate.

Peluza Nord, mesaj pentru legendele care au făcut Universitatea Craiova mare

La intrarea în Cimitirul Sineasca, ultrașii din PN Craiova au afișat un banner uriaș cu un mesaj care a emoționat întreg orașul: „Acum simțim și noi ce ați trăit și voi. Știința campioană!” A fost, practic, un omagiu pentru numele uriașe care au scris istoria Universității Craiova și care astăzi nu mai sunt printre suporteri: Ilie Balaci, Ion Oblemenco, Corneliu Andrei Stroe, Nicolae Deselnicu, Zoltan Crișan sau Costică Ștefănescu — oameni care au construit legenda Craiovei Maxima și care au făcut generații întregi să viseze la nopți ca aceasta.

La Cimitirul Sineasca sunt înmormântați Ilie Balaci, Zoltan Crișan și Costică Ștefănescu, trei dintre cele mai iubite simboluri din istoria clubului.

Peluza Nord Craiova a publicat apoi imaginile pe rețelele de socializare și a transmis un nou mesaj, încărcat de emoție:

„STIINTA CAMPIOANA!” e un sentiment pe care orice generație și orice pui de craiovean și de oltean ar fi trebuit să-l trăiască… Iar azi, suferințele de decenii se vindecă, încet-încet…

Poveștile cu care cei mai tineri dintre noi au crescut sunt azi trăite și de ei. Visul a devenit realitate, sacrificiile noastre n-au fost în van…! … Ș T I I N T A 💙 C A M P I O A N A !!!”, se arată în postarea celor de la Peluza Nord Craiova.

Când pune Universitatea Craiova în vânzare noile abonamente pentru sezonul 2026/2027

Unul dintre cele mai așteptate momente pentru suporterii olteni este lansarea noilor abonamente pentru sezonul 2026-2027. Potrivit informațiilor FANATIK, oficialii Universității Craiova vor anunța la începutul lunii iunie toate detaliile legate de noile abonamente pentru sezonul viitor. Tot atunci vor fi afișate și prețurile pentru fiecare categorie de abonament, dar și data exactă de la care suporterii își vor putea asigura locul pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Fanii alb-albaștrilor mai au de așteptat aproximativ două săptămâni până la startul oficial al campaniei de abonamente pentru noul sezon. După titlul istoric cucerit de Universitatea Craiova, primul după 35 de ani, interesul pentru noile abonamente se anunță uriaș. Se așteaptă la o creștere importantă a numărului de abonați față de actuala stagiune, în care 6.000 de suporteri și-au asigurat locul pe „Ion Oblemenco”.

