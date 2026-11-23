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În ultimul deceniu, mai multe cluburi din fotbal au părăsit prim-planul și au ajuns în situații complicate. După ce Dnipro Dnipropetrovsk, finalistă a Europa League în 2015, a ajuns să se desființeze, un alt club din Estul Europei este într-o situație critică. Totul s-a întâmplat brusc, fiind un declin neașteptat.

Revelația Europei din urmă cu trei ani a ajuns aproape de liga a patra

Una dintre cele mai mari lovituri din fotbalul european a avut loc în Turcia. Acolo, Adana Demirspor, echipă cunoscută la nivel continental la începutul acestui deceniu, a ajuns în anonimitate. Ultimii trei ani au fost mai mult decât complicați pentru echipa la care a evoluat Nani.

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Sezonul 2023-2024 a semnat ultima participare în cupele europene ale echipei turce. Atunci, . A urmat încă un tur câștigat, contra croaților de la Osijek (7-4 per general), pentru a părăsi competiția în play-off, după ”dubla” cu Genk: 2-2 per general, 4-5 d.l.d.

Stagiunea respectivă a consemnat declinul și în campionat. Adana Demirspor a fost departe de locurile europene, terminând pe locul 12 din 20 în SuperLiga Greciei, cu 44 de puncte. Totuși, trupa de pe ”Yeni Adana” nu a reușit să își redreseze traseul. Următorul sezon a fost marcat de probleme financiare, ce au adus penalizări de 12 puncte. Astfel, Adana Demirspor a încheiat pe ultimul loc și și-a luat adio de la prima scenă a fotbalului turc.

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Adana Demirspor este aproape de a treia retrogradare consecutivă

Retrogradată în a doua ligă și cu interdicție la transferuri, echipa de pe ”Yeni Adana” a avut o misiune imposibilă. Adana Demirspor a evoluat cu un lot format din juniori, iar rezultatele au fost departe de minimul pentru a rămâne în eșalonul secund. Trupa a acumulat datorii uriașe, semnând un record final la sfârșitul campionatului. Adana Demirspor a terminat campionatul cu -57 de puncte. Mai mult, a încasat 169 de goluri.

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În actualul sezon, aflată în Liga 3 din , problemele nu s-au oprit pentru Adana Demirspor. Echipa a pornit cu un handicap uriaș, având o depunctare de 48 de puncte, din cauza salariilor neachitate către foștii jucători. Până în prezent, comisia de disciplină a mai acordat încă 17 puncte de penalizare. Astfel, după numai 11 etape, echipa este ca și condamnată la a treia retrogradare consecutivă.