„Acum un an părea imposibil”. Tudor Chirilă, mesaj emoționant pentru Alexandra Căpitănescu înaintea finalei Eurovision. Ce a dezvăluit despre fosta sa ”elevă” de la Vocea României

ADVERTISEMENT

Tudor Chirilă nu își ascunde emoțiile înaintea marii finale Eurovision 2026. Cu doar câteva ore înainte ca Alexandra Căpitănescu să urce pe scena de la Viena, artistul a publicat un mesaj extrem de personal și sincer pe Facebook, dedicat fostei sale eleve de la „Vocea României”, cea pe care a ghidat-o spre trofeul competiției în 2023.

Tudor Chirilă, mesaj emoționant pentru Alexandra Căpitănescu înainte de finala Eurovision 2026

Pentru Tudor Chirilă, parcursul Alexandrei pare să fie confirmarea unui instinct pe care l-a avut încă din perioada concursului de la Pro TV. Tânăra din Galați a câștigat sezonul 11 „Vocea României”, în decembrie 2023, după o finală spectaculoasă în care publicul a votat-o masiv. Pro TV nu a făcut public procentul exact al voturilor obținute de concurenți, însă Alexandra a fost desemnată marea câștigătoare și a plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Acum, la aproape trei ani de la momentul care a făcut-o cunoscută la nivel național, Alexandra Căpitănescu reprezintă România în finala Eurovision și este considerată una dintre surprizele acestei ediții. România se află în topul caselor de pariuri, iar

În mesajul publicat înaintea finalei, Tudor Chirilă vorbește nu doar despre performanța muzicală a Alexandrei, ci și despre felul în care artista a ales să-și păstreze identitatea, într-o industrie în care compromisurile apar la fiecare pas. „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe. Îți place sau nu-ți place piesa ei, rock-ul a redevenit mainstream, ceea ce e ceva într-o țară dominată de alte genuri”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Alexamdra, dincolo de scenă

Artistul amintește și faptul că România într-o asemenea performanță. „A calificat România în finală, asta acum un an părea imposibil. Pentru mine Eurovision nu a fost niciodată un reper muzical, dar desfășurarea de scenotehică, producție video, lighting design e impresionantă. Și tocmai faptul că e un concurs “politizat” ar trebui să ne unească și să-i menținem prin vot şansele în concurs”, a adăugat cântărețul.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Tudor Chirilă continuă într-o notă extrem de emoționantă și scoate la iveală partea mai puțin văzută a Alexandrei Căpitănescu, dincolo de scena Eurovision și de luminile reflectoarelor. „Revenind la Alexandra, e simplu, o fată de 22 de ani, sârguncioasă, care merge la facultate şi munceşte nopțile să țină pasul, deschide gura şi se aude cea mai tare voce rock románească din ultimi 20 de ani”, a mai scris acesta

ADVERTISEMENT

Tudor Chirilă spune că unul dintre cele mai importante lucruri pe care Alexandra le-a făcut după câștigarea „Vocii României” a fost faptul că nu a renunțat la stilul care a consacrat-o, chiar dacă asta ar fi putut însemna un succes comercial mai rapid. „Meritul ei este că a rezistat promisiunilor de piese mainstream care ar fi dus-o pe radio, dar ar fi înstrăinat-o de cine își dorește să fie și ce vrea să cânte. Sper să rămână la fel de încăpățânată și să fie din ce în ce mai rock! Baftă diseară!”, a adăugat Chirilă.