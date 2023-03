Cristi Balaj, acuze după golul nevalidat în prelungirile derby-ului CFR – Rapid 2-2. „Dacă Maglica putea să aibă mișcările lui Michael Jackson… Explicații jenante! Ne-au tras-o cu liniile”. Video exclusiv

Campioana en-titre a scos un rezultat de egalitate norocos în fața giuleștenilor, dar antrenorul Dan Petrescu a fost furios pentru că echipei sale , pe care îl consideră perfect valabil.

Cristi Balaj, acuzații dure după golul nevalidat din CFR – Rapid 2-2

Intrat prin telefon la , președintele Cristi Balaj a lansat acuzații fără precedent la adresa arbitrajului românesc și consideră că nu avea cum să fie ofsaid la golul anulat lui Anton Maglica în finalul partidei CFR – Rapid 2-2.

ADVERTISEMENT

”Rapid a jucat foarte bine. În primul rând a fost o atmosferă frumoasă și felicit ambele galerii, s-au comportat exemplar. Și cei de la Rapid, și cei de la CFR Cluj, spectatorii au fost magistrali. În rest, noi suntem dezamăgiți. Dan Petrescu, legat de joc, el este cel care trebuie să tragă concluziile.

Am observat în campionatul românesc că de obicei o echipă când conduce se retrage și nu deranjează posesia adversarului. De aici s-a creat și acea diferență mare a posesiei. În rest, se putea întâmpla orice la jocul acesta.

ADVERTISEMENT

Nu cred că neapărat am fi meritat să câștigăm, dar nu am cum să nu fiu marcat în continuare de ceea ce s-a întâmplat la ultima fază, mai ales că eram exact în spatele arbitrului asistent. Eu stau în prelungirea punctului de la 11 metri, cam aia este zona unde stau și știu ce am văzut live în timpul meciului”, a declarat Balaj.

VEZI VIDEO MAI JOS

Anton Maglica, noul Michael Jackson

”Ca să ajungă Maglica cu umărul acolo unde a fost trasată linia ar trebui să stea culcat pe teren. Este un jucător care era cu picioarele, pentru că se văd, la aproximativ 90 de centimetri, un metru în afara suprafeței de poartă, lucrul acesta se vede. Ca să ajungă cu umărul în interiorul suprafeței de poartă se poate doar dacă stă culcat pe iarbă.

ADVERTISEMENT

A fost camera poziționată undeva la nivelul liniei suprafeței de pedeapsă, dar există un unghi pentru că nu a fost plasată pe linia cu penultimul apărător sau cu atacantul. Motiv pentru care nu se vede piciorul din spate, care era mai aproape de linia porții, al apărătorului din fața atacantului nostru.

Erau doi apărători de la Rapid și pare că cel mai aproape de linia porții e piciorul apărătorului dinspre camere, dinspre asistent, dar nu, cel din spatele lui. Acel apărător are piciorul în aer și dacă tragem o linie imaginară de la camera de unde s-a făcut stop cadru și să treacă prin piciorul apărătorului care îl vedem, pe acea linie imaginară, în prelungirea ei se află piciorul apărătorului aflat în fața atacantului.

ADVERTISEMENT

Picioarele lui Maglica se văd, este și un jucător care are un metru și șaptezeci și ceva, deci nu este un jucător înalt, dacă reușea să aibă pozițiile pe care le avea Michael Jackson în show-urile lui, doar în situația asta putea să ajungă umărul lui la nivelul piciorului apărătorului care se află în fața lui.

ADVERTISEMENT

Umărul lui Maglica, pentru că el a fost ușor înclinat, era imposibil să ajungă pe linie cu călcâiul sau glezna sau gheata apărătorului din fața lui, care nu se vede pentru că e în prelungirea acelei linii imaginare.

Mă duc la tineret, iau trei jucători, doi îi îmbrac în alb, încerc să-i pun în aceeași poziție, avem o cameră exact acolo unde a fost poziționată camera aceea, pentru că știm unde a fost poziționată, și o pun exact pe linie cu ei și atunci vom mai discuta”, a continuat oficialul clujenilor, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Balaj, deranjat de cum s-a prezentat ofsaidul la faza golului anulat

Cristi Balaj s-a arătat extrem de indignat de faptul că din camera VAR s-a prezentat o reluare cu linii trasate care arătau un ofsaid de aproape un metru la atacantul de la CFR Cluj și consideră că formația sa este dezavantajată total de sistemul de arbitraj video.

”Indiscutabil Rapid a avut ocazii mari de a marca. Noi am avut accidentări la fundașii laterali, asta a fost o mare problemă. Nu știu ce este la Manea, nu am mai stat să întreb. Eram prea supărat aseară pentru că am primit și niște explicații jenante, de neacceptat. Eu la geometrie în spațiu chiar am fost de nota 10 și asta m-a ajutat foarte mult și în arbitraj.

Adică să-mi vinzi la o asemenea fază un ofsaid de aproximativ un metru, să alegi tu la apărător să pui pe la nivelul gleznei linia și la atacant pe la nivelul umărului… De ce nu ai făcut invers? E foarte multă dezamăgire pentru că am pătimit foarte mult din cauza sistemului VAR și mi-am adus aminte și de alte linii trase de ei. Eu am mai avut o exprimare la unul din meciuri că ne-au tras-o cu liniile.

Trebuie să fim preocupați de joc, dar ce pot să reproșez? Am spus că nu meritam să câștigăm chiar dacă am avut acea situație, dar am avut meciuri în care am pierdut și am jucat foarte bine și am spus că nu meritam să pierdem.

Cum am acceptat acele înfrângeri în meciuri în care am jucat foarte bine, iau exemplu meciul cu Botoșani de acasă, mi se pare corect să spun și aici că nu meritam să câștigăm, dar am avut o fază în care explicațiile sunt jenante”, a spus Balaj.

Linii trasate greșit din camera VAR

Președintele campioanei en-titre a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că după încheierea întâlnirii din Gruia a avut o discuție cu toată brigada de arbitri și aceștia au recunoscut că liniile de la faza golului anulat pentru poziția de ofsaid a lui Maglica au fost trasate greșit.

”N-ai cum să vinzi opiniei publice, nu mie, că este un ofsaid de aproximativ 90 de centimetri. N-ai cum la o asemenea fază. Înseamnă că liniile au fost trasate greșit. Păi dacă au fost trasate greșit ce credibilitate mai ai tu în fața mea? Toată lumea este de acord că liniile au fost trasate greșit.

Să înțeleg că liniile se trasează greșit la ofsaid și aflăm acum în play-off și în play-out că pe tot parcursul campionatului există posibilitatea să mai fi fost astfel de greșeli? Arbitrul pune punctul pe unde trece mingea. Arbitrul din camera VAR este cel care decide punctul prin care să treacă linia, care este trasată paralel de către soft cu linia porții.

Costreie era în camera VAR și încă un asistent din Alba Iulia. Eu am mers în vestiar să-mi explice cum și de ce și pe unde au tras. Și au ajuns la concluzia și ei, explicându-mi, că liniile au fost trase eronat. Astea au fost discuțiile pe care le-am avut cu ei. Punctul prin care trec liniile a fost ales eronat”, a afirmat Balaj.

Balaj cere aducerea unui soft mai performant pentru VAR

”Unghiul nu ajută, dar poate să păcălească. Eram în emisiuni TV și veneau unii și spuneau că a ieșit mingea cu întreaga circumferință și am făcut un exercițiu, am pus mingea în așa fel încât o proiecție pe minge să stabilească că 10% din circumferința mingii cade pe linie.

În momentul în care ne-am deplasat 5 metri lateral eram ferm convinși că mingea este dincolo de linie. Când ne-am pus pe linie am avut o surpriză. Perspectiva pe care o ai în momentul în care este pe linie, 100% umărul atacantului nu avea cum să depășească gheata apărătorului din fața lui care nici nu se vede că e mai în spate decât piciorul ăla care îl vedem al apărătorului dinspre asistent.

Când o să avem un soft care mișcă imaginea, atunci se va vedea. Nu anulezi un gol decât în momentul în care poți să demonstrezi că este ofsaid. Dacă ne uităm la linii cum sunt trase, stabilim că ei au vrut să demonstreze, dar nu au demonstrat.

Vedem că atacantul este ușor înclinat, dar nu o poate face mai mult de 20-30 de centimetri pentru că altfel cade. Eu nu mă raportez la umărul apărătorilor, mă raportez la gheata care e în spatele lui. Și gheata aceea este atât de în spate că este mascată de piciorul celuilalt apărător.

Nu mai știu ce să zic dacă suntem vânați. ;ă pot gândi la orice când vorbim deja de soft-uri, camere VAR. Am pățit atâtea”, a precizat în încheiere Cristi Balaj, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici și Ioana Cosma ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .