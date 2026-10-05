Acuzat că a luat galben intenționat la Polonia – România 6-0 ca să joace pentru echipa de club: „Ne vedem marți”

Robert Lewandowski (38 de ani) a marcat un hat-trick în poarta „tricolorilor”, în victoria Poloniei, scor 6-0, cu România, dar a ajuns în centrul unei acuzații care a alimentat suspiciunile privind un posibil „aranjament”.
România a fost demolată la Varșovia de Polonia, care s-a impus la scor de tenis. Robert Lewandowski a fost în zi de grație și i-a dat trei goluri lui Otto Hindrich. Pe lângă hattrick, atacantul a luat și un cartonaș galben, în minutul 42, după un duel cu Andrei Coubiș și, astfel, va fi suspendat la partida din etapa a 4-a, Bosnia & Herțegovina – Polonia.
La o zi după victoria împotriva „tricolorilor”, Cezary Kucharski (54 de ani), cel care i-a fost impresar lui Lewa până în 2018, a susținut că, din dorința de a se întoarce mai rapid la echipa de club, atacantul a luat intenționat cartonașul galben, pentru care a primit acordul selecționerului Jan Urban.
„Lewandowski și-a îmbunătățit statisticile, cu un hat-trick și cartonașe regizate cu acordul selecționerului Jan Urban”, a scris Kucharski, pe rețelele sociale. Agentul FIFA este, acum, un mare contestatar al lui Robert Lewandowski, cu care este într-un conflict financiar după ce au încetat colaborarea.
Acuzațiile lui Kucharski au fost alimentate de clubul lui Robert Lewandowski, Chicago Fire. Echipa din MLS, la care evoluează și Anzor Mekvabișvili, a postat „Ne vedem marți!”, după ce atacantul nu a mai făcut deplasarea în Bosnia pentru partida de luni, 5 octombrie.
See you on Tuesday, @lewy_official 👀 https://t.co/cy4qskuwfg
— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) October 3, 2026
Robert Lewandowski se întoarce la timp în SUA pentru următorul meci al lui Chicago Fire. Formația polonezului are un duel important în MLS, cu Vancouver Whitecaps, miercuri, 7 octombrie, de la ora 03:30, iar Lewa e așteptat să înceapă titular. „Au existat multe opinii potrivit cărora Lewandowski ar fi încasat intenționat două cartonașe galbene pentru a putea juca în acest meci”, au scris jurnaliștii de la Przeglad Sportowy, după mesajul postat de Chicago Fire.
În acea fază am vrut să blochez mingea, dar am călcat pe piciorul adversarului” – Robert Lewandowski