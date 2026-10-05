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Acuzat că a luat galben intenționat la Polonia – România 6-0 ca să joace pentru echipa de club: „Ne vedem marți”

Polonia - România 6-0 a provocat reacții dure în țara noastră, dar meciul de la Varșovia „continuă”. Un jucător a ajuns în centrul unei acuzații care a alimentat suspiciunile privind un posibil „aranjament”
Cristian Măciucă
05.10.2026 | 11:47
Acuzat ca a luat galben intentionat la Polonia Romania 60 ca sa joace pentru echipa de club Ne vedem marti
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Acuzat că a luat galben intenționat la Polonia - România 6-0 ca să joace pentru echipa de club: „Ne vedem marți”. FOTO: sportpictures.eu
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Robert Lewandowski (38 de ani) a marcat un hat-trick în poarta „tricolorilor”, în victoria Poloniei, scor 6-0, cu România, dar a ajuns în centrul unei acuzații care a alimentat suspiciunile privind un posibil „aranjament”.

Lewandowski e acuzat că a luat galben intenționat în Polonia – România 6-0

România a fost demolată la Varșovia de Polonia, care s-a impus la scor de tenis. Robert Lewandowski a fost în zi de grație și i-a dat trei goluri lui Otto Hindrich. Pe lângă hattrick, atacantul a luat și un cartonaș galben, în minutul 42, după un duel cu Andrei Coubiș și, astfel, va fi suspendat la partida din etapa a 4-a, Bosnia & Herțegovina – Polonia.

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La o zi după victoria împotriva „tricolorilor”, Cezary Kucharski (54 de ani), cel care i-a fost impresar lui Lewa până în 2018, a susținut că, din dorința de a se întoarce mai rapid la echipa de club, atacantul a luat intenționat cartonașul galben, pentru care a primit acordul selecționerului Jan Urban.

„Lewandowski și-a îmbunătățit statisticile, cu un hat-trick și cartonașe regizate cu acordul selecționerului Jan Urban”, a scris Kucharski, pe rețelele sociale. Agentul FIFA este, acum, un mare contestatar al lui Robert Lewandowski, cu care este într-un conflict financiar după ce au încetat colaborarea.

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Mesajul postat de Chicago Fire alimentează suspiciunile

Acuzațiile lui Kucharski au fost alimentate de clubul lui Robert Lewandowski, Chicago Fire. Echipa din MLS, la care evoluează și Anzor Mekvabișvili, a postat „Ne vedem marți!”, după ce atacantul nu a mai făcut deplasarea în Bosnia pentru partida de luni, 5 octombrie.

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Robert Lewandowski se întoarce la timp în SUA pentru următorul meci al lui Chicago Fire. Formația polonezului are un duel important în MLS, cu Vancouver Whitecaps, miercuri, 7 octombrie, de la ora 03:30, iar Lewa e așteptat să înceapă titular. „Au existat multe opinii potrivit cărora Lewandowski ar fi încasat intenționat două cartonașe galbene pentru a putea juca în acest meci”, au scris jurnaliștii de la Przeglad Sportowy, după mesajul postat de Chicago Fire.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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