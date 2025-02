Acuzat că a zburat cu jetul privat Nordis, Marcel Ciolacu a desecretizat facturile: ”Aveți atâta ură față de mine”

Ca și context, pentru cei care nu au urmărit cazul, în noiembrie 2024, site-ul G4Media publica un document de zbor denumit ”gendec” din care rezultă ”fără echivoc” că Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit alături de Laura Vicol în 2022 cu un jet privat închiriat de la Țiriac Air de către compania Nordis.

Acuzat că a zburat cu jetul privat Nordis, Marcel Ciolacu a desecretizat facturile

Părțile implicate au negat vehement, inițial, că a existat acest zbor, însă în ultimele săptămâni au apărut diverse explicații, fie de la Ciolacu fie de la Grindeanu. De exemplu, Marcel Ciolacu a publicat pe TikTok un videoclip cu presupuse facturi din care ar trebui să reiasă că și-a plătit singur zborul și nu a avut nicio legătură cu Nordis.

Problema e că acele facturi au fost blurate, deci nu se putea distinge mai nimic din ele. Marcel Ciolacu a explicat că încearcă să își apere fiul, de aceea nu a dezvăluit toate datele facturilor. Și-a cerut atunci scuze pentru că nu avea de unde să știe ce probleme va avea compania Nordis și a insistat că facturile au fost plătite din propriul buzunar.

cu toate datele la vedere, insistând că nu a avut nicio legătură cu Nordis și că și-a plătit singur zborul. ”Scandalul m-ar fi afectat direct dacă aș fi încălcat legea, dacă aș fi știut că proprietarii Nordis fac parte dintr-un grup infracțional organizat”, s-a justificat Ciolacu, lider al PSD.

a fost la actele promovate și avizate în Comisia Juridică de Laura Vicol. Grupul PSD a făcut un audit și nu există nici o lege care să fi favorizat vreo companie sau vreo lege sau amendament care ar fi dus la o favorizare. M-am dus la Buzău, am căutat arhivele, am cerut și o explicație de ce asigurarea era din alt an. De ce are alt curs de schimb. E din partea companiei emitente explicația”, a completat Ciolacu.

Conducerea Nordis a cheltuit milioane de euro pe vacanțe și mașini de lux

Totodată, liderul PSD a transmis că nu înțelege ce este ”sentimentul de ură” și de ce oamenii au ”atâta ură față de el”. Urmează ca facturile să fie studiate de experți, care vor zice cu adevărat dacă acestea au sau nu legătură cu zborurile prezentate în materialele G4Media din urmă cu mai multe luni.

Laura Vicol și soțul Vladimir Ciorbă sunt acuzați de către procurorii DIICOT că au cheltuit milioane de euro după ce au păgubit aproape 2000 de oameni. Doar avioanele private sau elicopterele au ”înghițit” 1,5 milioane de euro spre destinații de vacanță de lux. De asemenea, Vicol și soțul și-au cumpărat mașini de lux de aproape 5 milioane de euro.

”Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii.

Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor”, arată anchetatorii.