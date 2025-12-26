Acuzat că făcea transferurile la Barcelona, Leo Messi primește o nouă lovitură: „Dacă băteam cu 4-0 nu era fericit”

ADVERTISEMENT

este considerat de mulți ca fiind un om modest, care mereu a pus mai presus interesul echipei și nu interesul personal, iar mulți l-au lăudat pentru asta.

Samuel Umtiti, dezvăluiri neașteptate despre Leo Messi. Cum era fostul jucător de la Barcelona

Starul argentinian a fost de multe ori un servant perfect pentru coechipieri, iar stilul său de joc, care s-a bazat mult pe combinații, l-a ajutat în a-și trece în cont peste 300 de assisturi în carieră. Și datorită acestui fapt, dar și a modului său de a fi, microbiștii l-au perceput pe Messi ca fiind un coechipier ideal, care nu se gândește la cifre, lucru care nu s-a spus despre rivalul său, Cristiano Ronaldo.

Lusitanul nu și-a ascuns niciodată dorința de a fi cel mai bun și de a înscrie meci de meci și acest lucru i-a afectat imaginea, el fiind considerat un tip egoist, care preferă succesul individual și nu cel colectiv. Totuși, se pare că și Leo Messi a avut o dorință asemănătoare, de a fi printre protagoniști.

Leo Messi și mentalitatea sa: „Voia să înscrie mereu!”

Fostul său coleg de la Barcelona, Samuel Umtiti, a dezvăluit că jucătorul sud-american era supărat dacă echipa câștiga și el nu marca: „Am văzut multă rigoare la el. Avea asta, mereu se motiva și-și spunea ‘vreau să termin cu atâtea goluri acest an’. Nu o spunea cu voce tare, dar în capul lui era destul de clar.

Pentru el, era obligatoriu să marcheze mereu. Dacă noi câștigam cu 4-0 și el nu marca, nu era fericit. Era mulțumit pentru echipă, dar avea acea ambiție în el. Pentru mine, acesta e semnul unui campion. Avea acest lucru care îl făcea să fie unic”.

Messi comanda transferurile pe care Barcelona le făcea

Declarațiile lui Umtiti vin la scurt timp după ce Kevin Boateng, un alt fost jucător al catalanilor, a dezvăluit că echipei: „Barcelona avea doi directori sportivi când m-am transferat acolo. Unul dintre ei era Eric Abidal. El mi-a zis că dorește să mă transfere. Celălalt director sportiv a zis și el că vrea să mă transfere. Antrenorul și-a dat și el acordul. Eu am spus atunci ‘perfect, o să semnăm mâine contractul’.

Dar mi-au răspuns imediat: ‘Nu, trebuie să vorbim cu Messi mai întâi’. Leo avea puterea respectivă la Barcelona. Așa că m-am dus la culcare sperând în acea noapte că Messi mă place și crede că sunt bun pentru echipă. Dacă Leo spunea nu, atunci eu nu ajungeam să joc pentru Barcelona”.