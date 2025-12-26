Acuzat că făcea transferurile la Barcelona, Leo Messi primește o nouă lovitură: „Dacă băteam cu 4-0 nu era fericit”

Leo Messi este considerat de mulți ca fiind un om modest, care mereu a pus mai presus interesul echipei și nu interesul personal, iar mulți l-au lăudat pentru asta.
Starul argentinian a fost de multe ori un servant perfect pentru coechipieri, iar stilul său de joc, care s-a bazat mult pe combinații, l-a ajutat în a-și trece în cont peste 300 de assisturi în carieră. Și datorită acestui fapt, dar și a modului său de a fi, microbiștii l-au perceput pe Messi ca fiind un coechipier ideal, care nu se gândește la cifre, lucru care nu s-a spus despre rivalul său, Cristiano Ronaldo.
Lusitanul nu și-a ascuns niciodată dorința de a fi cel mai bun și de a înscrie meci de meci și acest lucru i-a afectat imaginea, el fiind considerat un tip egoist, care preferă succesul individual și nu cel colectiv. Totuși, se pare că și Leo Messi a avut o dorință asemănătoare, de a fi printre protagoniști.
Fostul său coleg de la Barcelona, Samuel Umtiti, a dezvăluit la un podcast că jucătorul sud-american era supărat dacă echipa câștiga și el nu marca: „Am văzut multă rigoare la el. Avea asta, mereu se motiva și-și spunea ‘vreau să termin cu atâtea goluri acest an’. Nu o spunea cu voce tare, dar în capul lui era destul de clar.
Pentru el, era obligatoriu să marcheze mereu. Dacă noi câștigam cu 4-0 și el nu marca, nu era fericit. Era mulțumit pentru echipă, dar avea acea ambiție în el. Pentru mine, acesta e semnul unui campion. Avea acest lucru care îl făcea să fie unic”.
Declarațiile lui Umtiti vin la scurt timp după ce Kevin Boateng, un alt fost jucător al catalanilor, a dezvăluit că argentinianul se implica inclusiv în transferurile echipei: „Barcelona avea doi directori sportivi când m-am transferat acolo. Unul dintre ei era Eric Abidal. El mi-a zis că dorește să mă transfere. Celălalt director sportiv a zis și el că vrea să mă transfere. Antrenorul și-a dat și el acordul. Eu am spus atunci ‘perfect, o să semnăm mâine contractul’.
Dar mi-au răspuns imediat: ‘Nu, trebuie să vorbim cu Messi mai întâi’. Leo avea puterea respectivă la Barcelona. Așa că m-am dus la culcare sperând în acea noapte că Messi mă place și crede că sunt bun pentru echipă. Dacă Leo spunea nu, atunci eu nu ajungeam să joc pentru Barcelona”.