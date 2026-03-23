Acuzat că nu cunoaște regulamentul după dezastrul cu Turcia, selecționerul României a reacționat: „O idioțenie!”

Selecționerul naționalei de handbal masculin a României, George Buricea, a comentat momentele confuze din meciul cu Turcia de la Buzău, care s-a încheiat cu eliminarea naționalei din calificările pentru Campionatul Mondial.
Bogdan Mariș
23.03.2026 | 20:47
George Buricea (46 de ani) a reacționat după momentele incredibile din timpul meciului România - Turcia. Selecționerul naționalei a fost acuzat că nu cunoaște regulamentul. FOTO: Sport Pictures
Selecționerul naționalei de handbal masculin a României, George Buricea (46 de ani) se află în centrul unui scandal uriaș după ce reprezentativa țării noastre a fost eliminată în faza a doua a calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2027. România pornea cu prima șansă contra Turciei și s-a impus în deplasare cu 37-32, dar a cedat inexplicabil cu 31-37 în returul disputat la Buzău. Spre final, a existat un moment de confuzie, în care selecționerul a afirmat în fața elevilor săi că România s-ar califica în cazul în care Turcia s-ar impune la 5 goluri diferență, informația fiind eronată.

Cum a comentat selecționerul României momentul uluitor de la barajul cu Turcia

Acuzat că nu cunoaște regulamentul, George Buricea a afirmat că doar modul în care s-a exprimat în timpul time-out-ului a fost unul nefericit, toți reprezentanții naționalei fiind conștienți de situația în care se afla echipa României. „În primul și în primul rând vreau să vorbesc despre time-out, pentru că într-adevăr m-am exprimat greșit. Dar a fost doar o exprimare nefericită, nu pentru că noi nu am fi știut regulamentul. Scenariul calificării era cunoscut în vestiar.

Chiar și când am revenit după pauză, antrenorul federal (n.r. Răzvan Udriștioiu) ne-a repetat același lucru, dacă este egal la general la final, vor fi lovituri de la 7 metri. Nu se punea problema să nu știm regulamentul. Exprimarea mea a fost o idioțenie, pentru că eram frustrat și nervos de tot ce s-a întâmplat în timpul meciului. Am avut un joc oribil, multe ratări, apărare zero, repriză zero. Dar toată lumea știa ce avem de făcut, de aceea nimeni nici nu m-a contrazis.

Le-am zis băieților să stăm până la final în atac, să nu terminăm acțiunea mai devreme. Să finalizăm în ultimele secunde, să nu le mai dăm adversarilor șansa să mai aibă un atac. Să rămânem până în ultimele 4-5 secunde, să dăm șut, iar dacă e gol, super, te califici. Dacă nu, măcar mai ai 7 metri în buzunar”, a declarat acesta, conform We Love Sport. Din nefericire, scenariul nu a fost cel descris de selecționer, deoarece echipa Turciei a recuperat balonul și a punctat pe contraatac, obținând calificarea în faza a 3-a, unde va înfrunta Norvegia pentru un loc la turneul final de anul viitor.

Meciul cu Turcia, ultimul din mandatul lui George Buricea la echipa națională

Selecționerul a confirmat că partida cu Turcia a fost ultima pentru el la echipa națională, mandatul său urmând a se încheia odată cu expirarea contractului, care se va produce la finalul lunii aprilie. „Îmi pare rău că se termină așa, pentru că s-a muncit mult. Am trecut prin multe împreună și am arătat, în unele momente, și calitate.

Nu am avut constanță, dar România a arătat și lucruri bune în acești doi ani. Cine nu vrea să le vadă, este rău intenționat”, a afirmat tehnicianul pentru sursa menționată. George Buricea a preluat rolul de selecționer al naționalei României în ianuarie 2024, înlocuindu-l pe legendarul antrenor spaniol Xavi Pascual.

George Buricea, verdict dur despre handbalul masculin românesc

Tehnicianul a descris și situația în care se află handbalul masculin, dincolo de ratarea acestei calificări. „Jucătorii au spus: Ajutați copiii, trimiteți-i în academii, așa cum a procedat Italia, Insulele Feroe și alte națiuni mai mici. Dar nu există voință reală. Se vorbește mult, dar nu se face nimic. Oricine ar veni antrenor, fără sistem, nu poate face nimic.

Aici, sus, facem cât putem, cu ce avem la dispoziție. Dar hai să vedem concret cum îi ajutăm pe ăștia mici. Cum rezolvăm problemele? Le rezolvă Buricea? Le rezolvă altcineva? Nu! Este un întreg sistem. Dacă nu ne punem la masă, dacă nu există o metodică după care să lucrăm, dacă nu sunt niște legi clare…”, a spus George Buricea.

Parteneri
