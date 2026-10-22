Acuzat de corupție și scos de la delegări după un scandal uriaș! Cine e arbitrul controversat de la Inter d’Escaldes – U Craiova

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Universitatea Craiova va juca împotriva lui Inter d’Escaldes, joi, 22 octombrie, de la ora 19:45, în etapa a doua a „fazei Ligii” din Conference League. Oltenii vor să obțină prima victorie pe tabloul principal, după remiza cu Getafe, scor 1-1. Arbitrul delegat de UEFA la această partidă are un trecut controversat. Este vorba despre Christos Vergetis (37 de ani), un grec care a fost implicat în mai multe scandaluri în țara elenă.

Christos Vergetis, arbitrul de la Inter d’Escaldes – U Craiova, acuzat de corupție în Grecia

a ajuns în centrul unor acuzații extrem de grave și a fost criticat inclusiv de șeful arbitrajului elen pentru deciziile luate în Superliga Greciei. Unul dintre scandalurile celebre în care a fost implicat Christos Vergetis s-a produs în primăvara anului 2025, după Kallithea – Volos 1-1, din play-out-ul campionatului elen.

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Prestația „centralului” l-a înfuriat pe Ted Philipakos, președintele celor de la Kallithea, care a lansat acuzații extrem de dure prin intermediul unui comunicat oficial. Oficialul celor de la Kallithea a susținut că arbitrajul lui Vergetis reprezintă un caz de „incompetență crasă sau corupție flagrantă” și a transmis că prestația acestuia poate afecta grav

Philipakos nu s-a oprit aici și a acuzat existența unor probleme sistemice în fotbalul elen. Președintele lui Kallithea a susținut că echipa sa fusese dezavantajată de arbitraje în repetate rânduri, într-un sezon în care lupta pentru evitarea retrogradării.

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A fost scos de la delegări după ce a dat un penalty controversat pentru Olympiacos

Un alt episod controversat, care a afectat imaginea lui Christos Vergetis , a avut loc pe 9 noiembrie 2025, la duelul dintre Kifisia și Olympiacos, terminat cu victoria oaspeților, scor 3-1. Olympiacos a primit două penalty-uri, ambele transformate de Ayoub El Kaabi. Cea de-a doua lovitură de la 11 metri, acordată pentru un presupus henț comis de Lazăr Amani, a provocat un mega scandal. Christos Vergetis a dictat penalty după ce a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR. Decizia a fost însă criticată ulterior de Stephane Lannoy, șeful arbitrajului din Grecia, care a explicat că mâna fotbalistului de la Kifisia se afla într-o poziție naturală și că intervenția arbitrajului video nu era justificată.

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Urmările au fost importante pentru Vergetis. Potrivit publicației grecești SDNA, centralul a fost scos temporar de la delegări, aceeași măsură fiind aplicată și arbitrului VAR, Ioannis Papadopoulos. Vergetis a fost delegat din nou abia în decembrie 2025, după aproximativ o lună de absență, și nici atunci în calitate de „central”. Grecul a primit doar rolul celui de-al patrulea oficial la confruntarea OFI Creta – Panserraikos. Presa elenă a prezentat perioada sa de absență drept cea mai lungă îndepărtare temporară de la delegări a unui arbitru din campionat în acel sezon, până la momentul respectiv.

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Cei doi arbitri implicați în scandalul de la Olympiacos, delegați la meciul Universității Craiova

Un detaliu interesant este că UEFA i-a delegat din nou împreună pe Christos Vergetis și Ioannis Papadopoulos, chiar la meciul Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova. Vergetis va fi la centru, în timp ce Papadopoulos se va afla în camera VAR. Din brigadă mai fac parte asistenții Andreas Fotopoulos și Konstantinos Staikos, al patrulea oficial Dimitrios Moschou și arbitrul asistent VAR Stefanos Koumparakis.

Greșelile lui Vergetis, taxate și de șeful arbitrajului din Grecia

Problemele lui Vergetis nu s-au rezumat la cele două episoade. În octombrie 2025, „centralul” a condus partida Kifisia – AEK Atena 2-3 și a luat mai multe decizii controversate.

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Problemele arbitrului grec nu s-au rezumat la cele două episoade. În octombrie 2025, Vergetis a condus meciul Kifisia – AEK Atena, scor 2-3, în care mai multe decizii au provocat controverse. Stephane Lannoy a analizat ulterior fazele litigioase și a identificat două greșeli majore. Prima a fost acordarea unui penalty pentru Kifisia, după un contact între portarul Thomas Strakosha și atacantul Andreas Tetteh.

Șeful arbitrilor din Grecia a considerat că penalty-ul a fost dictat eronat. A doua fază controversată l-a avut în prim-plan pe atacantul Frantzdy Pierrot, care l-a lovit cu crampoanele pe portarul Vasilios Xenopoulos. Vergetis nu l-a eliminat pe jucătorul lui AEK, deși Lannoy a explicat că intervenția trebuia sancționată cu un cartonaș roșu direct.