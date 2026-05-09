Acuzat de Neluţu Varga că face parte din “gaşca de profitori a CFR-ului”, Cristi Balaj a reacţionat: “A vorbit la nervi”

Cristi Balaj a reacționat după declarațiile tăioase făcute de patronul de la CFR Cluj, Neluțu Varga. Omul de afaceri a avut un mesaj dur la adresa foștilor oficiali ai clubului, pe care i-a numit „profitori”. Balaj este convins însă că a fost vorba doar despre niște cuvinte spuse la nervi.

Ce a declarat, de fapt, Neluțu Varga despre Cristi Balaj

. Este vorba despre Răzvan Zamfir, Cristi Balaj, Bogdan Mara și Marius Bilașco. Neluțu Varga a fost întrebat ce părere are despre aceste despărțiri și a avut un mesaj tăios, în care i-a acuzat pe foștii colaboratori.

„Vreau să refacem conducerea care a adus cinci titluri. Nu mai avem probleme financiare, am scăpat de gașca de cheltuitori și am redresat clubul. Mergem doar înainte de acum și vom fi tot mai puternici”, a fost declarația făcută în urmă cu doar câteva zile de Neluțu Varga, conform .

Răspunsul lui Cristi Balaj pentru patronul de la CFR Cluj

este de părere că omul de afaceri a reacționat la nervi, întrucât declarația a fost dată la scurt timp după ce FANATIK a anunțat că Daniel Pancu, antrenorul echipei din Gruia, poartă negocieri cu Rapid București.

„La supărare a vorbit. El mai spune lucruri când e nervos. S-a supărat și pentru că a plecat Bogdan Mara, care a avut cuvinte frumoase la adresa dânsului. Sunt convins că i-a părut rău lui Varga. Cred că noi, cei care am plecat recent, prin modul în care am vorbit, am arătat respect. Eu chiar am spus lucruri pozitive.

Mai e un lucru important. În primii ani am fost sprijiniți de persoane apropiate de domnul Varga. S-au făcut reduceri inimaginabile, s-a tăiat mult, s-au făcut eforturi. A spus asta la supărare. A fost doar nervos. A făcut acea declarație după ce a aflat că Pancu ar putea pleca de la CFR. S-a simțit abandonat. Sunt convins că regretă ce a spus. Nu e nimic conform cu realitatea”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

