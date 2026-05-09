Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Acuzat de Neluţu Varga că face parte din “gaşca de profitori a CFR-ului”, Cristi Balaj a reacţionat: “A vorbit la nervi”

Cristi Balaj a reacționat după declarațiile dure ale lui Neluțu Varga despre foștii oficiali de la CFR Cluj. Fostul președinte din Gruia susține că patronul ardelenilor a vorbit „la supărare”
Alex Bodnariu
09.05.2026 | 19:05
Acuzat de Nelutu Varga ca face parte din gasca de profitori a CFRului Cristi Balaj a reactionat A vorbit la nervi
EXCLUSIV FANATIK
Răspunsul lui Cristi Balaj pentru patronul de la CFR Cluj
ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a reacționat după declarațiile tăioase făcute de patronul de la CFR Cluj, Neluțu Varga. Omul de afaceri a avut un mesaj dur la adresa foștilor oficiali ai clubului, pe care i-a numit „profitori”. Balaj este convins însă că a fost vorba doar despre niște cuvinte spuse la nervi.

Ce a declarat, de fapt, Neluțu Varga despre Cristi Balaj

În ultimele luni, mai mulți oameni au plecat din organigrama celor de la CFR Cluj. Este vorba despre Răzvan Zamfir, Cristi Balaj, Bogdan Mara și Marius Bilașco. Neluțu Varga a fost întrebat ce părere are despre aceste despărțiri și a avut un mesaj tăios, în care i-a acuzat pe foștii colaboratori.

ADVERTISEMENT

„Vreau să refacem conducerea care a adus cinci titluri. Nu mai avem probleme financiare, am scăpat de gașca de cheltuitori și am redresat clubul. Mergem doar înainte de acum și vom fi tot mai puternici”, a fost declarația făcută în urmă cu doar câteva zile de Neluțu Varga, conform GSP.

Răspunsul lui Cristi Balaj pentru patronul de la CFR Cluj

Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, este de părere că omul de afaceri a reacționat la nervi, întrucât declarația a fost dată la scurt timp după ce FANATIK a anunțat că Daniel Pancu, antrenorul echipei din Gruia, poartă negocieri cu Rapid București.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

„La supărare a vorbit. El mai spune lucruri când e nervos. S-a supărat și pentru că a plecat Bogdan Mara, care a avut cuvinte frumoase la adresa dânsului. Sunt convins că i-a părut rău lui Varga. Cred că noi, cei care am plecat recent, prin modul în care am vorbit, am arătat respect. Eu chiar am spus lucruri pozitive.

ADVERTISEMENT
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii....
Digisport.ro
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton

Mai e un lucru important. În primii ani am fost sprijiniți de persoane apropiate de domnul Varga. S-au făcut reduceri inimaginabile, s-a tăiat mult, s-au făcut eforturi. A spus asta la supărare. A fost doar nervos. A făcut acea declarație după ce a aflat că Pancu ar putea pleca de la CFR. S-a simțit abandonat. Sunt convins că regretă ce a spus. Nu e nimic conform cu realitatea”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

REACTIE VIRULENTA a lui Cristi Balaj dupa ATACURILE lui Nelutu Varga: „GASCA DE PROFITORI!”

Criză la noua echipă a lui Mirel Rădoi! De când nu și-au luat...
Fanatik
Criză la noua echipă a lui Mirel Rădoi! De când nu și-au luat salariile jucătorii lui Gaziantep. Exclusiv
Marius Şumudică, aproape de revenirea în antrenorat! Ce echipă l-a ofertat pe tehnician....
Fanatik
Marius Şumudică, aproape de revenirea în antrenorat! Ce echipă l-a ofertat pe tehnician. Exclusiv
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos...
Fanatik
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gestul controversat pe care Valentin Ceaușescu îl făcea la meciurile Stelei: 'Arbitrii aveau...
iamsport.ro
Gestul controversat pe care Valentin Ceaușescu îl făcea la meciurile Stelei: 'Arbitrii aveau probleme când vedeau asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!