Acuzat de Neluţu Varga că face parte din “gaşca de profitori a CFR-ului”, Cristi Balaj a reacţionat: “A vorbit la nervi”

Cristi Balaj a reacționat după declarațiile tăioase făcute de patronul de la CFR Cluj, Neluțu Varga. Omul de afaceri a avut un mesaj dur la adresa foștilor oficiali ai clubului, pe care i-a numit „profitori”. Balaj este convins însă că a fost vorba doar despre niște cuvinte spuse la nervi.
În ultimele luni, mai mulți oameni au plecat din organigrama celor de la CFR Cluj. Este vorba despre Răzvan Zamfir, Cristi Balaj, Bogdan Mara și Marius Bilașco. Neluțu Varga a fost întrebat ce părere are despre aceste despărțiri și a avut un mesaj tăios, în care i-a acuzat pe foștii colaboratori.
„Vreau să refacem conducerea care a adus cinci titluri. Nu mai avem probleme financiare, am scăpat de gașca de cheltuitori și am redresat clubul. Mergem doar înainte de acum și vom fi tot mai puternici”, a fost declarația făcută în urmă cu doar câteva zile de Neluțu Varga, conform GSP.
Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, este de părere că omul de afaceri a reacționat la nervi, întrucât declarația a fost dată la scurt timp după ce FANATIK a anunțat că Daniel Pancu, antrenorul echipei din Gruia, poartă negocieri cu Rapid București.
„La supărare a vorbit. El mai spune lucruri când e nervos. S-a supărat și pentru că a plecat Bogdan Mara, care a avut cuvinte frumoase la adresa dânsului. Sunt convins că i-a părut rău lui Varga. Cred că noi, cei care am plecat recent, prin modul în care am vorbit, am arătat respect. Eu chiar am spus lucruri pozitive.
Mai e un lucru important. În primii ani am fost sprijiniți de persoane apropiate de domnul Varga. S-au făcut reduceri inimaginabile, s-a tăiat mult, s-au făcut eforturi. A spus asta la supărare. A fost doar nervos. A făcut acea declarație după ce a aflat că Pancu ar putea pleca de la CFR. S-a simțit abandonat. Sunt convins că regretă ce a spus. Nu e nimic conform cu realitatea”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.