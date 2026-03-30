Acuzat de Răzvan Burleanu de corupție, Ionuț Lupescu a venit cu o replică dură: „Corporatist cu retorică obraznică”

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.03.2026 | 09:15
Ionuț Lupescu a venit cu replica pentru Răzvan Burleanu după ce recent președintele Federației Române de Fotbal l-a acuzat pe fostul mare mijlocaș de corupție. Mai exact, în contextul controversei legate de arbitraj de la meciul Rapid – Dinamo 3-2 din prima etapă a play-off-ului SuperLigii, fostul component al „Generației de Aur” a criticat prestația lui Istvan Kovacs și, în plus, a taxat lipsa de intervenție din camera VAR la acea fază la care Petrila a marcat pentru 2-2 după ce „câinii” solicitaseră acordarea unui fault la duelul dintre Borza și Musi.

Ionuț Lupescu, replică tăioasă pentru Răzvan Burleanu după atacurile președintelui FRF la adresa sa

Președintele FRF i-a luat apărarea lui Kovacs atunci. Mai mult, l-a acuzat pe Lupescu de corupție, inclusiv în probleme de arbitraj, pe vremea când el activa în Federație, înainte ca Burleanu să vină la „putere”. Acum, fostul fotbalist a replicat. Printre altele, l-a descris pe Răzvan Burleanu ca pe un „corporatist cu retorică obraznică”.

„Nu voiam să intervin, era al patrulea congres. Din ce am înțeles, corupția nu mai există în federație. Domnul Kyros a fost adus în mandatul lui Mircea Sandu. Nu cred că Istvan Kovacs este cel mai bun, dar intră într-o categorie, alături de Rainea și Crăciunescu. Stau și mă întreb… Înțeleg că este un corporatist, cu o retorică obraznică, copiază politicienii de 10-15 ani din România, dar FRF și fotbalul românesc nu au început în 2014. Este o mare problemă pentru ei. De fiecare dată, la o Adunare Generală, se vede foarte clar că au o mare problemă în ceea ce înseamnă transparența banilor. Fotbalul românesc a fost mult timp condus de suporteri și de antrenori mari, nu funcționează doar din 2014.

Întrebarea mea a rămas fără răspuns. Nu mă așteptam să mi se dea un răspuns. Nu are nicio treabă cu fotbalul, nu cunoaște jucătorii, nici VAR-ul. Eu vreau să îmi spună cine sunt cei responsabili de VAR, pentru că nu știu cine este acolo. Nu știu de ce cei de la Dinamo nu au cerut mai multă atenție. Cei care se ocupă de VAR… eu îl apreciez pe Kyros, știu ce a făcut pentru fotbalul românesc, și pe Hațegan. Nu știu la ce năzdrăvănii se referea. Văd de 12 ani că au trecut trei Mondiale la care nu am participat. La fiecare Adunare Generală… La prima a fost Gică Popescu arestat, știm ce s-a întâmplat, cu presa, a fost închis, apoi eu, acum ‘măscăriciul’, candidatul Drăgan, căruia i s-a tăiat microfonul ca să nu poată vorbi”, a spus în primă fază Ionuț Lupescu, în direct la Digi Sport. 

Ce îl deranjează cel mai mult pe Ionuț Lupescu la Răzvan Burleanu

În continuare, fostul mare fotbalist și-a sintetizat discursul și a concluzionat că, în viziunea sa, pe Răzvan Burleanu nu îl recomandă nimic pentru a ocupa funcția de președinte al FRF: „Întrebarea mea este: care este calculul în acest plan? Am participat la multe activități și adunări în federație și e păcat. Această adunare generală a dat o imagine foarte proastă, să nu lași pe cineva să vorbească. Nu este problema lui Burleanu, problema este sistemul pe care l-a creat: oameni care ar trebui să muncească în teritoriu și sunt la fel ca domnul președinte. Nu putem să-l comparăm pe Ceferin cu Burleanu. Este jurist, are o familie renumită de juriști în Slovenia.

Tatăl lui Burleanu a fost fotbalist, dar băiatul nu are nicio treabă, nu cunoaște istoria fotbalului, antrenorii, jucătorii. Este uimitor. Dar ce a făcut în 12 ani? Nu s-a dezvoltat deloc fotbalul. Nu există suficientă transparență în privința banilor, nu se spune ce se întâmplă cu ei, acestea sunt problemele principale. Infrastructura reprezintă, de asemenea, o problemă majoră, mai ales la nivel de copii și juniori”

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
