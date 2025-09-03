Acuzată că ar fi bărbat, o campioană olimpică a primit interzis la Mondialele de box. Ce se întâmplă cu apelul depus la TAS

Sportiva algeriană Imane Khelif, care după ce a devenit campioană olimpică la Paris, a fost interzisă la Mondialele de box care încep joi, 4 septembrie, la Liverpool.

Interdicție la Campionatele Mondiale de box pentru campioana olimpică

Forul de conducere al boxului mondial a decis ca Imane Khelif să nu poată participa la niciun eveniment organizat de World Boxing până când nu va fi supusă unui test pentru gena SRY, care poate detecta prezența cromozomului Y, indicator al masculinității.

Sportiva în vârstă de 26 de ani a depus un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv după ce i-a fost interzisă prezența la Mondiale, însă cazul său nu va fi judecat în timp util pentru ca ea să poată participa, în caz de victorie, la competiția de la Liverpool (4-14 septembrie).

Conform , audierea la TAS va fi programată pe baza acordului părților și că aceasta ar putea dura câteva săptămâni. Forul de la Lausanne a anunțat cazurile care vor fi judecate până pe 19 septembrie, iar pe listă nu se află și cel al pugilistei algeriene.

Cum se apără sportiva algeriană

Khelif a câștigat medalia de aur la categoria semimijlocie la Jocurile Olimpice de la Paris din vara trecută, după ce , în ciuda faptului că Asociația Internațională de Box i-a interzis participarea la Campionatele Mondiale de anul precedent pentru că nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru gen.

”Sunt pe deplin calificată să particip la competiții, sunt femeie. M-am născut femeie, am trăit ca femeie și am concurat ca femeie. Nu există nicio îndoială că există dușmani ai succesului, iar asta dă succesului meu un gust special datorită acestor atacuri”, a declarat Imane Khelif, după ce a câștigat aurul olimpic.

Sportiva din Algeria a fost apărată și de tatăl ei în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, acesta prezentând certificatul de naștere al fiicei sale care atestă că este femeie. ”Copilul meu este o fată. A fost crescută ca o fată. Este o fată puternică. Am crescut-o să muncească din greu și să fie curajoasă. Are o voință puternică de a munci și de a se antrena”, a spus Omar Khelif.