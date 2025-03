Acuzată că i-a distrus căsnicia cu Camelia, Diana dezvăluie cum l-a cunoscut, de fapt, pe Dan Șucu: „Nu era divorțat”

Diana, soția lui Dan Șucu, a făcut o serie de dezvăluiri tari despre relația cu patronul de la Rapid și lămurește unul din marile mistere ale căsniciei lor.

Soția lui Dan Șucu dă cărțile pe față! I-a spart sau nu casa omului de afaceri?

Acuzată în urmă cu mai mulți ani că i-a distrus căsnicia cu fosta, Camelia, cu care Dan are două fiice, Diana lămurește azi ce s-a întâmplat, de fapt, în familia antreprenorului.

Diana și-a amintit momentul în care a pus ochii pe Dan Șucu. Era într-o seară de 14 ianuarie, în 2005, la ziua de naștere a fostului premier Călin Popescu Tăriceanu. Șucu nu mai era la acea vreme cu Camelia, ci cu o altă parteneră.

Actuala soție a milionarului a mai precizat, totodată, că Dan nu era divorțat în acte de Camelia, însă nu mai erau împreună.

Diana și Dan Șucu s-au cunoscut la ziua lui Tăriceanu

„Hai să îți povestesc cum ne-a cunoscut. Să știi că eu cred în sufletele pereche și cred în poveste. De aceea, eu cred că Dan este sufletul meu pereche. Atunci când l-am cunoscut pe Dan avea 41 de ani, eu aveam 31 de ani. Eram doi oameni maturi care-și căutau povești unde să se regăsească și să fie fericiți.

Îmi aduc aminte că pe Dan trebuia să îl cunosc în ianuarie, mai exact pe 14 ianuarie 2005 la ziua de naștere a domnului Tăriceanu. La petrecerea respectivă a venit cu partenera lui din acea perioadă, dar nu cu fosta soție, pentru că el era deja într-o relație cu o altă doamnă de un an de zile. Iar eu eram într-o relație cu altcineva.

Nu era divorțat, se afla într-un proces de partaj și de divorț din 2004. Deci, noi ar fi trebuit să ne întâlnim în 2005. Gazda a organizat un concurs de dans. MC era Gabi Jugaru. Primele două bilețele care au fost extrase din bolul cu foarte multe bilețele, pentru că acolo erau în jur de 150 de persoane, au fost ale noastre: Dan Șucu și Diana Lăstărescu”, a declarat Diana Șucu în

Diana s-a ascuns în baie ca să evite să danseze cu patronul de la Rapid

Diana a mărturisit că i-a fost jenă să danseze cu Dan la început, mai ales că nu are abilități în zona asta artistică. Diana se așezase lângă ușă, strategic, să vadă ce urma să se întâmple. În seara aceea, Dan a dansat cu altcineva, iar ea a fugit și s-a ascuns la toaletă, gândindu-se că nu o va căuta acolo. Ce a urmat după aceea e demn de un roman de dragoste!

„Eu nu am vrut să dansez, pentru că mi-a fost jenă. Mai ales că nici nu sunt o mare dansatoare. Mi-a fost jenă să mă duc pe ringul de dans și să trec dintr-un ritm într-altul. Aveam și o rochie drăguță, cu un pic de trenă. De aceea stăteam la ușă, cumva strategic cu prietena mea, Irina Mihaiu. Am așteptat să văd ce se întâmplă.

M-au strigat de mai multe ori, și dacă au văzut că nu răspund, au tras un alt bilețel. Dan în seara respectivă a dansat cu altcineva. Eu atunci am fugit la toaletă ca să nu existe nicio șansă ca să mă găsească.

S-a terminat petrecerea, s-a terminat seara. Ne-am reîntâlnit apoi abia la începutul lunii mai, în 2005. Relația mea cu fostul partener era cumva pe butuci, și el m-a rugat, așa, ca o ultimă întâlnire să-l ajut să-și cumpere mobila și să-și mobileze apartamentul pe care tocmai îl achiziționase la Năvodari. În care noi nu stăteam, era apartamentul omului. Nu aveam nicio treabă, dar el era foarte abil, și cred că își dorea să mai avem diverse complicități să mai rămân în relație”, a completat Diana Șucu.

Diana povestește cum s-a legat relația cu Dan Șucu, de fapt

Diana spune că fostul partener a insistat să îl ajute cu achiziționarea mobilei, iar ea a plecat, apoi, într-o duminică, la Mobexpert, pentru a-i face pe plac bărbatului. Flirtul dintre cei doi a fost inevitabil!

„S-a tot rugat de mine timp de vreo două săptămâni, într-un final am acceptat. Am mers într-o duminică, când, teoretic, Dan nu era la Mobexpert. Fac o paranteză, în momentul în care Dan s-a despărțit de prima soție, a hotărât ca duminica să fie a lui. Cu toate astea, în momentul când am urcat în magazinul de la Pipera, l-am văzut pe Dan pe prima platformă. L-a salutat pe partenerul meu de atunci și zâmbind drăgălaș, mi-a spus: cu tine nu vreau să vorbesc pentru că ai fost fițoasă, nu ai vrut să dansezi cu mine. Am stat cinci minute, am vorbit, s-a încheiat întâlnirea.

În următoarea perioadă am mobilat bucătăria, că aia căutam, dar între timp noi ne-am despărțit. Eu și fostul meu partener. Au vuit ziarele pentru că eram persoană publică. Pe vremea aceea eu eram imaginea TVR 2, prezentam trei jurnale (…). Eram o apariție”, a continuat Diana Șucu.

„Nu am dorit să mă expun aiurea”

După o săptămână, Diana a fost telefonată de , care a invitat-o la o cafea. Ea a acceptat ”oferta”, dar i-a spus că nu poate să iasă în oraș în timpul săptămânii, așa că au stabilit întrevederea într-o zi de weekend.

„Ne-am văzut într-o sâmbătă, când l-am rugat frumos să cumpere o pizza la pachet și am mers în Grădina Botanică. Am vrut să îi arăt Grădina Botanică. El prima dată nu a înțeles ce îi spuneam. Cred că era și foarte devreme, nu am dorit să mă expun aiurea. În primul rând am vrut să-l cunosc pe Dan. A cumpărat acea pizza și am mâncat-o pe genunchi. A fost o după-amiază absolut superbă.

Ne-am povestit diverse. Eram extrem de curioasă și el era foarte curios. Asta s-a întâmplat în luna mai. Evident că din acel moment ne-am mai întâlnit. La sfârșitul lunii iulie am plecat pentru o săptămână în Sardinia. Am stat patru zile acolo, și alte câteva zile la Milano”, s-a spovedit Diana Șucu.

apoi, și când a fost cerută în căsătorie. După numai un an de la nuntă, a venit pe lume și primul lor copil, primul băiețel.

Diana spune că Dan Șucu a pus punct căsniciei cu Camelia în decembrie 2003

„Pe 4 august 2005 m-a cerut de nevastă și a fost extrem de drăguț. Un an mai târziu, pe 3 august s-a născut primul nostru băiețel, iar doi ani mai târziu s-a născut cel de-al doilea băiețel, pe 26 decembrie 2008. A fost cadoul nostru de Crăciun. Lucrurile s-au întâmplat foarte repede între noi și foarte firesc.

Dan, practic, a pus punct căsniciei lui în decembrie 2003, când ei aveau un grup de prieteni – așa obișnuiau de Paște și de Crăciun, să petreacă la el la casa din Snagov – și cu acești prieteni am înțeles că își făceau și vacanțele. Au fost invitați pe 24 decembrie 2003 la ei acasă, urmând ca pe 26 să plece cu toții în vacanța de schi.

Pe 26 sau 27 dimineața, mi-a povestit Dan, soția lui de atunci i-a spus că a intervenit ceva în program și că nu mai poate merge atunci, nu poate pleca cu el. Dar o să vină pe 28 imediat ce-și rezolvă probleme. Și o să vină și cu fetele. El a plecat alături de prietenii lor și, săracul, om a tot așteptat, și s-a făcut și 28, și s-a făcut și 29, și s-a făcut și 31.

Și s-a trezit pe 31 în Noaptea de Revelion singur, alături de prietenii lui. Drept pentru care a doua zi și-a făcut bagajele, s-a întors în România, și practic acela a fost momentul și picătura care a umplut paharul și a zis “Stop”. Și-a făcut bagajele și a plecat”, a clarificat Diana Șucu, cu lux de amănunte, întreaga telenovelă.