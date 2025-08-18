Acuzații de amenințări și șantaj la hotelul Romsilva, care a intrat în atenția ministrului mediului. S-au divulgat informații despre măriri de salarii

Hotelul de patru stele deținut de Regia Națională a Pădurilor Romsilva în București a intrat recent în atenția ministrului mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a subliniat că Complexul Silva, plasat în apropierea Lacului Tei și a zonei Floreasca, are pierderi de aproape un milion de lei. Complexul este dotat cu centru de afaceri, restaurant, bar, facilități de spa și wellness, centru de fitness.

Economista a fost sancționată de conducerea complexului Silva

„Au hotel de patru stele, a avut pierderi, a avut un milion de lei pierderi. Sigur, nu e o pierdere uriașă, dar gândiți-vă, e un hotel de patru stele în capitala României. Și-au pus 41 de săli, de camere de hotel, ei fiind 41 de directori. Asta s-a întâmplat la hotel, hotelul are 41 de camere. Câte direcții are Romsilva astăzi? 41! Adevărul e că nu au plăcuța cu numele, în acest punct nu s-a ajuns, dar au știut să facă 41 de camere”, a declarat Diana Buzoianu.

Numele Complexului Silva apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 11 iulie 2024 la Tribunalul București, al cărui obiect este „litigii de muncă-contestație decizie de sancționare”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Reclamant figurează S.M., angajata Complexului Silva cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în funcția de economist. Prin decizia din 27.05.2024, Complexul Silva a dispus sancţionarea reclamantei cu avertisment scris, reţinându-se în sarcina acesteia că „a încălcat Regulamentul intern şi prevederile legale incidente, prin comportamentul neadecvat şi încălcările repetate ale normelor interne de conduită şi atribuţiilor de serviciu”.

În dosar se arată că, în data de 06.12.2023, a emis o sesizare scrisă prin care a raportat un comportament neadecvat, caracterizat prin amenințări, ton ridicat şi jigniri. La data de 07.02.2024, directorul a revenit cu o nouă sesizare, menționând că S.M. nu respectă atribuțiile din fişa postului şi răspunde agresiv la întrebările legate de sarcinile de serviciu. În data de 15.02.2024, un angajatul al personalului administrativ în cadrul Complexului Silva a emis o notă informativă către conducere, raportând refuzul dnei. S.M. de a emite o notă explicativă aferentă unei erori constatate în gestiune, însoțită de un comportament necorespunzător, cu jigniri şi amenințări.

Instanța a mai reținut că, în luna februarie 2024, s-au raportat amenințări şi şantaj din nou săvârşite de dna. S.M., afirmând că va aduce televiziunea pentru a denigra unitatea a cărei salariată este. S-a constatat că S.M. foloseşte timpul de serviciu pentru a lucra la situații contabile comparative fără dispoziţia superiorilor, utilizând cifre confidențiale, refuzând subordonarea şi sfidând superiorii. În dosar se mai arată că, în data de 22.04.2024, S.M. a trimis unui angajat trei mesaje audio în care discuta cu o persoană din afara complexului despre o sumă de bani şi insulta directorul economic. S-a mai arătat că, la data de 20.05.2024, S.M. a divulgat informații confidențiale cu caracter eronat despre concedii şi recuperări către persoane neangajate la Regia Națională a Pădurilor şi Complex Silva.

Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie scrisă

S-a menționat că divulgarea informațiilor despre măriri de salarii a creat tensiuni între angajați, perturbând activitatea echipei. Au fost emise avertismente verbale pentru comportamentul neadecvat şi pentru crearea de tensiuni în echipă, fără rezultate pozitive. S.M. a contestat decizia din 27.05.2024, invocând motive de nulitate raportat la dispoziţiile art. 252 alin. 2 lit. c din Codul muncii, în sensul că în decizia contestată nu au fost menţionate motivele de fapt şi de drept, că nu au fost menţionate motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate, în subsidiar solicitând anularea deciziei contestată ca nefondată şi nelegală, arătând că nu recunoaşte cele menţionate, în mod vag, în cuprinsul deciziei contestate.

Analizând contestația formulată împotriva deciziei din 27.05.2024, emisă de directorul Complex Silva, față de criticile și apărările formulate de către părți, instanța a reținut că legislația muncii se bazează pe principii generale care au menirea să asigure desfășurarea raporturilor juridice de muncă într-un cadru legal, apărând deopotrivă interesele legitime ale angajatorului cât și ale salariaților. Pentru a preveni eventualele comportări abuzive ale angajatorului, prin care s-ar leza drepturile și interesele legitime ale salariaților, Codul Muncii reglementează în mod expres condițiile de fond și formă în care angajatorul poate dispune sancționarea disciplinară a salariaților.

Astfel, angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. Decizia de sancționare disciplinară, concretizând o măsură disciplinară luată de angajator împotriva angajatului, trebuie să fie, deopotrivă, legală şi temeinică, iar analiza cerințelor de legalitate prevalează celor referitoare la temeinicie. În temeiul art. 252 alin. (1) Codul muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă.

Complexul Silva a pierdut procesul, dar a formulat apel

De asemenea, precizarea datei săvârșirii faptei este necesară şi pentru a se putea verifica dacă angajatorul a respectat dispoziţiile art. 252 alin. (1) Codul muncii, privind termenul în care putea să aplice sancţiunea disciplinară, respectiv termenul de 6 luni ce curge de la data săvârșirii faptei. Astfel, s-a reţinut în sarcina reclamantei S.M. faptul că a încălcat Regulamentul intern şi prevederile legale incidente, prin comportamentul neadecvat şi încălcările repetate ale normelor interne de conduită şi atribuţiilor de serviciu. Astfel, reținerea faptelor, în mod generic, în condiţiile arătate anterior, nu respectă exigențele unei descrieri suficiente a faptei.

Nerespectarea prevederilor art. 252 Codul muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare, împiedică verificarea de către instanță a întrunirii elementelor constitutive ale abaterii disciplinare pentru care a fost sancționată reclamanta. În concluzie, este incidentă sancțiunea nulității absolute a deciziei de sancționare disciplinară, prevăzută de art. 252 alin. (2) Codul muncii, cu consecința admiterii cererii de chemare în judecată și anulării deciziei de sancționare nr. 1456/27.05.2024, emisă de pârâta Complex Silva, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Totodată, instanţa a reţinut că reclamanta a mai susţinut faptul că decizia contestată nu respectă nici dispozițiile articolului 252 alin. 2 lit. c Codul muncii, în sensul că , că nu au fost menţionate motivele pentru care au fost respinse apărările reclamantei. Pe 12 noiembrie 2024, Tribunalul București i-a dat câștig de cauză lui S.M., anulând decizia de sancționare. Complexul Silva a formulat apel, astfel că dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, următorul termen fiind programat pe 25 noiembrie 2025.