Acuzații de blat după Balonul de Aur 2026! Fostul star al lui Real rupe tăcerea după triumful lui Harry Kane

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. Atacantul lui Bayern a fost lăudat masiv pe rețelele de socializare pentru succes, fiind primul fotbalist englez care pune mâna pe trofeu după 25 de ani. Totuși, nici reacțiile negative nu au întârziat să apară.

Fostul star al lui Real aruncă acuzații de blat după Balonul de Aur

După aflarea noului câștigător al Balonului de Aur, una dintre cele mai acide reacții a venit din Spania. Fostul star al lui Real Madrid, Guti, a intrat în direct la emisiunea iberică de sport El Chiringuito de Jugones. Ex-mijlocașul a ironizat contextul în care Harry Kane a reușit să primească trofeul. Guti a făcut mai multe referințe la un posibil aranjament al rezultatelor și a motivat tot prin locul în care s-a desfășurat ceremonia: Teatrul Palladium din Londra.

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”Se întâmplă ca, pentru cea de-a 70-a aniversare să mute ceremonia la Londra și cineva din Londra să o câștige. Este o coincidență incredibilă că o mută la Londra și un londonez câștigă, nu-i așa? Cred că se aștepta (n.r. – Harry Kane) ca atât Lamine Yamal, cât și Mbappe să termine înaintea lui. Trebuie doar să te uiți la fața lui”, a spus Guti, la El Chiringuito de Jugones, potrivit .

Mai mult, în timpul dialogului, un coleg de platou al ”galacticului” a susținut că voturile de la Balonul de Aur ar fi fost ”orchestrate”. Guti a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Complet. Absolut. Asta cred și asta am gândit despre acest premiu de mult timp”. Fostul mijlocaș se aștepta ca lupta pentru marele trofeu individual să fie dată numai între Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

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Harry Kane a avut un an de vis

Atacantul lui Bayern Munchen a avut un sezon legendar. Englezul a marcat 56 de goluri în toate competițiile și a doborât un record spectaculos în Bundesliga. : 98 de partide.

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Evoluțiile britanicului s-au ridicat la un nivel senzațional atât la club. Alături de Bayern Munchen, a cucerit titlul de campion al Germaniei și Cupa Germaniei. Harry Kane a avut un parcurs impresionat și la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic. Alături de Anglia, a obținut medalia de bronz. Mai mult, britanicul a fost desemnat drept golgheterul competiției, cu 6 reușite.

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