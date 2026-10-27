Sport

Acuzații de blat după Balonul de Aur 2026! Fostul star al lui Real rupe tăcerea după triumful lui Harry Kane

Gabriel Neagu
27.10.2026 | 16:22
Acuzatii de blat dupa Balonul de Aur 2026 Fostul star al lui Real rupe tacerea dupa triumful lui Harry Kane
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Legenda lui Real Madrid face acuzatii de blat dupa balonul de aur. sursa foto: colaj fanatik / hepta, profimedia
Un fost star de la Real Madrid a făcut acuzații șocante după ceremonia Balonului de Aur 2026. Ex-mijlocașul de pe ”Santiago Bernabeu” crede că voturile au fost trucate.
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Harry Kane (33 de ani) a câștigat prestigiosul trofeu al Balonului de Aur 2026. Atacantul lui Bayern a fost lăudat masiv pe rețelele de socializare pentru succes, fiind primul fotbalist englez care pune mâna pe trofeu după 25 de ani. Totuși, nici reacțiile negative nu au întârziat să apară.

Fostul star al lui Real aruncă acuzații de blat după Balonul de Aur

După aflarea noului câștigător al Balonului de Aur, una dintre cele mai acide reacții a venit din Spania. Fostul star al lui Real Madrid, Guti, a intrat în direct la emisiunea iberică de sport El Chiringuito de Jugones. Ex-mijlocașul a ironizat contextul în care Harry Kane a reușit să primească trofeul. Guti a făcut mai multe referințe la un posibil aranjament al rezultatelor și a motivat tot prin locul în care s-a desfășurat ceremonia: Teatrul Palladium din Londra.

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”Se întâmplă ca, pentru cea de-a 70-a aniversare să mute ceremonia la Londra și cineva din Londra să o câștige. Este o coincidență incredibilă că o mută la Londra și un londonez câștigă, nu-i așa? Cred că se aștepta (n.r. – Harry Kane) ca atât Lamine Yamal, cât și Mbappe să termine înaintea lui. Trebuie doar să te uiți la fața lui”, a spus Guti, la El Chiringuito de Jugones, potrivit SportBible.

Mai mult, în timpul dialogului, un coleg de platou al ”galacticului” a susținut că voturile de la Balonul de Aur ar fi fost ”orchestrate”. Guti a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Complet. Absolut. Asta cred și asta am gândit despre acest premiu de mult timp”. Fostul mijlocaș se aștepta ca lupta pentru marele trofeu individual să fie dată numai între Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

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Harry Kane a avut un an de vis

Atacantul lui Bayern Munchen a avut un sezon legendar. Englezul a marcat 56 de goluri în toate competițiile și a doborât un record spectaculos în Bundesliga. Harry Kane a devenit jucătorul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a ajunge la borna de 100 de goluri marcate în campionatul german: 98 de partide.

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Evoluțiile britanicului s-au ridicat la un nivel senzațional atât la club. Alături de Bayern Munchen, a cucerit titlul de campion al Germaniei și Cupa Germaniei. Harry Kane a avut un parcurs impresionat și la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic. Alături de Anglia, a obținut medalia de bronz. Mai mult, britanicul a fost desemnat drept golgheterul competiției, cu 6 reușite.

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  • 125 de selecții și 91 de goluri a reușit atacantul pentru prima reprezentativă a Angliei
  • 65.000.000 de euro este cota de piață a lui Harry Kane, conform Transfermarkt
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