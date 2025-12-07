News

Acuzații de fraudă chiar în ziua alegerilor din București. AUR: „Sunt persoane decedate pe listele de votare”

AUR trage un semnal de alarmă! Reprezentanții formațiune conduse de George Simion susțin că mai multe persoane decedate figurează pe listele electorale permanente.
Mădălina Cristea
07.12.2025 | 14:20
Acuzatii de frauda chiar in ziua alegerilor din Bucuresti AUR Sunt persoane decedate pe listele de votare
AUR face acuzații de fraudă la alegerile locale parțiale din București. Persoane decedate, pe listele electorale permanente. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta
ADVERTISEMENT

Au trecut câteva ore de la deschiderea urnelor pentru alegerea primarului general al Capitalei, iar acuzațiile de fraudă deja au început să curgă pe bandă rulantă. AUR, formațiunea condusă de George Simion, semnalează nereguli grave în listele electorale permanente folosite la alegerile locale parțiale.

AUR acuză: „Persoane decedate figurează pe listele electorale permanente”

Potrivit acestora, s-au semnalat mai multe cazuri de persoane decedate care figurează încă pe listele electorale permanente. Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, dă vina pentru primarii de sector pentru această situație. Din punctul lui de vedere,  edilii nu și-au făcut datoria de a cere verificarea și actualizarea registrului electoral, motiv pentru care numele celor care nu mai sunt printre noi nu au fost șterse din evidente.

ADVERTISEMENT

„Din nefericire, și astăzi, în București, au fost semnalate mai multe cazuri de persoane decedate, care figurează în continuare în listele electorale permanente, ceea ce înseamnă că primarii de sector nu și-au făcut nici de această dată treaba”, a declarat Mihai Enache.

În acest context, oficialul AUR a făcut un apel către toate instituțiile statului responsabile cu paza și ordinea la urne să fie extrem de vigilente. El a cerut ca alegerile pentru Primăria Capitalei, dar și cele de la Buzău sau din alte localități, să se desfășoare corect, iar oamenii să fie lăsați să voteze liber, fără a fi influențați chiar în ziua votului.

ADVERTISEMENT
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Digi24.ro
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare

AUR trage un semnal de alarmă: „Oamenii trebuie să fie lăsați să aleagă liberi”

„Oamenii trebuie să fie lăsați să aleagă liberi, fără să fie influențați! Nici ieri nu trebuiau să fie influențați în ziua tăcerii, nici astăzi, în ziua votului, ci absolut toată lumea, instituții publice și jurnaliști trebuie să lase oamenii să voteze liber”, a mai afirmat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

ADVERTISEMENT
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”:...
Digisport.ro
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”

Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii își aleg primarul general. Urnele s-au deschis încă de la ora 07:00, iar până la ora 14:00, și-au exprimat opțiunea electorală 296.236 de cetățeni. Cât despre clasamentul sectoarelor, cele mai multe voturi s-au înregistrat în Sectorul 1 și Sectorul 6.

Cum au votat deținuții din închisorile din București la alegerile pentru Primăria Capitalei
Fanatik
Cum au votat deținuții din închisorile din București la alegerile pentru Primăria Capitalei
Cum au votat bucureștenii la alegerile locale pentru Primăria București. Primele rezultate ale...
Fanatik
Cum au votat bucureștenii la alegerile locale pentru Primăria București. Primele rezultate ale unui sondaj sociologic
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt...
Fanatik
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
BREAKING | Stadionul echipei din SuperLiga, scos la licitație în plin campionat! Președintele...
iamsport.ro
BREAKING | Stadionul echipei din SuperLiga, scos la licitație în plin campionat! Președintele a rupt tăcerea: 'Nu avem fonduri!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!