Acuzații de fraudă chiar în ziua alegerilor din București. AUR: „Sunt persoane decedate pe listele de votare”

Au trecut câteva ore de la deschiderea urnelor pentru alegerea primarului general al Capitalei, iar acuzațiile de fraudă deja au început să curgă pe bandă rulantă. AUR, formațiunea condusă de George Simion, semnalează nereguli grave în listele electorale permanente folosite la alegerile locale parțiale.

Potrivit acestora, s-au semnalat mai multe cazuri de persoane decedate care figurează încă pe listele electorale permanente. Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, dă vina pentru primarii de sector pentru această situație. Din punctul lui de vedere, edilii nu și-au făcut datoria de a cere verificarea și actualizarea registrului electoral, motiv pentru care numele celor care nu mai sunt printre noi nu au fost șterse din evidente.

„Din nefericire, și astăzi, în București, au fost semnalate mai multe cazuri de persoane decedate, care figurează în continuare în listele electorale permanente, ceea ce înseamnă că primarii de sector nu și-au făcut nici de această dată treaba”, a declarat Mihai Enache.

În acest context, oficialul AUR a făcut un apel către toate instituțiile statului responsabile cu paza și ordinea la urne să fie extrem de vigilente. El a cerut ca , dar și cele de la Buzău sau din alte localități, să se desfășoare corect, iar oamenii să fie lăsați să voteze liber, fără a fi influențați chiar în ziua votului.

AUR trage un semnal de alarmă: „Oamenii trebuie să fie lăsați să aleagă liberi”

„Oamenii trebuie să fie lăsați să aleagă liberi, fără să fie influențați! Nici ieri nu trebuiau să fie influențați în ziua tăcerii, nici astăzi, în ziua votului, ci absolut toată lumea, instituții publice și jurnaliști trebuie să lase oamenii să voteze liber”, a mai afirmat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

. Urnele s-au deschis încă de la ora 07:00, iar până la ora 14:00, și-au exprimat opțiunea electorală 296.236 de cetățeni. Cât despre clasamentul sectoarelor, cele mai multe voturi s-au înregistrat în Sectorul 1 și Sectorul 6.