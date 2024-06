Acuzații de fraudă electorală în județul Ilfov. Oana Cambera, deputat REPER, a cerut renumărarea voturilor

Oana Cambera a anunțat că a cerut Biroului Electoral de circumscripție renumărarea voturilor de la Secția 282 Școala Gimnazială, Tunari, Ilfov.

Oana Cambera, deputat REPER, a cerut renumărarea voturilor

Deputatul REPER face, luni, acuzații de fraudă electorală la secția de votare din județul Ilfov, unde, deși a votat împreună cu familia , pe procesul verbal nu apare niciun vot pentru formațiunea politică pe care o reprezintă.

„Secția 282 Școala Gimnazială, Tunari, Ilfov unde am votat împreună cu familia pentru alegerile europarlamentare are înregistrate pe Procesul Verbal ZERO voturi pentru Partidul REPER.

Este o fraudă atât de evidentă încât nu mai are nevoie de niciun alt comentariu. Am formulat cerere de renumărare către Biroul Electoral, aștept răspuns și iau în considerare demararea unor proceduri penale.

Am primit sesizări de la mai multe persoane care nu își regăsesc votul. În comentarii link către site-ul unde puteți verifica rezultatul alegerilor, selectând tipul de scrutin, județul și secția.

În cazul în care și voi vă regăsiți la o secție cu zero voturi, vă rog să îmi scrieți în privat”, a scris Oana Cambera pe Facebook.

Acuzații de fraudă si la Sectorul 2

Acuzații de fraudă au fost formulate și de al Capitalei. Acesta a declarat că situația voturilor în sector nu este clară nici la această oră.

„Îmi cer scuze că până acum nu v-am zis nimic, dar nici la această oră nu există o situație clară pe numere. Acum, imediat după acest mesaj, intru la BES la numărătoarea unei secții unde avem bănuiala că ne lipsesc peste 280 de voturi.

Vom mai discuta o perioadă lungă despre alegeri. A fost un proces de vot cu extrem de multe probleme și suspiciuni. Însă noi suntem pe baricade.

Secție cu secție, vot cu vot, verificăm de 5 ori până când suntem sigur că rezultatul e cel pe care l-ați exprimat voi prin vot. Întreaga situație e pe muchie de cuțit”, a transmis edilul Sectorului 2 pe Facebook.