Sport

Acuzații după Csikszereda – Universitatea Craiova! Reproșuri dure la adresa arbitrului: „Cel mai mult asta mă supără!”

Prestația arbitrului Vlad Baban a fost criticată la finalul partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova, în care oaspeții s-au impus cu 2-1.
FANATIK
17.08.2025 | 20:24
Acuzatii dupa Csikszereda Universitatea Craiova Reprosuri dure la adresa arbitrului Cel mai mult asta ma supara
ULTIMA ORĂ
Robert Ilyes a criticat prestația „centralului” Vlad Baban la finalul partidei Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. FOTO: Sport Pictures

Robert Ilyes a avut o reacție dură la adresa brigăzii de arbitri după ce Csikszereda a cedat cu 1-2 în disputa contra liderului Universitatea Craiova. Gazdele au condus cu 1-0, însă gruparea din Bănie a întors rezultatul și a obținut o victorie importantă.

ADVERTISEMENT

Robert Ilyes, atac la adresa arbitrajului după Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

Csikszereda a deschis scorul în minutul 3 al disputei cu Universitatea Craiova, prin autogolul lui Stevanovic, însă avantajul a rezistat doar 8 minute, deoarece oaspeții au egalat prin Steven Nsimba. Fotbalistul francez a realizat „dubla” în repriza secundă, iar formația din Miercurea Ciuc a suferit un nou eșec.

La final, antrenorul Robert Ilyes a criticat dur maniera de arbitraj a „centralului” Vlad Baban. „Singura frustrare pentru mine, legată de arbitraj, este că nu știu de ce a dat 10% în loc de 5% pentru Craiova. Parcă prea ușor dădeau pentru ei. Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!

ADVERTISEMENT

După aia nu mai poți să joci agresiv. Cel mai mult asta mă supără! Imediat te termină dacă vrea! În rest, nu am ce să zic. A arbitrat bine. A arbitrat corect. Dar, la chestiile mici, prea ușor a dat galbene”, a afirmat tehnicianul la finalul întâlnirii.

Cum a comentat Robert Ilyes eșecul suferit de Csikszereda contra Craiovei

Nou-promovata a fost aproape de un rezultat pozitiv, însă a suferit o nouă înfrângere și rămâne pe ultimul loc în Superligă. La final, Robert Ilyes a numit principala problemă a echipei sale: compartimentul defensiv. „După jocul prestat, să nu iei niciun punct e frustrant. Păcat, păcat! După 1-0, chiar dacă am luat gol de 1-1, am reintrat în joc și am avut posesie bună și situații de a marca.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Din păcate nu am reușit să mai marcăm și, la puținele lor ocazii, ne-au taxat. Asta e soarta noastră! Detaliile mici fac diferența. Se vede că încă nu suntem copți pentru prima ligă. Nu am ce să le reproșez băieților. Am încercat să jucăm fotbal.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Avem probleme în compartimentul defensiv. Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2. Nu am reușit să aducem jucători cu ceva experiență și cel mai mult acolo suferim, la faza defensivă”, a declarat antrenorul celor de la Csikszereda.

ADVERTISEMENT
Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați de marcă după Rapid – FCSB
Rapid – FCSB, Live Video în etapa 6 din SuperLiga. Echipele de start:...
Fanatik
Rapid – FCSB, Live Video în etapa 6 din SuperLiga. Echipele de start: surprize mari în formula campioanei!
Ionuț Radu, cel mai slab de pe teren în Celta Vigo – Getafe...
Fanatik
Ionuț Radu, cel mai slab de pe teren în Celta Vigo – Getafe 0-2! Debut dezastruos pentru portarul român. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!