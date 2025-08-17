Acuzații după Csikszereda – Universitatea Craiova! Reproșuri dure la adresa arbitrului: „Cel mai mult asta mă supără!”

Robert Ilyes a avut o reacție dură la adresa brigăzii de arbitri după ce . Gazdele au condus cu 1-0, însă gruparea din Bănie a întors rezultatul și a obținut o victorie importantă.

Robert Ilyes, atac la adresa arbitrajului după Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

, însă avantajul a rezistat doar 8 minute, deoarece oaspeții au egalat prin Steven Nsimba. Fotbalistul francez a realizat „dubla” în repriza secundă, iar formația din Miercurea Ciuc a suferit un nou eșec.

La final, antrenorul Robert Ilyes a criticat dur maniera de arbitraj a „centralului” Vlad Baban. „Singura frustrare pentru mine, legată de arbitraj, este că nu știu de ce a dat 10% în loc de 5% pentru Craiova. Parcă prea ușor dădeau pentru ei. Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!

După aia nu mai poți să joci agresiv. Cel mai mult asta mă supără! Imediat te termină dacă vrea! În rest, nu am ce să zic. A arbitrat bine. A arbitrat corect. Dar, la chestiile mici, prea ușor a dat galbene”, a afirmat tehnicianul la finalul întâlnirii.

Cum a comentat Robert Ilyes eșecul suferit de Csikszereda contra Craiovei

Nou-promovata a fost aproape de un rezultat pozitiv, însă a suferit o nouă înfrângere și rămâne pe ultimul loc în Superligă. La final, Robert Ilyes a numit principala problemă a echipei sale: compartimentul defensiv. „După jocul prestat, să nu iei niciun punct e frustrant. Păcat, păcat! După 1-0, chiar dacă am luat gol de 1-1, am reintrat în joc și am avut posesie bună și situații de a marca.

Din păcate nu am reușit să mai marcăm și, la puținele lor ocazii, ne-au taxat. Asta e soarta noastră! Detaliile mici fac diferența. Se vede că încă nu suntem copți pentru prima ligă. Nu am ce să le reproșez băieților. Am încercat să jucăm fotbal.

Avem probleme în compartimentul defensiv. Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2. Nu am reușit să aducem jucători cu ceva experiență și cel mai mult acolo suferim, la faza defensivă”, a declarat antrenorul celor de la Csikszereda.