Acuzații dure la adresa Cameliei Voinea. O fostă gimnastă rupe tăcerea: ”Mi-a zis că mă omoară”

Camelia Voinea revine în centrul atenției. O fost gimnastă lansează acuzații dure la adresa antrenoarei, despre care spune că ar fi amenințat-o inclusiv.
Valentina Vladoi
10.12.2025 | 12:09
Acuzatii dure la adresa Cameliei Voinea O fosta gimnasta rupe tacerea Mia zis ca ma omoara
Camelia Voinea, acuzată că ar fi amenințat o fostă gimnastă. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Camelia Voinea primește noi acuzații dure. S-ar părea că și alte gimnaste au avut probleme pe vremea când erau antrenate de aceasta. Ce declarații noi au fost făcute publice?

Camelia Voinea, acuzată că ar fi amenințat o fostă gimnastă

În urmă cu ceva timp a apărut în spațiul public un clip video în care Camelia Voinea era violentă verbal cu fiica sa, Sabrina Voinea. Filmulețul a stârnit un val de reacții, dar și de critici.

Și iată că în continuare, detalii tulburătoare ies la suprafață. O altă fostă gimnastă dezvăluie că în urmă cu aproximativ zece ani, pe când era legitimată la Farul Constanța, a traversat momente dificile.

Menționăm faptul că și Camelia Voinea s-a antrenat la Farul Constanța. Odată retrasă din activitate însă, aceasta a ajuns antrenoare aici, după cum se arată pe site-ul oficial al COSR.

Fosta gimnastă ar fi fost bătută cu bețe

Fosta gimnastă o acuză pe Camelia Voinea că ar fi bătut-o cu bețe. De asemenea, aceasta ar fi suferit mai multe accidentări grave în timpul antrenamentelor, iar traumele o mai urmăresc și în ziua de astăzi.

Tânăra povestește că a avut nevoie de sprijin specializat din partea unui psiholog. A fost lovită cu palmele, bețele, dar și cu papuci. Și mai mult de atât, inclusiv fiica antrenoarei ar fi trecut prin momente mai dureroase decât cele din imaginile făcute publice pe internet.

„Au fost câteva bătăi pe care le simt și acum. Avea două bețe în perioada de care vorbesc eu (n.r. 2016). Unul mai subțire, de metal, altul mai gros, de nuc. Dar te bătea cu tot ce nimerea. Papuci, bețe, palme. Te ciupea până la sânge.

Pe Sabrina (n.r. fiica antrenoarei) o încuia în vestiar, iar asta era o pedeapsă mare pentru Sabrina, pentru că iubește gimnastica”, a dezvăluit fosta gimnastă, recunoscând că fiecare antrenament venea cu frici.

Ce i-ar fi spus Camelia Voinea când a vrut să renunțe la gimnastică

Tânăra povestește că a avut momente când a vrut să renunțe la gimnastică. Acest lucru ar fi enervat-o la culme însă pe Camelia Voinea care ar fi trecut direct la amenințări.

Fosta gimnastă povestește că a fost băgată în vestiar, iar mai apoi bătută. Totodată, i s-a spus că dacă o să vrea vreodată să renunțe la gimnastică, atunci antrenoare va veni după ea și o va ucide, arată Golazo.

„Mi-era frică. Am adormit în autobuz. Când m-am trezit, am început să plâng instant și am zis că nu mai vreau la gimnastică. A trecut o colegă pe lângă mine, m-a văzut, iar când a ajuns la sală, m-a luat de mână (n.r. antrenoarea) și m-a băgat în vestiar.

Cum am zis, avea bețele alea de metal și nuc, și cu ele m-a bătut. Și a zis că dacă vreodată vreau să mă las de gimnastică, vine după mine și mă omoară”, a mai spus fosta sportivă.

Mama fostei gimnaste confirmă cele întâmplate

Mama fostei gimnaste a confirmat și ea o mare parte din poveste. Aceasta a declarat că multe gimnaste erau ”articulate” inclusiv dacă ajungeau să povestească tratamentele la care erau supuse în timpul antrenamentelor.

„La un moment dat, pe 1 septembrie 2016, îmi aduc aminte și azi ziua, când sora mea era aici, în vacanță, iar noi eram la muncă, a intrat cu ea la duș ca să o spele.

Și când a văzut vânătăile, urmele de pe piele, mi-a scris că nu se poate să fie de la căzături. Mi-a trimis și poze. Din păcate, nu am vrut să merg la IML (n.r. Institutul Național de Medicină Legală), ca să scot certificate”, a spus femeia.

Aceasta a vorbit și despre modul în care Camelia Voinea s-a comportat cu fiica ei, Sabrina. În opinia sa, antrenoarea ar trebui să-și piardă dreptul de practică, având în vedere cele întâmplate și traumele la care au fost supuși mai mulți copii.

