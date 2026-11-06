Acuzații dure la adresa lui Lewis Hamilton, din partea unei legende a Formulei 1: „Se crede Al Capone!”

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Probleme în paradisul Căluțului Cabrat. Lewis Hamilton a pornit un mic război cu echipa sa, după duelul pe muchie de cuțit purtat cu Charles Leclerc în primul tur al cursei din Mexic. Septuplul campion mondial și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul colegului său și a contestat acest aspect în dialog cu inginerii săi. Însă, vorbele aruncate asupra monegascului, devenit între timp tată, au fost aspru criticate de un fost pilot de renume al Formulei 1.

„Câinele își plimbă stăpânul!”

Imediat după startul întrecerii de la Ciudad de México, la capătul căreia , cei doi piloți ai echipei Ferrari au fost implicați într-un duel roată la roată. În virajul cu numărul 4 al Autodromului Hermanos Rodriguez, Charles Leclerc a încercat o depășire pe exterior, în condițiile în care spațiul de manevră era limitat.

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Colegul său, Lewis Hamilton, nu i-a lăsat nicio șansă de atac, astfel că pilotul cu numărul 16 a fost nevoit să taie următorul viraj, cel cu numărul 5. Întrucât nu a vrut să cedeze poziția, fiind noul lider al cursei, Leclerc a fost ulterior penalizat cu cinci secunde.

Hamilton, deranjat de aceste acțiuni care l-au costat prima poziție, s-a răstit asupra inginerului său de cursă, solicitând acordarea unei penalizări, ceea ce s-a și întâmplat. Tensiunile au escaladat, iar britanicul a transmis prin radio că „avem mari, mari probleme”.

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Această exprimare l-a scandalizat pe Ralf Schumacher, fost câștigător de Grand Prix și totodată fratele lui Michael Schumacher. În prezent analist pentru Sky Sports, Ralf nu l-a menajat deloc pe omul care se află la egalitate de titluri cucerite cu fratele său mai mare.

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„Ceea ce m-a deranjat este drama care a urmat. Nu poți să soliciți o penalizare pentru coechipierul tău prin radio. Apoi să vorbești ca Al Capone și să ameninți că ‘avem mari, mari probleme’. Din punctul meu de vedere, câinele își plimbă stăpânul!”, a spus Ralf Schumacher, pentru .

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Hamilton nu și-a iertat colegul

În cadrul conferinței de presă premergătoare Marelui Premiu de la São Paulo, Lewis Hamilton a recunoscut că îi poartă în continuare pică lui Leclerc pentru cele petrecute în Mexic: „Nu ne-am vorbit. Am fost frustrat și încă sunt.

Firește, nu este tocmai ușor să vină în echipă cineva ca mine, pentru că îmi spun deschis părerea și insist neîncetat pentru atâtea schimbări. Și voi continua să insist pentru și mai multe. Iar cât timp voi fi aici, așa vor sta lucrurile.”

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Lewis Hamilton se pregătește pentru startul cu numărul 400 din cariera sa, o nouă bornă remarcabilă. Doar Fernando Alonso are mai multe, iar în Brazilia, , îl va marca pe cel cu numărul 445.

Charles Leclerc a devenit tată!

Pilotul din Principat are motive de bucurie pe plan familial. Frumoasa sa soție, Alexandra, a născut o fetiță în cursul zilei de 3 noiembrie 2026, pe nume Bianca.

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Astfel, Charles Leclerc se alătură piloților din Formula 1 care au devenit tați. În acest „club” se află Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Max Verstappen și Fernando Alonso.