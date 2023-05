Acuzații dure la Bravo, ai stil! Ce se întâmplă, de fapt, în spatele camerelor de filmat: ”I-am dat haine”

Acuzații dure la Bravo, ai stil! Una dintre fostele concurente a povestit ce se întâmplă în noul sezon și de ce este dezamăgită.

Acuzații dure la Bravo, ai stil! Ce spune fosta câștigătoare

dezvăluit că una dintre concurente a luat haine de la ea pentru a defila cu ele. Aceasta a mărturisit că nu a ajutat-o pe respectiva concurentă și cu partea de styling a ținutelor, ci doar i-a mai împrumutat unele piese vestimentare.

De altfel, acest lucru s-a și aflat, Sorina fiind concurenta în cauză. Aceasta a fost văzută purtând hainele lui Ruxi și a fost taxată imediat.

Influencerul spunea la că atunci când a izbucnit scandalul la TV ea se afla acasă și avea o problemă de familie și nici nu știe ce se petrecuse.

„I-am dat haine. Styling nu i-am făcut, dar i-am dat haine. Și când s-a întâmplat scandalul eram acasă la Satu Mare, cu probleme de familie și n-am apucat să văd. Doar am văzut TikTok-ul plin, am văzut că a fost haos”, a spus aceasta.

Ruxi este dezamăgită de concurentele de la Bravo, ai stil!

Fosta câștigătoare de la a mărturisit că este foarte dezamăgită de concurentele din noul sezon. Aceasta a spus că s-a uitat doar la primul episod, când a rămas foarte plictisită de tot ce se întâmpla acolo.

De altfel, Ruxi are numai cuvinte grele de spus. Ea le acuză pe concurente că nu aduc nimic nou în platou și nici măcar nu cheltuie bani pe ținute.

„Ca styling e rău, nu înțeleg în ce an se întâmplă emisiunea aia, pare că e în 1986, deși sunt fete de 23 de ani în 2023. Ar trebui să fie next level cu modă din asta de vezi pe la TV, mult mai futuristă decât anul trecut. Dar e ceva pe vechi, plus că au schimbat formatul.

Am văzut că galele nu mai sunt gale, e doar o defilare, nu le mai dă șansa să fie și artiști sau să creeze, să facă un moment. Mi se pare că nu investesc deloc fetele în haine, nu cheltuie bani pe ținute”, a mai spus aceasta.