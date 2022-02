Acuzaţii dure pentru Mihai Gâdea: “A recurs la un adevărat furt intelectual”

Răzvan Butaru, producătorul Dosar România, a lansat acuzații dure la adresa lui Mihai Gâdea.

În ediția de luni seară a emisiunii Sinteza zilei au fost difuzate fragmente din două reportaje ce aparțin TVR, dar fără acordul postului public.

TVR a anunțat că va sesiza CNA și că va da în judecată postul Antena 3.

Acuzații dure pentru Mihai Gâdea

Jurnalistul de la TVR l-a acuzat pe de “furt intelectual”.

“Cum se fură o emisiune de la TVR 1 şi se pune în prime time la Antena 3, pentru ratingul lui Gâdea.”, a declarat Răzvan Butaru pentru .

Decizia postului Antena 3 de a utiliza părți din două reportaje difuzate la Dosar România, emisiunea produsă de Răzvan Butaru la TVR, a fost catalogată drept “furt intelectual” de către jurnalistul Televiziunii Române.

Este vorba despre două reportaje despre pacienții bolnavi de COVID-19, din spitale.

“În seara zilei de 31.01.2022, dl. Mihai Gâdea, într-un dispreţ total faţă de proprietatea intelectuală, şi-a realizat ediţia emisiunii sale, Sinteza zilei, pe baza investigaţiilor mele.

Practic, fără investigaţia difuzată de TVR 1, la DOSAR ROMÂNIA, emisiunea dlui Gâdea nu ar fi avut ce să dezbată.

Niciunul dintre personajele care au apărut în filmele mele nu a vorbit la Antena 3 (oare de ce?), la dl. Gâdea. Motiv pentru care a ales să difuzeze ilegal producţia TVR1 şi a recurs la un adevărat furt intelectual.”, a mai declarat Butaru, potrivit sursei citate.

Jurnalistul TVR a mai spus că “modul în care au fost prezentate anchetele, lăsa să se înţeleagă că au fost realizate de Antena 3”.

Acesta a mai precizat că Mihai Gâdea a menționat la TV sursa materialelor de presă abia după ce Butaru i-a trimis mai multe mesaje, în timpul emisiunii.

“Dl. Gâdea nu avea nici un gând să pomenească verbal sursa, să nominalizeze autorul.

A făcut-o succesiv, în urma mesajelor trimise de mine în care i-am menţionat că: 1) a încălcat legea şi 2) investigaţia are un autor şi nu a fost realizată de ‘cei de la DOSAR ROMÂNIA’.”, a mai adăugat Butaru.

Răzvan Butaru: “Emisiunea Dosar România nu a fost niciodată cenzurată sau oprită”

De asemenea, Răzvan Butaru neagă afirmațiile potrivit cărora emisiunea Dosar România ar fi fost cenzurată.

“La un moment dat, a afirmat că ‘ancheta a fost difuzată cu un an întârziere, deoarece aş fi fost cenzurat’. Ceea ce este total fals. Niciodată nu am fost cenzurat, oricine mă cunoaşte ştie că acest lucru nu îl voi accepta sub nici o formă.

Declaraţia că aş fi fost cenzurat creează un prejudiciu de imagine atât mie, cât şi instituţiei în care îmi fac meseria de jurnalist, de realizator de programe, de producător de emisiuni.

Aş dori să precizez că, indiferent care a fost conducerea SRTv, emisiunea DOSAR ROMÂNIA, care a debutat în anul 2013, nu a fost niciodată cenzurată sau oprită indiferent dacă a fost vorba despre ordonanţa 13, gazele de şist, afacerile din Valea Jiului, defrişarea pădurilor, sau adevărul despre mineriade, fenomenul Piteşti şi multe alte zeci de subiecte realizate de mine sau de către colegii mei.

Vă garantez că opinia publică ar fi aflat a doua zi. Cine mă cunoaşte un pic, poate sa vă confirme că nimeni nu îmi poate impune ceva împotriva propriilor mele convingeri.

(…) În final, subliniez că ‘demersul jurnalistic’ al dlui Mihai Gâdea la Antena 3, din seara zilei de 31 ianuarie 2022, a prejudiciat grav din punct de vedere moral şi material atât imaginea TVR, cât şi a mea, personală.

Să afirmi că ai difuzat părţi însemnate dintr-un material care nu îţi aparţine, pentru care nu ai nici un drept de folosinţă , într-o emisiune în care eviţi să rosteşti numele realizatorului, pentru că tu ai audienţă mai mare, reprezintă un tupeu şi o îndrăzneală greu de imaginat.”, a mai spus producătorul.