Acuzații dure pentru Marius Bodea, candidat la preşedinţia CJ Iaşi! Ce spune o fostă juristă care a lucrat pentru el

Acuzații dure pentru Marius Bodea, candidat la preşedinţia CJ Iaşi! O fostă juristă care a lucrat pentru acesta pe vremea când conducea Aeroportul Internațional Iași spune că a fost hărțuită de politician până în momentul în care și-a depus demisia, conform Romania TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeia susține că Bodea i-a cerut în repetate randuri sa incalce legea. A acuzat-o de hotie ca sa poata scapa de ea și din cauza lui, aceasta nu a mai putut să se angajeze in instituţiile publice. În ciuda faptului că este licențiată în Drept, femeia a fost nevoită să lucreze ca vânzătoare în străinătate.

Maria Pâslaru a făcut o serie de dezvăluiri despre cele petrecute în 2014 cu actualul candidat al USR-ului. “Speram sa-l vad la puscarie pe acest individ. Totul a pornit de la proiectul de extindere a pistei. La mine se afla proiectul tehnic in original, cu sigiliile Aeroportului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce acuze dure i se aduc lui Marius Bodea, candidat la preşedinţia CJ Iaşi!

El imi cerea tot timpul sa nu respect legile, pentru ca el este director. Intr-o zi mi-a cerut proiectul original, dar i-am spus ca nu pot face asta si i-am oferit o copie. El voia ca lucrarea sa ajunga la firmele lui Fenechiu (Relu Fenechiu -fost deputat PNL, condamnat la puscarie -n.r.).

Ca razbunare mi-a sigilat proiectul ca sa nu mai lucrez. In 2014 am fost nevoita sa demisonez. A spus numai minciuni in presa ca am furat din casierie si ca am sustras documente. El este un idiot, nu are treaba cu sanatatea mintala”, a spus femeia pentru România TV.

ADVERTISEMENT

Maria Pâslaru a precizat că Marius Bodea nu a mai lăsat-o să se angajeze nicăieri. “Am fost la tot felul de concursuri. Eu am terminat Facultatea de Drept la Cuza cu medii foarte bune. Cand ma duceam la concurs ma intrebau daca sunt aia care a fost acuzata ca a furat la Aeroport.

Ce sa le mai explic, ca totul este o minciuna? Nu am putut sa ma angajez nicaieri. Am plecat in strainatate ca sa-mi caut de lucru. Am lucrat in Belgia la Penny Market la aranjat marfa in rafturi. Am fost si in Italia. Din luna mai nu mai am nimic de lucru. Numai minciuni oribile a spus despre mine acest Bodea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-am intalnit cu el acum 2 ani, de rusine nici nu vorbea cu mine. Eu l-am salutat… Am facut o plangere la DNA, dar am primit un raspuns de clasare acum doi ani. De nervi, am aruncat raspunsul. In traducere, mi se spunea sa stau in banca mea, ca nu ma pot atinge de Bodea”, a mai zis femeia pentru sursa citată despre Bodea, care în acea perioadă era deputat din partea PNL.

Pâslaru spune că Marius Bodea și-a angajat toți prietenii la Aeroport. “Ma obliga sa avizez caiete de sarcini pentru proceduri de achizitie, ma acoperea cu referate ca nu am atributii in domeniul tehnic, mi-a dat o decizie ca fac parte dintr-o comisie numita de el si sa ma prezint pe pista sa constat niste eventuale fisuri, gropi, degradari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iarasi referate ca nu pot avea asemenea atributii tehnice si nu am permis de acces in zona pistei. Iar acuzatii ca incalc ordinele domnului Adomnitei si multe, foarte multe alte probleme. M-a invitat sa ma inscriu in PNL, la care i-am spus ca eu nu am facut parte niciodata dintr-o formatiune politica.

Dupa care m-a acuzat ca sunt impotriva PNL: “Pai, doamna, cine nu este cu noi, este impotriva noastra”. Ba chiar a constituit el acolo o comisie cu persoane angajate de el la Aeroport care s-au pus martori si au ticluit un referat de sanctionare a mea, precum ca eu as fi adus injurii PNL.

ADVERTISEMENT

Eu nici nu vazusem, nu cunosteam acesti noi salariati, departe de mine de a ma putea apara impotriva acestor minciuni scornite de domnul Bodea. In timpul lui Bodea curgeau angajari fara concurs, aducea oamenii lui, multi salariati vechi plecau”, a mai spus femeia.