Acuzaţii fără precedent după tragerea grupelor de la CM 2026! Englezii susţin că grupa României a fost măsluită

România și-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial din 2026 dacă va reuși să treacă de cele două meciuri de baraj din luna martie. Englezii au analizat tragerile la sorți și au lansat acuzații grave la adresa Statelor Unite ale Americii, care este una dintre țările gazdă.

Cum arată grupa în care va juca România dacă se va califica la Campionatul Mondial

Deoarece sunt țări gazdă, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada au fost repartizate direct în prima urnă valorică. Pe lângă câștigătoarea barajului din care face parte și România, SUA a avut șansa de a primi două adversare accesibile, mult mai slab cotate pe Transfermarkt, deși lista era una destul de înfiorătoare.

Din urna a doua, țara gazdă a primit una dintre cele mai slabe echipe de la întreg turneul final și cea mai slabă din urna a doua. pe care România a întâlnit-o destul de des în ultima perioadă. Din urna a 3-a, SUA a primit-o în grupă pe Paraguay.

Acuzații grave de trucaj la tragerile la sorți! Ce spun englezii despre grupa României

În publicația britanică s-a scris pe larg despre faptul că SUA a avut „norocul” de a trage din urna a 2-a o echipă precum Australia, în loc de una ca Uruguay, Columbia sau Croația.

„FIFA își continuă lingușirea față de Trump oferind Statelor Unite o tragere la sorți ușoară”; „Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială este atât de trucată, SUA a picat cu Australia”; „SUA au măsluit grupa, acum să vedem cum se vor chinui inevitabil să iasă din grupa asta de doi bani! O să fie amuzant! Optimi, venim! Poate”; „Aranjamentul e făcut, din moment ce SUA au primit cea mai slabă echipă din urna a doua, Australia”, au fost câteva dintre reacțiile suporterilor.

„Nu sunt genul care crede în teorii ale conspirației, dar se pare că SUA are o tragere la sorți extrem de favorabilă la Cupa Mondială. Poate e doar o coincidență, dar FIFA este coruptă până peste cap și i-a dat lui Trump acel premiu ridicol pentru pace”; „SUA în ‘grupa ușoară’ D, alături de Paraguay și Australia? Gazdele au aranjat urnele ca să-și garanteze un parcurs lung, în timp ce Franța primește Norvegia și Senegal – capcană mortală! ‘Fair play’-ul FIFA este doar un cod pentru excepționalism american. Cine mai înghite această regie?”, au comentat alți doi fani ai fotbalului.

Ce a transmis Mauricio Pochettino după ce și-a aflat adversarele din faza grupelor

Naționala Statelor Unite ale Americii speră la un parcurs cât mai lung la Campionatul Mondial pe care îl va găzdui, iar tragerea la sorți pare să fie în favoarea ei. În cazul în care Turcia nu se va califica prin baraj, SUA va fi favorita la câștigarea acestei grupe, iar Mauricio Pochettino știe acest lucru:

„Vom vedea unde vom ajunge peste șase luni. Am jucat recent cu Paraguay și Australia și avem impresii foarte proaspete. Apoi, o echipă foarte puternică din Europa ni se va alătura. Trebuie să fim optimiști, să continuăm să luptăm și să ne dezvoltăm. Acum putem doar să analizăm echipele și să vedem ce se va întâmpla peste câteva luni.

Suntem obligați să respectăm toți adversarii. Nimic nu va fi ușor. Știm că Paraguay a avut o prestație foarte bună în preliminariile sud-americane. Australia, înainte să jucăm cu ea, nu pierduse în 12 sau 13 meciuri. Și, desigur, vom vedea ce altă echipă ni se va alătura. Cu tot respectul, dar da, credem că putem merge mai departe. Dar pentru asta trebuie să avem o prestație bună”, a spus selecționerul SUA.