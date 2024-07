Vasile Tînjală, colonel inginer în rezervă și fost șef de serviciu la CSA Steaua timp de 20 de ani, a făcut o serie de acuzații fără precedent la conducerea Clubului Sportiv al Armatei.

Acuzații fără precedent la adresa CSA Steaua: „Am fost mazilit să nu ajung comandant”. Cum se poate rezolva problema cu promovare echipei de fotbal a Armatei

Fostul angajat al Ministerului Apărării Naționale a vorbit cu FANATIK despre schimbarea numelui secției de fotbal din CSA Steaua București în Steaua București și susține că în 2017 nu i s-a permis să devină comandant al clubului. Acesta a scos în evidență și metoda prin care secția de fotbal a CSA Steaua poate promova legal din Liga 2 în primul eșalon din România.

„Ca fost sportiv de performanță în rugby, la Rulmentul Bârlad, și timp de 20 de ani petrecuți la Clubul Sportiv al Armatei Steaua ca ofițer în diferite funcții importante, doresc să aduc în discuție statutul echipei de fotbal al CSA Steaua București, mai nou Steaua București. De ce nu se dorește să se intre în legalitate? Două organe competente pot să facă acest lucru.

Primul este FRF, prin președintele acesteia, aducând o modificarea scurtă și concisa în statutul FRF că și echipele (cluburile) guvernamentale din România pot să fie finanțate de la orice Minister, organe centrale și locale din subordinea căreia fac parte și cu aceasta s-ar rezolva marea problemă cu finanțarea din bani publici.

Și a doua entitate care poate să rezolve problema ar fi Guvernul printr-un ordin de ministru, tot la fel printr-un ordin scris de Ministru, pentru rezolvarea speței în cauză”, a declarat Vasiel Tînjală pentru FANATIK.

„În 2017 nu s-a dorit să ajung comandantul CSA Steaua”

Vasile Tînjală susține că nimeni din cadrul CSA Steaua sau din altă parte nu dorește ca echipa de fotbal a Armatei să ajungă în Superliga și îi acuză pe foștii comandanți de lucruri mai puțin corecte.

„Dar, vă spun eu că nu se vrea și nu se dorește acest lucru, probabil din interese politice. De aceea și cei din Ministerul Apărării Naționale nu vor să facă nimic. Și când am trecut eu în rezervă în anul 2017, când am fost mazilit și nu s-a dorit să ajung comandantul CSA Steaua București de niște generali și de către fostul comandant de la acea vreme, care și acum sunt în funcții călduțe, probabil pentru eternitate.

Au trecut 7 ani de când am trecut eu în rezervă și nici acum CSA Steaua București nu are comandant numit prin concurs. Are numai împuternicit pe 6 luni sau un an de zile, din diferite motive, probabil, numai ei le cunosc, cei care comandă destinul CSA Steaua București.

Și uitați că și așa CSA Steaua București obține rezultate foarte bune și obiective mărețe, dând cei mai mulți sportivi calificați – participanți la Jocurile Olimpice de la Paris 2024”, a mai spus Vasile Tînjală.

În perioada menționată de Vasile Tînjală, , cel care a ocupat funcția din 2016 până în 2018 când la cârmă l-a înlocuit colonelul Bixi Mocanu. În prezent, , care ocupă funcția din 2021. În toți aceștoi ani, niciun comandant al CSA Steaua nu a făcut vreun demers oficial prin care să încerce promovare echipei de fotbal din Liga 2.

Ba chiar suporterii au fost mințiți an după an că situația se va rezolva. Însă, după cum se poate vedea cu ochiul liber, echipa condusă de Daniel Oprița continuă și în acest sezon în Liga 2 fără drept de promovare, cel puțin până la ora redactării acestui articol.