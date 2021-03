Cornelia Catanga s-a stins din viață vineri dimineața după ce a fost infectată cu coronavirus și a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, 27 martie, însă au apărut acuzații grave după înmormântarea regretatei artiste.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înmormântarea interpretei de muzică lăutărească s-a desfășurat discret, la cimitirul Ghencea, respectând protocolul Covid, astfel că sicriul cântăreței a fost închis și doar rudele și prietenii apropiați au fost prezenți. Creatoarea de modă Sonia Trifan a fost și ea prezentă la slujbă, deși numai membrii familiei aveai voie.

Doar 20 de persoane au fost prezente la înmormântare, iar Sonia Trifan face acuzații grave, fiind de părere că „regina” muzicii lăutărești ar fi trebuit condusă pe ultimul drum așa cum merita, nu de câteva persoane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acuzații grave după moartea Corneliei Catanga. Ce s-a întâmplat, de fapt la înmormântare

Sonia Trifan a fost foarte apropiată de Cornelia Catanga, fiind și cea care îi realiza ținutele pentru scenă. Creatoarea de modă a venit alături de Mara Bănică, Luis Lazarus și Panseluța Feraru la slujba de înmormântare, deși nu ar fi avut voie din cauza restricțiilor Covid-19.

Creatoarea de modă nu a făcut nici vaccinul anti-Covid și s-a simțit rău imediat după funeraliile bunei sale prietene. Restricțiile și riscul la care s-a expus nu au oprit-o să-i aducă un ultim omagiu Corneliei Catanga.

ADVERTISEMENT

„Ieri am fost praf. Sincer. După ce am plecat de acolo mi-a fost foarte rău de la supărare. M-a durut foarte tare ceafa. Nu a fost nimeni, doar Panseluța Feraru. Atât. Erau câțiva oameni, maxim 15 – 20. Familia și atât. Nu am făcut vaccinul, dar și așa, asta nu m-a oprit să pot să-i aduc un ultim omagiu doamnei și prietenei mele, Cornelia.

Nu aveam cum să lipsesc de lângă ea, cum nici ea nu a lipsit de lângă mine în momentele importante. Să vină să-mi dea amendă! Chiar nu mă interesează. Nu era nimeni acolo la cimitir care să ne oprească să mergem?”, a declarat Sonia Trifan pentru Click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sonia Trifan consideră că artista ar fi trebuit să aibă parte de o înmormântare așa cum ar fi meritat, cu fanii alături și cu alte vedete care au îndrăgit-o. În plus, aceasta este de părere că protocolul Covid, potrivit căruia Cornelia Catamga a fost înmormântată dezbrăcată, într-un sicriu sigilat, este prea puțin față de ce ar fi meritat cântăreața.

„Mi-a plâns sufletul să văd că nu a avut pe nimeni lângă ea, mă refer la cei care au îndrăgit-o atât de mult, fanii ei. Ei, erau singura avere a Cornelei. Pentru că ea nu a fost un simplu om, a fost regina muzicii lăutărești și orice român o cunoaște pe Cornelia Catanga. C

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

imitirul trebuia să fie plin de oameni….nu, așa, pur și simplu, înmormântată pe furiș, cât mai repede, băgată într-un sac vidat, fără datinele și obiceiurile noastre creștinești. A fost o durere fără margini și am sufletul sfâșiat pentru ea”, a mai declarat Sonia Trifan.

Cornelia Catanga a murit după ce a suferit un stop cardio-respirator la Spitalul Universitar din Capitală și a provocat o mare durere în sufletele apropiaților și fanilor care o apreciau. Interpreta de muzică lăutărească a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă de Aurel Pădureanu, soțul ei, și Alexandru, fiul lor, alături de alte câteva persoane apropiate.