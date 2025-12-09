Acuzații grave după penalty-ul care a decis Inter – Liverpool: „De ce un neamț dă penalty tot pentru un neamț?”

ADVERTISEMENT

Inter a fost învinsă de Liverpool cu 0-1 în runda a 6-a din „Faza Ligii” a UEFA Champions League. Singurul gol al partidei a fost înscris de Szoboszlai, în minutul 88, din penalty. În urma acestui rezultat, analiștii au adus acuzații grave arbitrului Felix Zwayer.

Acuzații grave după penalty-ul care a decis Inter – Liverpool

La scurt timp după fluierul final din Inter – Liverpool 0-1, analiștii Ilie Dumitrescu, Ionuț Badea și Gabi Balint au judecat dur faptul că centralul Felix Zwayer a acordat penalty pentru „cormorani”, aceștia considerând că arbitrul a luat această decizie prea ușor.

Ionuț Badea a abordat primul subiectul și a adus aminte că arbitrul din camera VAR i-a acordat penalty lui Wirtz, care e tot neamț: „Un penalty de Oscar pentru Wirtz și pentru camera VAR. Tragere există, dar dacă vezi imaginea din lateral, Wirtz nu avea cum să mai ajungă la mingea aia.

De ce un neamț din camera VAR dă penalty tot pentru un neamț? Sunt curios de asta. Nu e vorba de ceva anume, dar e legătura patriotică. Oscar, Oscar, Oscar! Oscar de trei ori”.

Ilie Dumitrescu e de aceeași părere, însă a amintit și de imprudența lui Bastoni: „Este o imprudență a apărătorului. Bastoni nu avea voie să facă așa ceva, indiferent de alte circumstanțe. Nu ai voie să faci asta în careu”.

Deși e fan Liverpool, Gabi Balint susține că nu orice ținere în careu trebuie să fie fault: „Ok, e o ținere, dar e cu spatele la poartă, nu mai ajungea la minge. Nu chiar orice fault în careu penalty. Eu simpatizez mai mult cu Liverpool, recunosc, dar în același timp trebuie să spun că e prea ușor acordat”, au declarat specialiștii în studioul Euro Fotbal, la Digi Sport.

Cum s-a produs penalty-ul lui Liverpool

În minutul 85, Bastoni, aflat la aproximativ 10 metri de propria poartă, l-a tras de tricou pe Wirtz. Deși germanul a căzut destul de teatral, faultul a fost real. Arbitrul Felix Zwayer a fost chemat la VAR, a revizuit faza și a acordat penalty.

Hotărârea a fost contestată puternic de Lautaro Martinez, iar după meci și antrenorul C . Szoboszlai a transformat lovitura de la 11 metri fără emoții, stabilind astfel scorul final.

Interesant este faptul că Felix Zwayer este același arbitru care s-a aflat la centru în partida România – Olanda de la Campionatul European din 2024.

Pe ce loc se află Inter în Champions League

După primele șase runde din „Faza Ligii” a UEFA Champions League, I Echipa milaneză a strâns patru victorii și două înfrângeri în duelurile din competiția celor mai puternice cluburi europene.

Înfrângerea cu Liverpool a apărut într-un moment deloc favorabil pentru Inter. „Cormoranii” le-au administrat milanezilor al doilea eșec consecutiv în Champions League, cd