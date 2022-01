Acuzații grave la Botoșani: „Și-au bătut joc de el! Am venit cu o ofertă, să-l scap de acolo, dar s-au sucit. Soția lui a fost expulzată!”. Reacția lui Valeriu Iftime. Exclusiv

FC Botoșani se pregătește în Turcia pentru restartul Ligii 1. Din lotul deplasat de Marius Croitoru în Antalya nu face parte și Mateus Barbosa Santos. Florin Manea îl reprezintă pe brazilian în România și îi acuză pe moldoveni că își bat joc de fotbalist.

Mateus (22 de ani) este atacant, joacă din vară la Botoșani și a fost folosit de Croitoru în 13 partide de campionat, perioadă în care a reuși să marcheze un gol. Conform spuselor lui Florin Manea, cei de la FC Botoșani au fost nemulțumiți de comportamentul sud-americanului și au făcut tot ce se poate pentru a scăpa de el.

Florin Manea, supărat pe FC Botoșani din cauza lui Mateus: „Dacă vor să mă pun pe ei, mă pun pe ei”

Când impresarul i-a găsit echipă, moldovenii s-au răzgândit și nu vor să îl mai transfere. Acesta este și unul dintre motivele pentru care relația de prietenie dintre Florin Manea și Marius Croitoru s-a deteriorat.

„M-au deranjat cei de la Botoșani și nu voi mai lucra niciodată cu ei. În ultima vreme mi-am dat seama că respectul e doar de o singură parte și am decis să nu mai lucrez cu ei.

Mi s-a părut că mă tratează ca pe un impresar oarecare, ceea ce nu sunt. Am vorbit, i-am găsit echipă, aproape de suma pe care au vrut-o, nu era o diferență foarte mare și s-au trezit că e foarte bun. Da, știu că e foarte bun, că d-aia vi l-am adus. Dar modul în care a fost tratat acolo nu a fost tocmai bine.

Soția lui a fost expulzată, că nu a avut actele, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nici nu s-a ocupat cineva foarte tare de el.

Au fost și niște discuții între jucător și Marius… Nu sunt compatibili, să zicem… Și atunci am considerat că cel mai bine pentru toată lumea e ca el să plece. Și ei vor să îmi arate mie cât sunt de buni și îmi pun sula în coaste. Nici nu pleacă, dar nici nu joacă.

Chestii d-astea de forță cu mine nu merg. Și dacă vor să mă pun pe ei, mă pun pe ei, dar deocamdată eu i-am comunicat jucătorului să se prezinte la pregătire, deși nu mai voia și să vedem ce se întâmplă”, a declarat Florin Manea la .

„O să îți pun eu ție punct, Marius Croitoru! Nu ești șeful României”

Situația lui Mateus a provocat tensiuni între Manea, Marius Croitoru și Valeriu Iftime. Impresarul este supărat că patronul moldovenilor nu îi răspunde la telefon pentru a lămuri problema cu brazilianul, în timp ce pe antrenor l-a taxat pentru . În cantonamentul din Turcia, Croitoru a intrat în conflict cu jurnaliștii, cărora le-a cerut să nu îi mai filmeze reacțiile în timpul meciurilor amicale.

„Eu nu îi contestă valoarea lui ca antrenor, niciodată. L-am susținut și îl susțin în continuare, că e un antrenor bun, dar eu zic că ar trebui să își revuiască un pic comportamentul, să nu uite cine l-a băgat în seamă că era nimeni și să țină un pic contactul cu pământul că și-a luat elan.

Nu e bine nici pentru cariera lui și nici pentru el, că trăiește printre oameni. E prea nervos. Eu știu că își dorește să reușească, dar să spui presei punct. Nu mai vreau eu, punct. Stai așa că nu ești șeful României, Marius Croitoru. Așa mi-a zis și mie. Punct! Nu mai e transferabil. Păi acum o lună mi-ai zis că e. Acum punct? O să îți pun eu punct Marius Croitoru.

Sunt un pic supărat și pe domnul Iftime. Că nu mi-a răspuns la mesaje. Eu vorbeam cu dânsul. Măcar sună-mă. Nu mi-a răspuns, așa a decis dânsul…”, a adăugat agentul FIFA.

Valeriu Iftime: „Îl vând pe Mateus pe 500 de mii de euro!”

Contactat de FANATIK, nu a vrut să îi dea replica lui Florin Manea, dar a lămurit situația lui Mateus Barbosa Santos, despre care spune că este unul dintre jucătorii săi preferați și pe care se așteaptă să încaseze o sumă importantă de bani.

„Nu am vrut niciodată să îl dau pe Mateus. E jucătorul meu, are 22 de ani și la Botoșani a învățat un pic de fotbal. Nu vrea să plece. Cineva i-a stricat capul, cred că el(n.r. – Florin Manea). Copilul, am vorbit cu el, vine la Botoșani cu soția.

Florin, dacă vrea să îl vândă, îl vinde când poate. Și dacă vrea clubul. Nu e nici treaba lui Croitoru când îl vând. E treaba mea. Marius îmi spune dacă are sau nu nevoie de el. Eu i-am spus lui Florin că nu îl vând. Am mare încredere în acest jucător, care e ultra talentat și nu a demonstrat încă nimic la Botoșani. Cum să îl dau în România cu 100 de mii de euro? Fac prostituție. Îl dau la vară cu 500 de mii de euro și îl dau unde trebuie.

Copilul vrea la Botoșani. Un singur mesaj i-am dat și mi-a zis, da, domnule Iftime, dacă mă doriți, vin. Și vine, luni e la club. El a avut o problemă cu soția. A vrut să o aducă în România, dar i-a întârziat viza. Nu putea să vină cu soția în Antalya, iar apoi doamna să meargă singură la București sau la Botoșani. Și Marius a fost de acord să vină direct cu soția, luni, la Botoșani.

Marius nu are nicio problemă cu el. Câteodata îi mai urechează pe unii care nu înțeleg nimic. Copilul are 22 de ani și are nevoie de metode mai bărbătești. Nu l-a bătut, nu l-a înjurat. Nu are nicio problemă cu el. Mi-a spus că e fotbalist și că îi place. El nu știe niciun cuvânt românește, dar o să învețe”, a declarat Valeriu Iftime, pentru FANATIK.