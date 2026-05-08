Acuzații grave în cazul crimei din Bihor. Tatăl Aliciei, tânăra ucisă pe câmp, susține că ambulanța a ajuns prea târziu. Cum răspund medicii: „S-a încercat și mobilizarea elicopterului”

ADVERTISEMENT

Apar primele acuzații la adresa autorităților privind felul în care s-a intervenit în cazul crimei din Bihor. O tânără a fost omorâtă într-un câmp de rapiță din satul Parhida, aflat la granița cu Ungaria a județului Bihor de către un cioban care fusese închis timp de 14 ani pentru omor, recent eliberat pentru bună purtare.

Acuzații grave în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei omorâte pe câmp spune că autoritățile s-au mișcat lent

Tatăl Aliciei, fata care și-a dat ultima suflare vineri, 8 mai, îi acuză pe medicii de pe ambulanță că au venit după o oră și jumătate de când s-a făcut apelul la 112. Bărbatul susține că a sunat de mai multe ori până când cineva i-a răspuns.

ADVERTISEMENT

„Am sunat de 5-6 ori. După o oră și jumătate a venit ambulanța”, a declarat tatăl Aliciei, într-o intervenție . Acesta a confirmat ceea ce FANATIK a dezvăluit în premieră, și anume că fata lui de bărbatul care era cunoscut pentru antecedentele sale penale, eliberat cu opt luni înainte de termen din închisoare. „Un cioban recidivist, criminal, mi-a executat fiica”, a spus tatăl fetei cu lacrimi în ochi, strigându-și durerea și sperând ca polițiștii să îl prindă, căci individul este dat dispărut după ce a fugit de la locul crimei.

Medicul-șef al UPU SMURD Bihor lămurește controversa

FANATIK a stat de vorbă cu Hadrian Borcea, medicul-șef de la UPU SMURD Bihor pentru a lămuri această controversă legată de operativitatea cu care s-a acționat. Din declarațiile făcute de doctor, reiese că s-a acționat cât de repede s-a putut, precizând că nu știe când s-au făcut apelurile. Polițiștii au chemat ajutoare undeva la ora 12:23, iar de la acel anunț s-au deplasat pe câmp echipajele medicale.

ADVERTISEMENT

„Nu știu când au fost făcute apelurile. Pe noi ne-a anunțat poliția la ora 12:23, după ce a ajuns la fața locului. Ne-au cerut să trimitem un echipaj medical și ne-au descris situația de acolo. Atunci a plecat și echipajul nostru. Acesta a ajuns la fața locului în jurul orei 12:49 – 12:50.

ADVERTISEMENT

S-a încercat și mobilizarea elicopterului, însă, având în vedere că echipajul terestru s-a deplasat foarte repede, iar cel aerian se afla la Jibou, fiind cel mai apropiat, timpul de intervenție ar fi depășit jumătate de oră, astfel că s-a renunțat la trimiterea lui. Oricum, colegii de pe Terapie Intensivă Mobilă Terestră au ajuns, așa cum am spus, în 27 de minute”, ne-a declarat medicul-șef de la UPU-SMURD Bihor, Hadrian Borcea.

ADVERTISEMENT

I-au anunțat repede polițiștii pe cei de la SMURD?

Acesta mai spune că este foarte probabil ca polițiștii să fi contribuit la întârzierea despre care vorbește tatăl , în sensul că SMURD a fost anunțat cu lentoare de către oamenii legii. „E posibil, nu pot să infirm, nu pot să confirm. Poliția, STS-ul, ei gestionează aceste apeluri. Apelurile de urgență intră la un operator 112, care este un operator STS, el gestionează apelul. De acolo, apelurile sunt direcționate către Poliție, Dispecerat Medical, Pompieri și așa mai departe. Dar nu știu să vă spun exact care sunt orele și dacă a mai fost un alt apel”, a răspuns acesta la întrebarea reporterului FANATIK.

Alicia, sfârșit trafic: „Au fost mai multe leziuni”

Un alt detaliu care a ieșit la iveală în acest caz este faptul că tânăra a avut urme de agresiune în mai multe părți ale corpului, nu doar la nivelul gâtului, așa cum se știa de la început: „Au fost mai multe leziuni și toate erau incompatibile cu viața. Nu s-a mai putut face absolut nimic. Nu erau doar la nivelul gâtului, ci la mai multe părți ale corpului”.