Acuzații grave în Serie A! Jucătorul riscă 10 etape de suspendare după ce și-a jignit adversarul în timpul meciului

ADVERTISEMENT

Udinese a câștigat pe terenul celor de la Cagliari, scor 2-0, într-un duel al . Meciul a fost marcat însă de un episod mai puțin fericit, protagoniștii fiind Alberto Dossena și Keinan Davis. În urma respectivului eveniment, fotbalistul gazdelor riscă nu mai puțin de 10 etape de suspendare. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat.

Scandal în Serie A! Alberto Dossena riscă 10 etape de suspendare după ce l-a jignit pe Keinan Davis

Keinan Davis a fost introdus pe teren în minutul 65 al întâlnirii și susține că până la finalul partidei, Alberto Dossena i-ar fi adresat niște jigniri grave, cu tentă rasistă. „Acest laş rasist m-a numit maimuţă astăzi, chiar în timpul meciului. Sper că va lua măsuri în această privinţă, dar rămâne de văzut”, a scris fotbalistul britanic pe Instagram, după încheierea partidei.

ADVERTISEMENT

Ulterior, jucătorul lui Cagliari a venit cu un răspuns, tot în mediul online, în care a negat acuzaţiile, spunând că un astfel de comportament nu îi este caracteristic: „Faptul că sunt acuzat de rasism mă întristează şi mă răneşte foarte tare. Este o acuzaţie extrem de gravă. Nu mi-ar putea trece niciodată prin cap să mă adresez unei alte persoane, unui coleg sau adversar, cu o insultă de acest gen. Este prima dată când mi se întâmplă o astfel de situaţie, în care trebuie să mă apăr împotriva unei acuzaţii defăimătoare. Un astfel de comportament este cât se poate de îndepărtat de cultura şi educaţia mea”.

De asemenea, clubul Cagliari, la rândul său, condamnă toate formele de discriminare, dar s-a declarat „surprins şi profund dezamăgit” de acuzaţiile aduse lui Dossena, considerând că fotbalistul italian nu a folosit un limbaj rasist, așa cum susține Davis. Cu toate acestea, în cazul în care va fi găsit vinovat, fundașul riscă cel puțin 10 etape de suspendare și o amendă extrem de aspră, anunță Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT

Udinese i-a luat apărarea lui Keinan Davis, condamnând comportamentul lui Dossena!

Și cei de la Udinese au reacționat după acest episod tensionat, luându-i partea lui Davis. Clubul din Udine a catalogat gestul lui Dossena drept „ruşinos” şi „josnic” și speră ca organismele de justiție sportivă să trateze problema cu promptitudine și corectitudine.

ADVERTISEMENT

Keinan Davis este cotat în prezent la 9 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt. Acesta a semnat cu Udinese în vara lui 2023, fiind transferat de la Aston Villa în schimbul a 2,3 milioane de euro. Un produs al clubului din Birmingham, Davies a mai jucat, sub formă de împrumut, la Nottingham Forest și la Watford, iar în actuala stagiune, acesta a izbutit să înscrie 10 goluri și să ofere 4 pase decisive, în cele 30 de meciuri disputate pentru „zebre” în toate competițiile.