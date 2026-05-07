Acuzații grave în Spania, la 40 de ani de la Sevilla! Reprezentantul Barcelonei în finala din ’86: „Cu VAR, am fi câștigat!”

Unul dintre fotbaliștii Barcelonei, care, în 1986, au pierdut finala UCL, cu Steaua, a revăzut imagini din meciul de la Sevilla și a lansat acuzații grave. Arbitrul Michel Vautrot i-ar fi avantajat decisiv pe „militari”
Cristian Măciucă
07.05.2026 | 19:52
Joi, 7 mai, s-au împlinit 40 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni, de la Sevilla, pe care Steaua a câștigat-o în fața Barcelonei, la loviturile de departajare. Josep Moratalla (67 de ani), fost fundaș în echipa de atunci a catalanilor, a revăzut meciul și susține că Michel Vautrot a „tras” cu roș-albaștrii.

Acuzații grave după finala de la Sevilla ’86: „Nu ştiam această fază!”

Seara de 7 mai 1986 rămâne cea mai importantă din fotbalul românesc. Atunci, Steaua București a devenit singura echipă românească câștigătoare a trofeului care poartă acum numele de UEFA Champions League. După 0-0 în timpul regulamentar și extra time, „militarii” s-au impus la loviturile de departajare, scor 2-0, grație unei prestații fabuloase a lui Helmut Duckadam. Fostul portar a apărat toate cele patru lovituri ale catalanilor și a intrat în Cartea Recordurilor.

La 40 de ani distanță de la momentul în care Steaua a devenit și prima formație din Europa de Est care cucerește Cupa Campionilor Europeni, unii fotbaliști ai Barcelonei încă refuză să accepte înfrângerea. Josep Mortalla (67 de ani) a jucat în finala de la Sevilla în acea noapte magică pentru România şi nu a trecut nici astăzi peste acea dezamăgire.

Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la finala de la Sevilla, Mortalla a depănat amintiri legate de acel meci pentru sport.es. Jurnaliștii catalani i-au prezentat imagini cu un presupus fault în careul steliștilor, pe care Vautrot nu l-a sancționat asupra regretatului Angel Pedraza. Fostul stoper al Barcelonei a avut o reacție foarte dură, semn că înfrângerea cu Steaua încă îi dă coșmaruri.

„Adevărul este că nu văzusem această fază până nu mi-ai arătat-o ​​acum. E un penalty clar. Pedraza a fost faultat și, fără îndoială, a fost penalty. Cu VAR, am fi câștigat finala pentru că Schuster n-ar fi ratat. Un penalty în timpul meciului nu este același lucru cu un penalty la loviturile de departajare. Dacă ne-ar fi acordat acest penalty, probabil că povestea ar fi fost alta.

De fapt, susțin că dacă am fi marcat un gol, rezultatul final ar fi fost unul confrotabil pentru noi, dar nu s-a întâmplat. E ciudat că nu am discutat niciodată despre această fază și cred că motivul este legat de faptul că am fost atât de răniți după loviturile de departajare încât nu am observat acțiunea aceasta a lui Pedraza. Ar fi putut schimba complet cursul jocului. Nu-mi amintesc ca vreun jucător să fi menționat această fază și, până nu mi-ai arătat-o, nici măcar nu o ştiam”, a declarat Josep Mortalla.

Cine este Josep Mortalla

Josep Mortalla, omul care îi acuză pe steliști că au fost ajutați de arbitru în finala de la Sevilla, este o legendă pe Camp Nou. Fostul fundaș central a crescut în academia Barcelonei și purtat tricoul de seniori ai grupării blaugrana timp de 6 ani în perioada 1982-1988. Mortalla are în palmares nu mai puțin de 5 trofee cu catalanii.

A câștigat titlul în LaLiga (1985), Cupa Spaniei (1983, 1988), Cupa Ligii (1986) și Cupa Cupelor (1982). După ce și-a încheiat cariera de fotbalist în 1991, la UE Figueres, Josep Mortalla a devenit antrenor. El a pregătit însă echipe obscure din Catalunia, precum Santboia, Europa, Premia și Girona.

Ce a făcut Josep Mortalla în finala de la Sevilla 1986

De meserie fundaș central, Josep Mortalla a început pe banca de rezerve finala dintre Steaua și Barcelona. Terry Venables, antrenorul de atunci al catalanilor, a preferat un cuplu de stoperi format din Jose Ramon Alexanko și Migueli. Cu toate acestea, Mortalla a fost introdus în finalul meciului de pe Ramon Sanchez Pizjuan.

Venables l-a aruncat în luptă pe Mortalla în minutul 85, atunci când a decis să îl înlocuiască pe Bernd Schuster. Mijlocașul central german a fost căpitanul Barcelonei în finala cu Steaua de la Sevilla ’86. Mortalla a rămas pe teren până la finalul prelungirilor, dar nu s-a numărat printre aleșii lui Venables pentru loviturile de departajare. Acolo, Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso și Marcos au ratat, pe rând, în fața marelui Duckadam.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
