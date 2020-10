Acuzaţii grave la adresa lui Alexander Zverev: „M-am temut pentru viaţa mea“

Rusoaica Olga Şaripova, fostă iubită a numărului 7 ATP Alexander Zverev, l-a acuzat pe acesta de violenţă domestică. Ea firmă că, în perioada în care cei doi formau un cuplu, tenismanul a încercat să o sufoce cu o pernă. Şocul a fost atât de mare încât rusoaica s-a temut pentru viaţa ei.

Olga Şaripova şi Alexander Zverev au fost împreună în 2018-2019. Se cunoşteau de mici, când se intersectau pe la turneele de tenis. S-au despărţit în august anul trecut, când, spune rusoaica, lucrurile au degenerat.

Zverev nu a rămas multă vreme singur. A cunoscut-o pe Brenda Patea, un model născut în Germania dar cu origini româneşti. De altfel, cei doi au fost suspecţi de infectare cu noul coronavirus după o vizită în China, în decembrie 2019. Între timp, şi această relaţie s-a terminat, iar, la scurtă vreme după aceea, Brenda a anunţat că este însărcinată, tatăl copilului fiind chiar jucătorul german de 23 de ani.

Olga Şaripova: „N-a fost singura dată, dar atunci a fost înfricoşător“

Revenind la acuzele aduse de Olga Şaripova, pe 28 octombrie, rusoaica a postat un lung mesaj pe contul personal de Instagram în care a povestit că a fost bătută. Nu a dezvăluit numele agresorului, dar a promis că va reveni cu detalii, pentru că nu vrea să mai păstreze tăcerea şi pentru că nu se mai teme.

Deşi nu a precizat despre cine era vorba, detaliile incluse în mesaj, precum perioada – august anul trecut -, îl indicau pe Alexander Zverev, omul de care s-a despărţit în 2019. Confirmarea a venit în urma unui interviu acordat în presa din Rusia.

„Am ieșit cu Dasha Medvedeva (n.r – soția lui Daniil Medvedev) și cu prietenul meu. Am întârziat puțin și Sasha s-a enervat din această cauză. Am ajuns acasă și ne-am certat. Mereu ne certam din nimic. Am scris pe Instagram că a încercat să mă sufoce cu o pernă și mi-a răsucit brațele. Am încercat să fug din camera de hotel de mai multe ori, dar nu m-a lăsat. În cele din urmă am fugit desculță și cu un telefon pe hol.

Mă ascundeam într-un hotel, dar el m-a găsit. Am plâns și am încercat să fug. El a vrut să mă întorc, ca să vorbim. Am înțeles că nu poate fi vorba de un dialog, m-am speriat și am încercat să fug. Dar Sasha m-a împins în perete și mi-a zis că nimănui nu-i va păsa, indiferent de ce mi-a face. Au apărut niște oameni și am putut fugi pe stradă. Eram singură. Noroc că am avut un telefon și am putut să sun un prieten.

Toate lucrurile mele au rămas în cameră, la fel ca banii și pașaportul. Sasha m-a sunat și am decis că trebuie să vorbim. Am ajuns la hotel și am început să ne certăm. Am plâns în baia hotelului și el mi-a aruncat lucrurile pe hol. Ziua următoare a venit la casa în care eram, ca să ne împăcăm. Am vorbit normal, ne-am continuat relația, am fost la meciurile lui de la US Open, Laver Cup și la două turnee din China. După aceea ne-am despărțit“, şi-a început rusoaica povestirea.

Acela a fost cel mai violent episod din relaţia celor doi. Dar nu singurul, după cum reiese din vorbele femeii. „Acesta nu a fost prima situație de acest gen. Au fost multe. Dar mereu am încercat să trec peste și m-am învinovățit. În august, a fost înfricoșător. M-am temut pentru viața mea. De ce spun tocmai acum? Pentru că era înfricoșător. Și aveam nevoie de timp ca să trec peste, să-mi revin mental.

Acum sunt gata să vorbesc. Nimeni nu știa despre asta! Acum nu îmi e teamă că voi fi acuzată! Voi supraviețui! Vreau ca Sasha să înțeleagă că trebuie să fie tras la răspundere. Da, nu au fost martori atunci când a vrut să mă sufoce pentru că s-a întâmplat în privat. Dar sunt gata să fac un test la detectorul de minciuni! Nu vreau nimic de la el, ci doar ca aceste fapte să fie cunoscute“, a precizat Olga Şaripova.

Mesajul de pe Instagram

După cum spuneam, dezvăluirile au început cu un lung mesaj postat pe Instagram. „Am fost bătută și nu o mai tac! Vreau să vă povestesc ceva personal și dur pentru mine, ceva ce am experimentat și am lăsat în trecut. Scriu asta pentru ca fetele care trec printr-o asemenea situație să nu se simtă singure și să găsească puterea de a merge mai departe. Am fost victima violenței domestice!

Prima dată s-a întâmplat la începutul relației. Am avut o ceartă și am fost lovită cu capul de perete cu atât de multă putere încât am rămas întinsă pe podea. Ce a urmat? Am fost acuzată că am ridicat mâna. Persoana care mă lovise cu câteva secunde înainte țipa la mine că nu m-a lovit. Cum e posibil? De ce nu am plecat imediat? De l-am iertat? Nu pot să răspund la aceste întrebări.

L-am iubit sincer și am vrut să fiu cu acea persoană, credeam că e o greșeală și că o vom rezolva împreună și o vom lăsa în trecut. Dar singurul lucru pe care merită să-l las în trecut e această relație.

În august anul trecut, am fugit desculță din hotel. Stăteam pe stradă în New York și nu știam unde să mă duc sau ce să fac. A încercat să mă sufoce cu o pernă, m-a lovit cu capul de perete și mi-a răsucit brațele. În acel moment mi-a fost frică pentru viața mea. La un moment dat nu puteam respira de frică!

Îmi aduc aminte cu greu pentru că totul e în ceață. Eram o altă persoană, credeam în iubire. Lumea nu se schimbă. Când ești într-o relație cu o persoană care te abuzează e greu să ieși. Dar voi vorbi despre asta altă dată. Nu o să mai tac. Trebuie să vorbim despre acest subiect. Nu îmi mai e frică!“.