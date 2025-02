Acuzații grave pentru Sorin Cârțu de la directorul sportiv al lui U Cluj! „Ne-a înjurat și ne-a scuipat! Chiar așa am ajuns?”

Partida din Bănie dintre Universitatea Craiova și U Cluj s-a încheiat cu un scandal monstru. Directorul sportiv al echipei de pe Cluj Arena a lămurit lucrurile la finalul meciului.

Ce s-a întâmplat pe tunel, la finalul meciului dintre Universitatea Craiova și U Cluj

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 pe teren propriu, în fața liderului Superligii, Universitatea Cluj, grație golului înscris de Alexandru Mitriță în minutul 10, din penalty. Ardelenii, deși au atacat, nu au reușit să restabilească egalitatea.

Tensiunea a fost uriașă în Bănie. Atât la pauză, cât și la final, au existat schimburi dure de replici între jucătorii și staff-ul celor două echipe. Sorin Cârțu a fost surprins înjurând fotbaliștii de la U Cluj, care, la final, au adus acuzații grave. . El a spus că oficialul din Bănie l-ar fi luat de gât pe colegul său, Ovidiu Bic.

Reacție oficială după scandalul de la Universitatea Craiova – U Cluj

Directorul sportiv de la U Cluj, Gabriel Giurgiu, a intrat în direct pentru a-și exprima punctul de vedere. Acesta a precizat că a fost înjurat și scuipat de Sorin Cârțu la pauză. În plus, el este de părere că un asemenea comportament nu are ce căuta pe stadioane.

„Am fost la final pe tunel. La pauză eu nu am ajuns în momentul în care domnul Sorin Cârțu făcea scandal. Se vede și pe video cum înjură. Eu m-am întâlnit cu dânsul. L-a înjurat pe domnul primar, de familii, și-a băgat și și-a scos. Eu nu am zis nimic, dar s-a îndreptat spre mine și mi-a adus injurii.

A început să înjure și să dea din toate părțile în noi și m-a scuipat. Un moment care nu îi poate face cinste nimănui. Când au venit la Cluj, a fost totul bine. A luat totul prea personal. Ne-a înjurat și ne-a scuipat.

Nu cred că e normal să se întâmple astfel de lucruri. Am auzit și eu că l-ar fi luat de gât pe Ovidiu Bic și că i-ar fi arătat pumnul. Nu am văzut. L-a înjurat și pe Neluțu Sabău. Neluțu Sabău i-a zis doar că nu e ok să facă astfel de lucruri.

Chiar așa am ajuns? Pe stadion să ne înjurăm și să ne scuipăm? Nu e normal să acționezi în halul acesta”, a explicat Gabriel Giurgiu, directorul sportiv al celor de la U Cluj, conform .

Declarațiile lui Alex Chipciu:

„Oamenii m-au înjurat de copii. Mi-au luat toate numele, de la cel mai mic la cel mai mare. Rasa Homo sapiens are ceva reflectiv, preiau toți. Și, pe urmă, ne mirăm de ce votăm un debil 2 milioane de oameni.

Poți să fii legendă beată și să înjuri pe aici. Îmi pare rău de Mirel, pentru că are niște principii. Nu vreau să intru în contact cu oameni care iau foști jucători de gât, beau și îi înjură. Eu nu vreau să tac. Îmi asum tot ce zic. Și patronii sunt la fel. Cred că, dacă au bani, le știu pe toate”, a spus Alex Chipciu.