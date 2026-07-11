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Acuzații incredibile după eliminarea Portugaliei: „Cristiano Ronaldo a fost boicotat de propria echipă!”

Un mare fost fotbalist îi ia apărarea lui Cristiano Ronaldo după ce Portugalia a fost eliminată încă din optimile de finală de la Campionatul Mondial. Cine sunt adevărații vinovați pentru acest eșec
Ciprian Păvăleanu
11.07.2026 | 13:22
Acuzatii incredibile dupa eliminarea Portugaliei Cristiano Ronaldo a fost boicotat de propria echipa
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Youri Djorkaeff îi ia apărarea lui Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la CM. Foto: Hepta.ro
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost scut pentru criticile coechipierilor săi. Deși tinerele superstaruri de la PSG nu au produs fotbal, „vinovatul de serviciu” a fost atacantul lui Al-Nassr, însă nu toată lumea are aceeași părere. Youri Djorkaeff spune despre cvintuplul câștigător al „Balonului de Aur” că a fost sabotat de coechipierii săi.

Cristiano Ronaldo, sabotat de vedetele Portugaliei? Youri Djorkaeff îi ia apărarea

Înaintea turneului final, Portugalia era văzută ca una dintre favoritele la câștigarea Campionatului Mondial, iar acest lucru se datora în mare parte liniei de mijloc, despre care se spunea că este cea mai valoroasă din întreaga lume. Cu o linie mediană formată din cei doi câștigători de Champions League cu PSG, Joao Neves și Vitinha, împreună cu Bruno Fernandes, care în acest sezon a bătut recordul numărului de assisturi din Premier League într-o singură stagiune, Portugalia a părăsit competiția încă din faza optimilor.

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Bineînțeles, eșecurile lusitanilor au fost puse în cârca lui Cristiano Ronaldo, deși nu se poate spune despre atacantul portughez că și-a bătut joc de ocaziile create de echipă, chiar dacă vârsta nu i-a mai permis să fie atât de prezent în jocul combinativ al Portugaliei. Din puținele situații de gol pe care le-a avut, CR7 a reușit să înscrie de două ori împotriva Uzbekistanului și o dată în poarta Croației. Youri Djorkaeff, fost mare internațional francez, a venit în apărarea lui Cristiano Ronaldo după acest turneu final, acuzând de boicot jucătorii Portugaliei.

„Dacă îl aduci pe Cristiano Ronaldo, echipa trebuie să joace pentru Cristiano Ronaldo, iar asta nu s-a întâmplat deloc. Poți observa că a fost sabotat de propria echipă. Nu i-au dat pase decisive, nu l-au pus în cele mai bune condiții”, a declarat Youri Djorkaeff, citat de cotidianul portughez A Bola.

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Cifre dezastruoase pentru mijlocașii Portugaliei

Contestat de foarte multă lume, la finalul turneului final Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator al naționalei sale din cele 5 meciuri pe care le-a disputat. Niciun alt fotbalist al lusitanilor nu a depășit borna de un gol, iar mijlocașii de la care se aștepta să rupă norii au avut evoluții șterse.

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În cele 5 meciuri jucate de Portugalia la turneul final, naționala condusă de Roberto Martinez a reușit să înscrie de 8 ori, dintre care unul a fost autogol, iar trei goluri au fost ale lui Cristiano Ronaldo. Celelalte reușite au fost înscrise de Joao Neves, Nuno Mendes, Rafael Leao și Goncalo Ramos. Mijlocașii Portugaliei au avut doar două contribuții decisive la nivel ofensiv: Joao Neves a înscris contra RD Congo, Bruno Fernandes a oferit un assist contra Uzbekistanului, în timp ce Vitinha nu s-a remarcat nici prin gol, nici prin vreo pasă decisivă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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