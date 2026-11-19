Comisia Centrală a Arbitrilor se confruntă cu un scandal major, detaliile oferite într-o sesizare înaintată FRF și DNA fiind șocante. Autorii denunțului susțin că examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3, organizate în septembrie de CCA, au fost viciate. Printre persoanele acuzate direct se numără nume importante din arbitrajul românesc, precum Sebastian Colțescu, Augustus Constantin sau Octavian Șovre.
În denunțul transmis președintelui FRF, Răzvan Burleanu, se precizează faptul că examenele de promovare în Liga 2 și Liga 3 organizate în septembrie de CCA, for condus de grecul Kyros Vassaras, ar fi fost viciate. Notele obținute de 3 arbitri, Mihai Ștefano, Raul Cupu și Costin Marinoiu, ar fi fost modificate ulterior, la solicitarea unui grup de interese din Comisia Centrală a Arbitrilor, pentru ca aceștia să promoveze.
Printre cei acuzați direct în această sesizare, publicată de site-ul timpuldevalcea.net, se numără Marcel Savaniu, Octavian Șovre, Adrian Comănescu, Sebastian Colțescu, Vasile Marinescu sau Augustus Constantin. Autorii denunțului precizează că au fost deja demarate procedurile legale pentru înaintarea unor plângeri penale către Direcția Națională Anticorupție, iar aceștia solicită ca actuala conducere a CCA să fie demisă.
„Stimate domnule președinte Răzvan Burleanu, Stimate domnule Virgil Pascu, prin prezenta, vă aducem la cunoștință o situație de o gravitate fără precedent care afectează direct integritatea, credibilitatea și viitorul arbitrajului românesc. Examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3 s-au desfășurat într-o lipsă totală de transparență, fiind viciate de suspiciuni majore de fraudă, favoritism și corupție sistemică. Asistăm la o compromitere flagrantă a meritocrației, un act care anulează eforturile tinerilor arbitri și pune în pericol corectitudinea competițiilor naționale.
Procedura oficială, aplicată riguros în anii precedenți, prevedea corectarea lucrărilor în sală, imediat după finalizarea examenului, în prezența candidaților, moment în care au fost comunicate notele inițiale. Cu toate acestea, la afișarea ulterioară a rezultatelor pe site-ul oficial, au apărut modificări inexplicabile ale punctajelor. Există indicii clare că promovările au fost stabilite arbitrar, în funcție de interesele de grup din cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), fiind vizați în mod direct factori de decizie precum Marcel Savaniu, Octavian Șovre, Adrian Comănescu, Sebastian Colțescu, Vasile Marinescu și Augustus Constantin. Deși am înaintat anterior memorii detaliate prin care solicitam clarificări punctuale, acestea au rămas fără niciun răspuns din partea instituției pe care o conduceți.
II. Vicierea examenului teoretic și contradicțiile din comunicările CCA
Asistăm la o desconsiderare totală a pregătirii fizice. Arbitri care au picat testele fizice obligatorii (cum este cazul domnului Șerban Matei, care a abandonat testul Cooper după doar 3 ture de pistă) au fost delegați imediat la meciuri cu miză ridicată (ex. Sighetu Marmației – SCM Zalău, respectiv Omega Sport – Progresul Mogoșoaia), încălcând grav regulamentele în vigoare.
În loc să ofere lămuriri, CCA a recurs la un gest de o netransparență revoltătoare: retragerea completă de pe site-ul oficial a tuturor informațiilor legate de aceste examene (rezultate, grile, informări). Această ștergere deliberată a datelor publice ridică suspiciuni legitime privind ascunderea unor dovezi și pregătirea unor noi modificări „din birou”. De asemenea, dezavuăm public atitudinea sfidătoare a domnului Augustus Constantin, care, conform informațiilor din spațiul public, ar fi afirmat cu aroganță că membrii comisiei nu pot fi trași la răspundere și că instituțiile statului, precum DNA, nu au competența de a verifica criterii de examinare sportivă.
Comisia Centrală a Arbitrilor se află într-un blocaj instituțional total, refuzând publicarea rezultatelor finale și a timpilor fizici de mai bine de 8 săptămâni. Această stare de fapt destabilizează direct competițiile naționale și compromite iremediabil eforturile financiare ale cluburilor și integritatea sportivă. Având în vedere că toate demersurile și solicitările noastre anterioare au rămas fără rezultat, vă aducem la cunoștință pe această cale că au fost deja demarate procedurile legale pentru înaintarea unor plângeri penale către Direcția Națională Anticorupție împotriva membrilor Comisiei Centrale a Arbitrilor implicați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă majoră, vicierea unui concurs oficial și corupție. Cu toate acestea, considerăm că Federația Română de Fotbal are datoria de a acționa cu demnitate și responsabilitate înainte ca acest scandal să afecteze iremediabil imaginea fotbalului românesc. În consecință, vă solicităm ferm să interveniți de urgență pentru:
Așteptăm un răspuns oficial din partea dumneavoastră cu privire la măsurile de urgență pe care le veți adopta în acest caz cât mai urgent posibil”.