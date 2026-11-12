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Acuzații pentru Istvan Kovacs după golul lui Esposito din Italia – Franța! Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.11.2026 | 22:27
Acuzatii pentru Istvan Kovacs dupa golul lui Esposito din Italia Franta Video
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Acuzații pentru Istvan Kovacs după golul lui Esposito din Italia - Franța. Foto: Profimedia
Probleme pentru Istvan Kovacs la meciul Italia - Franța din Liga Națiunilor. Ce s-a întâmplat la golul lui Pio Esposito și ce i s-a reproșat arbitrului român
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Istvan Kovacs a arbitraj joi seară meciul Italia – Franța, disputat la Milano în cadrul etapei cu numărul 5 din Liga Națiunilor, Grupa A1. Francezii au deschis rapid scorul în această partidă, după reușita semnată de Michael Olise, ca urmare a unei gafe a lui Gianluigi Donnarumma. Ulterior, în minutul 26, gazdele au egalat grație golului marcat de Pio Esposito, jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter Milano.

Ce i s-a reproșat lui Istvan Kovacs după golul marcat de Esposito în Italia – Franța

Tânărul atacant a punctat după ce a câștigat în careul mic un duel fizic cu fundașii adverși, ca urmare a unei centrări pe jos furnizate de Cambiaghi din flancul stâng. Anterior însă, când italienii au recuperat mingea respectivă și au declanșat contraatacul, a existat un moment în care s-a petrecut un duel la limită la mijlocul terenului, între Frattesi și Rabiot . Mai exact, a părut că primul a comis fault, după ce a pus la un moment dat mâinile pe adversar.

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Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, faza a continuat, iar la finalul ei Esposito a marcat. Chiar dacă jucătorii francezi nu au protestat deloc și, în plus, golul a fost validat și după analiza VAR, la scurt timp arbitrul român a fost criticat pe rețelele de socializare, bineînțeles de către francezi, pentru modul în care a gestionat faza respectivă. „Mult prea ușor. Gusto nu avea nicio treabă să se afle acolo. Ca să nu mai zic despre arbitrajul lui Kovacs în favoarea echipei gazdă”, a scris un utilizator pe X. (AICI VIDEO cu golul lui Esposito)

Pio Esposito a obținut de la Istvan Kovacs un cartonaș galben pentru Jacquet

Pe de altă parte însă, în prima repriză a mai existat un moment care l-a avut pe Kovacs în prim-plan, de data aceasta în sens invers. În minutul 13, românul l-a avertizat cu galben pe Jacquet după ce acesta l-a ținut pe același Esposito și astfel l-a împiedicat să plece pe un contraatac ce părea destul de periculos.

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Iar anumiți fani italieni consideră că fundașul central de la Liverpool ar fi putut primi chiar și un cartonaș roșu la acea fază, chiar dacă această părere bineînțeles că nu este susținută de regulament: „Cartonaș galben pentru Jeremy Jacquet, care l-a tras pe Pio Esposito când acesta încerca să plece pe contraatac. Italienii au vrut un cartonaș roșu. Arbitrul român Istvan Kovacs nu este încă pregătit să elimine pe cineva”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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