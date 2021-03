Războinicul Musty a fost eliminat de la „Survivor România”, iar fratele său, Kamara, le-a adus acuzații dure lui Zanni și Sebastian, cei doi Faimoși cu care fostul concurent a avut mai multe conflicte. Acesta și-ar fi dorit să fie alături de fratele său în competiție.

În cadrul unui interviu, Kamara a declarat că atitudinea celor doi „rivali” ai lui Musty l-a deranjat profund, din mai multe puncte de vedere. Artistul consideră că cei doi Faimoși au un comportament total nepotrivit față de unele colege din concurs.

Musty a fost eliminat în ediția de duminică seară, 7 martie, după ce a primit cele mai multe voturi din partea publicului. Inițial, Albert Oprea este cel care a fost nominalizat.

Acuzații pentru Zanni și Sebastian de la Survivor România. Kamara, fratele lui Musty, amenințări dure

Kamara a recunoscut că regretă foarte tare faptul că nu a putut lupta alături de fratele lui în cadrul celui mai dur reality show. Chiar dacă ar fi participat la „Survivor România”, artistul ar fi făcut parte din echipa Faimoșilor, concurând împotriva lui Musty.

Acest lucru nu l-ar fi deranjat, pentru că doar așa i-ar fi pus la punct pe Zanni și Sebastian, care l-au atacat neîncetat pe fratele lui. Kamara a remarcat faptul că cei doi se comportă forte urât cu femeile și nu este deloc normal să le vorbească atât de urât.

„Mi-ar fi plăcut să fiu la Faimoși, la Survivor, să concurez cu Musty, mai ales că el spune tot timpul că mă poate întrece. Ar fi fost dueluri epice, dar sunt convins că l-aș fi învins.

Mi-ar fi plăcut să mă lupt cu Musty la Survivor, dar asta însemna să fiu la Faimoși. Și, sincer, dacă eram la Faimoși i-aș fi făcut praf pe Zanni și pe Sebastian pentru comportamentul pe care îl au. În primul rând, este intolerabil felul în care se comportă cu femeile, iar aici mă refer în special la Elena Marin și la Roxana Nemeș.

Nu este admisibil să ai un asemnea limbaj, atât de urât, cu niște femei, indiferent care ar fi subiectul disputei și chiar dacă ai avea dreptate. Iar dacă Zanni măcar aduce puncte, Sebastian nici măcar cu asta nu se poate lăuda, are o eficiență foarte scăzută, e cel mai slab din echipă, cel puțin dintre băieți. În plus, vă zic sincer, are un caracter foarte urât”, a declarat Kamara pentru WOWbiz.ro.

De unde ar fi pornit scandalul dintre Musty și cei doi Faimoși, Zanni și Sebastian

De asemenea, Kamara a mai spus că Zanni și Sebastian sunt cei care l-au întors pe Jador împotriva lui Musty. Acesta a spus că cei doi se comportă ca niște „hiene” și că nu au jucat deloc corect.

„Sebastian l-a întărâtat pe Jador împotriva lui Musty. A jucat foarte urât, știa că amândoi sunt stresați, probabil că spera să se bată Jador cu Musty. Atunci, amândoi ar fi fost eliminați, iar el ar fi scăpat de rivali. Aș zice că Sebastian și Zanni au comportament de hiene, așa cum le și imită în dansul acela al lor”, a continuat Kamara.

De altfel, fratele lui Musty este de părere că sunt multe tensiuni și antipatii în echipa Faumoșilor, spre deosebire de Războinici, care sunt mai uniți, în ciud conflictelor care mai apar între ei.

„La Faimoși e război. Și, sincer, situația lor e una explozivă. Elena Marin este vizată, este tot timpul atacată de cuplul Zanni-Sebastian. De fapt, aș zice eu, cred că Elena a greșit că l-a nominalizat pe Zanni, ar fi fost mai bine să îl nominalizeze pe Sebastian. Atunci, sunt eu convins, ar fi rămas și Musty în competiție, iar la ei în echipă ar fi fost mai liniște.

Dar nu a gândit strategic Elena, deși pot să o înțeleg la cât a suferit, pentru că ceea ce i se întâmplă ei este foarte urât, mai ales că vine din partea unor colegi de echipă care sunt bărbați”, a mai spus Kamara.