Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”

Adrian Bumbescu, fostul mare jucător al Stelei București, a ieșit la atac la o zi după ce Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a anunțat că mai multe companii private sunt interesate să intre într-un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a investi la club. Colonelul, așa cum este poreclit fostul fundaș central, spune că, în prezent, situația la mai toate secțiile este una dezastruoasă, iar părinții sunt puși în situația de a plăti deplasările pentru copii.

Radu Miruță a anunțat că se fac demersuri pentru a privatiza clubul Steaua

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că principalul obstacol care bloca promovarea lui CSA Steaua București în SuperLiga a fost înlăturat, iar accederea în prima ligă a devenit, practic, o chestiune de timp. Problema majoră era forma de organizare a clubului, unul de drept public. Soluția identificată este asocierea cu mediul privat.

În paralel, Urmează întâlniri decisive pentru stabilirea unei formule de colaborare, iar, dacă aceste negocieri se concretizează, Steaua ar putea avea, în sfârșit, drept de promovare chiar din sezonul viitor.

Adrian Bumbescu a acordat o reacție în exclusivitate pentru FANATIK pe acest subiect. F a precizat că bugetul clubului a fost drastic redus și nu mai sunt bani nici măcar pentru deplasări. Bumbescu l-a atacat pe Miruță și nu crede în planul său legat de investitori privați.

„Ministrul ăsta ne-a tăiat 80% din buget. Nu sunt bani de salarii, s-a închis și popota, iar juniorii merg pe banii părinților în deplasări. E jale ce e la clubul Steaua. Nu au avut bani de flori la Mondiale și s-a făcut chetă. Vor să pună lacătul pe clubul Steaua. Nu sunt bani să termine sezonul la nicio secție. O să se desființeze multe. E jale ce a făcut ministrul ăsta. Nouă ne-a luat 80% din buget și lui Dinamo le-a mărit cu 30%. Mai caută investitori acum? Asta e vrăjeala vrăjelilor! Nu știu ce se va întâmpla”, a declarat Adrian Bumbescu în exclusivitate pentru FANATIK.