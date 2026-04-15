Nașul lui Bocciu, acuzații uluitoare în dreptul lui Daniel Niculae. A pierdut procesul, dar nu renunță. „A trucat meciuri la pariuri! Să își prezinte scuze rapidișitlor!”

Continuă conflictul dintre Vlad Baltazar, fost lider de galerie al Rapidului și nașul lui Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, și Daniel Niculae. Fostul președinte din Giulești l-a dat în judecată pe Baltazar, după mai multe acuzații grave legate de perioada în care formația din Giulești evolua în eșalonul secund din România.

Vlad Baltazar continuă scandalul de 100.000 de euro dus cu Daniel Niculae

Vlad Baltazar l-a acuzat în trecut pe Daniel Niculae că a trucat mai multe meciuri în perioada când Rapid evolua în Liga a 2-a. În urma acestora, fostul președinte din Giulești a decis să îl dea în judecată pe nașul lui Liviu Ungurean, în care cerea daune morale de 100.000 de euro. Totuși, Instanța a stabilit plata sumei de doar 10.000 de euro, mult sub ce solicita Niculae. În cea mai recentă apariție, Vlad Baltazar a transmis că nu îi va plăti niciun ban lui Daniel Niculae. Din contră, nașul lui Liviu Ungurean așteaptă ca Niculae să își ceară scuze rapidiștilor, pentru că ar fi „vândut” partide în eșalonul secund.

„Nu aș vrea să încep o discuție despre Daniel Niculae, pentru că nu este prietenul meu cel mai bun. Dacă ar fi fost sincer cu autoritățile, ar fi spus povestea în întregime: meciurile pe care le-a organizat să fie blătuite, pe care le-a lăsat sau pe care le-a trucat pentru pariuri. Dar nu a fost pe deplin sincer. Domnul Daniel Niculae m-a dat în judecată pentru asta. A rămas să-i dau 100.000 de euro, nu este o mare pagubă pentru mine. Când fur primul portofel, îi fac plata.

„A câștigat la recurs, trebuie să-i dau ceva… A cerut, inițial, 100.000 de euro, a pierdut pe fond, a făcut recurs și a câștigat. A rămas să-mi cer scuze față de el în trei publicații și să-i plătesc 10.000 de lei, bani pe care nu îi voi da niciodată și pentru care nu îmi voi cere scuze de la el, de la făptaș. Să-și ceară el scuze rapidiștilor, că a vândut meciurile Rapidului”, a declarat Vlad Baltazar, potrivit .

Postarea lui Vlad Baltazar de unde a pornit procesul

În urmă cu doi ani, Vlad Baltazar, f , cunoscut drept „Bocciu”, a publicat pe contul său de Facebook un mesaj în care aducea acuzații grave la adresa lui Daniel Niculae. Totodată,

„Miezul, focarul mizeriei este Daniel Niculae. El este șeful grupului infracțional de la Rapid. Daniel Niculae, Angelescu pariorul, Daniel Niculae cu tovarășul lui Horas din Băneasa. Au un bar al lor acolo și pun pariuri. Horas care venea și la Mogoșoaia, că Rapidul a făcut blaturi și la Mogoșoaia în Divizia B. Vorbea Horas cu gluga în cap cu Niculae. Sunt 5-6 jucători, nu-i mai enumăr că iar mă înjurați și m-am săturat. Sunt 5-6 jucători care sunt gașca lor, brigada lor. Sunt vreo doi antrenori. Borhotistul de Miță Iosif. La Mutu s-au făcut pe sub el, n-a știut de toate. El era la alt nivel. Era Mutu, cu 12 dani la fotbal!

Băieții din galerie dacă au halit din pariuri? Poți să-i condamni? Și pe mine m-a întrebat un băiat de la tribuna a doua dacă știam că Rapid trântește meciuri, nu profitam. Ba da, cred că ar putea toți dintre noi. Să știe acum oricare dintre voi că acum Craiova o să ne bată cu 4-1 la scor corect. Cred că toți dintre voi ați pune bani, chiar dacă sunteți cei mai înfocați rapidiști. Și eu! Mie nu mi-a spus nimeni de blaturi, că eu nu mai eram din familia Rapid”, a fost mesajul lui Vlad Baltazar de pe Facebook.