Acuze de „omenie” după Rapid – UTA! „L-ați văzut pe Rednic? Am crezut că-i sare stentul și vine salvarea pentru el!”

Rapid a câştigat cu . După confruntarea din Giuleşti, Basarab Panduru şi Helmut Duckadam au lăsat de înţeles că , mai ales având în vedere relaţiile excelente dintre cele două cluburi.

Acuze de „omenie” după Rapid – UTA! „L-ați văzut pe Rednic? Am crezut că-i sare stentul”

Robert Niţă a avut o reacţie virulentă la FANATIK SUPERLIGA, spunând că aceste păreri sunt doar “fumigene” care nu au nicio legătură cu realitatea, UTA Arad fiind în lupta pentru play-off:

ADVERTISEMENT

“În loc să analizăm jocul şi fazele, aruncăm câte o petardă de asta că dă bine. Nu cred că se pune problema… Se leagă de o centrare venită în careu şi ăla dă greşit, fiind mascat. Păi l-aţi văzut pe Rednic?

La 2-0 am crezut că-i sare stentul şi vine salvarea pentru el. M-am şi speriat când am văzut că salvarea aia dă cu spatele şi se ducea spre bancă, am crezut că i s-a făcut rău lui Rednic. Ar fi dat doi ani din viaţă ca să bată Rapidul în Giuleşti.

ADVERTISEMENT

“Echipa care prinde locul 7 va avea mari probleme. Pentru că este şi un şoc moral că nu prinzi play-off-ul”

Cum să-i spui domnului Meszar, care bagă milioane acolo… UTA Arad poate scăpa de grijile retrogradării. Echipa care prinde locul 7 va avea mari probleme. Pentru că este şi un şoc moral că nu prinzi play-off-ul.

Dacă legi trei înfrângeri, te trezeşti lângă Botoşani şi Dinamo. Probabil (n.r. referitor la declaraţiile lui Panduru), imediat după meci, supărat că pune iar Rapidul presiune pe FCSB.

ADVERTISEMENT

Pe mine mă bucură că foştii mari fotbalişti aruncă nişte lucruri doar de dragul de a se uita lumea la televizor. Dacă mie îmi spune Panduru, care e tobă de fotbal, că a fost ceva necurat la meciul de aseară, înseamnă că eu m-am înşelat în ceea ce îl priveşte pe el.”, a spus Niţă.

Basarab Panduru: “Tu nu vrei să egalezi, vrei să faci circ!”

Basarab Panduru a declarat că în minutul 77, la scorul de 2-1, şi-a dat seama că s-a terminat totul, iar UTA Arad nu şi-a dorit să egaleze:

ADVERTISEMENT

“În minutul 77 au intrat Tudorie și Morar la UTA. La prima fază am văzut că Vlad Morar e cu mâinile pe sus. Atunci am înțeles că s-a terminat totul! Tu nu vrei să egalezi, vrei să faci circ! Știam că s-a terminat. Apoi, la ultima fază, a venit golul ăsta. Racheta asta! Cum s-a dus”, a spus Panduru la Orange Sport.

Acuze de „omenie” după Rapid – UTA! „L-ați văzut pe Rednic?