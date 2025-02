Acuze dure după golul decisiv din FC Botoșani – Universitatea Craiova 2-2: „Nu e corect, dacă ei se bucură că au marcat așa…”

Universitatea Craiova a făcut primul pas greșit în mandatul lui Mirel Rădoi, , al doilea gol al oaspeților fiind înscris în prelungirile partidei, în circumstanțe controversate. Ștefan Baiaram și Lyes Houri au tras concluziile la final, după ce formația olteană a ratat dramatic șansa de a deveni lider.

Reacția lui Ștefan Baiaram după remiza de la Botoșani

Gazdele au înscris primul gol al meciului, prin argentinianul Enzo Lopez, dar Universitatea a egalat după doar cinci minute. Brazilianul . „Alb-albaștrii” au trecut în avantaj după reușita lui Ștefan Baiaram din minutul 65, dar scorul final a fost stabilit în prelungiri de Michael Pavlovic. După un șut blocat al lui Enzo Lopez, mingea a ajuns cu noroc la fotbalistul sloven, care a reușit să înscrie.

Înainte de faza golului, portarul Universității, Laurențiu Popescu, a trimis balonul în afara terenului pentru ca Ștefan Baiaram, întins pe gazon, să primească îngrijiri medicale, dar gazdele nu au înapoiat mingea și au continuat faza, care s-a încheiat cu reușita lui Pavlovic.

La final, Baiaram a vorbit despre remiza de la Botoșani și a abordat inclusiv subiectul fazei controversate din finalul jocului.

„Suntem foarte supărați, meritam să câștigăm. Am condus tot meciul și ne pare rău că nu am câștigat. Îmi pare rău că nu am fost foarte inspirat, am ratat foarte multe ocazii în prima repriză. În a doua repriză la faza aceea nu ar fi trebuit să mă pun jos, să nu le dau ocazia să continue meciul, trebuia să mai trag de mine cât puteam și se termina meciul. Ne-a lipsit norocul în această seară, n-am fost inspirați, la faza aceea probabil nu trebuia să mă pun jos, trebuia să ne dea mingea, ne pare rău că am pierdut cele două puncte.

Se va juca titlul până în ultima etapă, la fiecare meci sunt surprize, toată lumea vrea să câștige și să se bată la titlu. Asta ne dorim și noi și sperăm ca la meciul următor, cu Farul acasă, să nu mai ratăm atât și să avem mai mult noroc” a declarat internaționalul U21.

„Alb-albaștrii” au ajuns la 49 de puncte după această remiză și au urcat pe poziția secundă, la egalitate cu FCSB și la două lungimi în urma liderului U Cluj. Trupa lui Mirel Rădoi ar putea fi depășită de gruparea campioană, în cazul în care „roș-albaștrii” nu vor fi învinși în derby-ul cu Dinamo, care se va disputa duminică, de la ora 20:00.

Lyes Houri: „Nu e corect, dacă ei sunt fericiți după ce au marcat așa…”

Și Lyes Houri a acuzat o lipsă de fair-play a celor de la Botoșani. „Eram în avantaj, iar Baiaram s-a accidentat și a căzut pe gazon, Popescu a dat mingea afară și ei nu au dat-o înapoi. Din punctul meu de vedere, nu e corect, dacă ei sunt fericiți după ce au marcat așa… Nu e corect” a afirmat francezul.

Pentru Universitatea Craiova urmează un duel pe teren propriu contra Farului, iar în ultima etapă a sezonului regulat, trupa lui Rădoi se va deplasa la București pentru partida cu FCSB.