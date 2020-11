Acuze dure la adresa autorităților! Ce spune un bărbat care și-a primit într-un sac soția moartă de COVID-19

Acuze dure la adresa autorităților din partea unui bărbat. Marinel Petcuci spune că soția lui a murit la doar 41 ani, în ambulanță, în drum spre spitalul din Slatina. În ciuda faptului că rezultatul a venit negativ atunci când i s-au recoltat probe de coronavirus, femeia a fost înhumată conform procedurii pentru pacienții cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Culmea, familia a aflat ulterior din presă faptul că Ioana Petcuci nu a avut nicio clipă coronavirus. „Nici de la spital, nici de la DSP nu ne-a zis nimeni nimic.

Ne-a sunat o doamna de la ziarul local. De la ea am aflat că soția mea nu avea COVID”, a spus Marinel Petcuci, care încă așteaptă anumite răspunsuri după șapte luni de zile de la acel moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acuze dure la adresa autorităților ale unui bărbat

Bărbatul a luat acum decizia să angajeze doi avocați pentru a consulta dosarul aflat la Poliția Corabia. Rezultatul probelor histopatologice trimise la IML Craiova nu le-a primit nici până astăzi.

Cert este că pe certificatul de deces al femeii scrie clar insuficiență respiratorie și pneumonie interstițială. În ciuda acestui diagnostic, bărbatul crede că moartea femeii ar fi survenit ca urmare a unei septicemii.

ADVERTISEMENT

„Nu mai avem nicio putere să mergem. Dar nu va rămâne așa. Vrem să facem cerere pentru deshumare, pentru că e multă suferință în spate.

Copiii mei suferă. Eu am primit-o într-un sac. Dacă ei au spus inițial că a murit de COVID-19 și înmormântarea a fost cu sicriul închis, la COVID-19 nu se făceau autopsii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Soției mele de ce i-au făcut autopsie dacă spuneau că a murit de COVID-19? Dacă presa nu făcea cazul public, nouă nimeni nu se spunea nimic”, a spus acesta pentru gândul.ro.

Povestea celor doi a început pe 20 martie, atunci când Ioana a mers să se opereze din cauza unui furunc la spitalul din Caracal. Cinci zile mai târziu era externată cu rezultat negativ la internare pentru testul de coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A revenit la control după două săptămâni. Medicul i-a spus că operația evoluează bine, dar nu i s-a dat tratament cu antibiotic, ci doar rivanol, bandaj și betadină.

La trei zile, femeii i s-a făcut rău, iar soțul, speriat, a pus mâna pe telefon și a sunat la 112. Așa a ajuns la spitalul din Corabia.

ADVERTISEMENT

„Se învinețise toată. Atunci am sunat la salvare, am crezut că a făcut un infarct. Îmi spunea că o doare în piept. Am urcat-o pe piciorul ei în salvare. Când am ajuns la spital mi-au zis că are hemoglobina scăzută.

Mi-au zis că o să vină acasă și să merg cu ea la spital la Slatina pentru că are un tromb la picior. A vomitat în fața spitalului. Între timp, au spus că o trimit ei la Slatina”, spunea Marinel Petcuci pentru în aprilie pentru sursa anterior citată.

ADVERTISEMENT

Din păcate, cei doi n-au mai ajuns la Slatina. Femeia a murit, în salvare, în drum spre spital. „Deocamdată diagnosticul macroscopic, ceea ce a văzut domnul doctor care a făcut autopsia, este cel de pneumonie interstițială.

Momentan nu a ajuns confirmarea de la Medicină Legală de la Craiova, pentru examenul histopatologic, adică microscopic. Și nici examenul toxicologic de la București nu a venit. Cam în 90% din cazuri rămâne același diagnostic”, a declarat medicul legist Alin Cătănescu despre acest caz.