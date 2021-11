Acuze dure la adresa lui Gigi Becali: „Ne-a păcălit! Ne-a luat doi jucători!”

Adrian Șut (22 de ani) a fost transferat de FCSB în vara lui 2019. În timp ce Andrei Cordea (22 de ani) a fost adus în vara acestui an. Interesant este faptul că i-a obținut gratis pe cei doi jucători, deși nu erau liberi de contract.

Președintele Academicii Clinceni nu-l iertă pe Gigi Becali

Iulian Stoica susține că fostul președinte, Constantin Bigan, este cel care a făcut posibile aceste tranzacții, pentru a stinge „o datorie morală” pe care Academica Clinceni ar fi avut-o către FCSB.

Actualul președinte de la Clinceni deplânge modul în care FCSB i-a transferat pe cei doi jucători. Ba mai mult, spune că echipa sa a fost păcălită.

„Am fost păcăliți cu doi jucători. Becali l-a luat pe Șut și a zis că s-a stins o datorie morală și nu mai știu ce. După aia, l-a luat și pe Cordea.

A fost o chestie simplă. Fostul președinte, domnul Bigan, are o relație cu domnul Argăseală și a făcut ce s-a făcut, când s-a format echipa cu jucători împrumutați.

La un moment dat, am avut 11 jucători cărora noi le-am plătit jumătate din salarii. Iar, la un moment dat, când s-au retras, au zis: «Domne, îl luăm pe Șut pentru a stinge datoria».

Domnul Constantin Bigan, care era președinte, la momentul acela, a spus că hai să închidem. Am zis: «Bine, domne!». Și l-a luat pe Șut. Și, acum, am ajuns să-l ia pe Cordea în aceeași situație. Cordea era un jucător pe care puteam să luăm o sumă frumoasă de bani, la momentul acela”, a declarat Iulian Stoica, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Legăturile dintre FCSB și Academica Clinceni datează încă din perioada în care trupa ilfoveană se afla în Liga 2. La acel moment, FCSB a trimis mai mulți jucători la Clinceni, sub formă de împrumut.

Iulian Stoica: „Datoriile se ridică undeva la un milion și jumătate de euro!”

Cât despre datoriile Academicii Clinceni, Iulian Stoica susține că se ridică la aproximativ un milion și jumătate de euro. Însă, conform spuselor sale, după ce vor intra banii din drepturile TV, la începutul anului viitor, datoriile vor scădea la 7-800.000 de euro.

„Situația nu este roz. Noi am încercat și o să încercăm să intrăm în insolvență. Se spune că este o situație grea, dar vă garantez că sunt cel puțin sapte-opt echipe cu o situație mai grea decât cea a Clinceniului, din punct de vedere financiar.

Problema este a staff-ului tehnic, a jucătorilor. Au două luni și ceva întârziere. O să le băgăm un salariu, probabil că săptămâna viitoare. Nu rămân nici două luni de întârziere.

Administratorul judiciar mi-a spus exact așa: «Domne, e incredibil să cereți insolvența pentru suma aceasta». Sunt datorii vechi la ANAF, dar nu colosale. Datoriile se ridică undeva la un milion și jumătate de euro. Dar vor intra drepturile TV acum, în ianuarie. Și, dacă scădem banii aceștia, avem datorii de maxim 800.000 de euro.

Presa ar trebui să pună mai mult accent pe latura sportivă și să întrebe staff-ul tehnic de ce s-a ajuns în situația aceasta. Cică: «Domne, mi-au plecat zece jucători». Păi, care jucători? Trei jucători au plecat, care nu au mai vrut să semneze.

În cazul a doi dintre ei, nu au mai vrut impresarii să semneze cu noi, iar Chunchukov a plecat pentru că nu am vrut să plătim bulgarilor suma de transfer definitiv”, a mai spus Iulian Stoica.

Iulian Stoica: „Nu e cum dramatiza Gardoș!”

Totodată, președintele Academicii Clinceni a avut o replică acidă pentru fundașul Florin Gardoș, care, la finalul partidei cu Sepsi, pierdută de Clinceni cu 0-2, a mărturisit că regretă faptul că și-a prelungit contractul cu .

„Nu e cum dramatiza domnul Gardoș, că: «Ce situație e! Vai, îmi pare rău că am rămas!». Nu, domnul Gardoș nici nu mai era luat în calcul în lotul nostru, dar am zis: «Hai, totuși, să rămână». Cică: «Domne, îmi pare rău că am rămas». Păi, hai să ne așezăm la masă și să reziliem. Mi se pare foarte corect și foarte simplu”, a adăugat Iulian Stoica.

Iulian Stoica: „I-am spus lui Ionuț Chirilă că nu am răbdare șase luni!”

„Deocamdată, Ionuț Chirilă este antrenorul nostru. El cere șase luni, i-am spus că eu nu am răbdare șase luni, pentru că vedeți și dumneavoastră care e situația. Șase luni nu-ți dă nimeni, nu știu dacă numai în România.

Așa spunea și domnul Ilie Poenaru, că o să redreseze situația. Și am ajuns în situația de față. Dar condițiile nu s-au schimbat. Avem condiții destul de bune. Domnul primar nu știe situația exactă, pentru că nu s-a implicat în problemele financiare.

Ne gândim la orice (n.r. legat de schimbarea antrenorului). Mi-e greu. Nu am cuvinte să descriu situația în care suntem. Și jocul, care e un joc… sincer, ați văzut cum s-au prezentat unii jucători. Ca noutate, să știi că jucătorii evoluează pe prime, de câteva etape. De trei etape, au prime de meci și uitați cum se prezintă”, a încheiat Iulian Stoica.