Sport

Acuze dure la adresa oltenilor după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Am vrut să-i perpelesc. Suntem mici și nu ne ajută nimeni”

Cristian Neguț îi acuză pe jucătorii Universității Craiova că au tras de timp în a doua repriză, lucru care nu le face cinste. Nici arbitrul de centru nu a scăpat de furia mijlocașului lui Hermannstadt.
Răzvan Scarlat
14.12.2025 | 23:18
Acuze dure la adresa oltenilor dupa Hermannstadt Universitatea Craiova 02 Am vrut sai perpelesc Suntem mici si nu ne ajuta nimeni
ULTIMA ORĂ
Fază de joc din partida Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a învins, în deplasare, pe Hermannstadt, scor 2-0. În repriza a doua, oltenii s-au mulțumit să mențină avantajul de pe tabelă. Cristian Neguț nu s-a arătat deloc impresionat de jocul echipei lui Felipe Coelho.

Ce a spus Cristian Neguț după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2

Mijlocașul susține că Hermannstadt a arătat mult mai bine în repriza a doua, iar în cazul în care ar fi marcat ar fi putut spera la un rezultat de egalitate. Neguț recunoaște, însă, că el și colegii săi sunt cu moralul la pământ.

ADVERTISEMENT

O înfrângere foarte greu de digerat, speram să luam puncte. Prima repriză a fost slabă, a doua foarte bună pentru noi. Din păcate nu am marcat, am fi intrat în joc, poate altul ar fi fost rezultatul. Ne lipsește încrederea, sper să ne revenim la meciul următor, nu putem sta mai mult în coada clasamentului”, a spus mijlocașul.

Ce îi reproșează Cristian Neguț arbitrului de centru Ionuț Coza

În minutul 82, Cristian Neguț a urmărit o minge care ar fi trebuit să ajungă la Isenko, gestul său fiind taxat imediat de jucătorii Universității Craiova. Au urmat câteva îmbrânceli, iar mijlocașul a primit cartonașul galben.

ADVERTISEMENT
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru...
Digi24.ro
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”

La flash-interviul de după partidă, Neguț și-a explicat gestul nesportiv de a încerca să joace mingea respectivă. Nu l-a iertat, de asemenea, nici pe “centralul” Ionuț Coza.

ADVERTISEMENT
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au...
Digisport.ro
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”

Au încercat să tragă de timp din minutul 60. Isenko tot ținea mingea. Am vrut să-i perpelesc, am încercat să-i sperii un pic. Arbitrul mi-a dat galben și acum sunt suspendat. Penalty, în schimb, nu a văzut pe final, când l-a călcat pe colegul meu. Dar suntem echipă mică și nu ne ajută nimeni”, a spus Cristian Neguț.

Mesaj pentru conducerea lui Hermannstadt

În final, Cristi Neguț a declarat că nu se teme de antrenamentele lui Dorinel Munteanu, noul antrenor al sibienilor, și că așteaptă noi transferuri pentru ca echipa să iasă din zona retrogradării.

ADVERTISEMENT

Nimănui nu-i e frică de muncă, trebuie să ridicăm capul de aici. Conducerea trebuie să vadă dacă mai trebuie întăriri, vedem ce va fi după pauza de iarnă. Suntem aici, trebuie să acceptăm, trebuie să facem mai mult decât până acum. În a doua repriză am fost peste ei”, a mai spus Neguț.

Răzvan Lucescu își face mea culpa după eșecul surprinzător suferit de PAOK în...
Fanatik
Răzvan Lucescu își face mea culpa după eșecul surprinzător suferit de PAOK în Grecia: „Nu am făcut cele mai bune schimbări”
Nu s-a abținut! Ce a făcut Dorinel Munteanu la primul meci ca antrenor...
Fanatik
Nu s-a abținut! Ce a făcut Dorinel Munteanu la primul meci ca antrenor al lui Hermannstadt
Rezultate SuperLiga, etapa 20. Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2. Coelho îi strică debutul...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 20. Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2. Coelho îi strică debutul lui Dorinel Munteanu. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu...
iamsport.ro
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu tine cât trăiesc, îți bați joc de oameni, ești hoț, pușcăriaș, ai furat țara! Pentru mine ești zero, nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!