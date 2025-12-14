Acuze dure la adresa oltenilor după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Am vrut să-i perpelesc. Suntem mici și nu ne ajută nimeni”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a învins, în deplasare, pe Hermannstadt, scor 2-0. În repriza a doua, oltenii s-au mulțumit să mențină avantajul de pe tabelă. Cristian Neguț nu s-a arătat deloc impresionat de jocul echipei lui Felipe Coelho.

Ce a spus Cristian Neguț după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2

Mijlocașul susține că Hermannstadt , iar în cazul în care ar fi marcat ar fi putut spera la un rezultat de egalitate. Neguț recunoaște, însă, că el și colegii săi sunt cu moralul la pământ.

ADVERTISEMENT

“O înfrângere foarte greu de digerat, speram să luam puncte. Prima repriză a fost slabă, a doua foarte bună pentru noi. Din păcate nu am marcat, am fi intrat în joc, poate altul ar fi fost rezultatul. Ne lipsește încrederea, sper să ne revenim la meciul următor, nu putem sta mai mult în coada clasamentului”, a spus mijlocașul.

Ce îi reproșează Cristian Neguț arbitrului de centru Ionuț Coza

În minutul 82, Cristian Neguț a urmărit o minge care ar fi trebuit să ajungă la Isenko, gestul său fiind taxat imediat de jucătorii Universității Craiova. Au urmat câteva îmbrânceli, iar mijlocașul a primit cartonașul galben.

ADVERTISEMENT

La flash-interviul de după partidă, Neguț și-a explicat gestul nesportiv de a încerca să joace mingea respectivă. Nu l-a iertat, de asemenea, nici pe “centralul” Ionuț Coza.

ADVERTISEMENT

“Au încercat să tragă de timp din minutul 60. Isenko tot ținea mingea. Am vrut să-i perpelesc, am încercat să-i sperii un pic. Arbitrul mi-a dat galben și acum sunt suspendat. Penalty, în schimb, nu a văzut pe final, când l-a călcat pe colegul meu. Dar suntem echipă mică și nu ne ajută nimeni”, a spus Cristian Neguț.

Mesaj pentru conducerea lui Hermannstadt

În final, Cristi Neguț a declarat că nu se teme de antrenamentele lui Dorinel Munteanu, , și că așteaptă noi transferuri pentru ca echipa să iasă din zona retrogradării.

ADVERTISEMENT

“Nimănui nu-i e frică de muncă, trebuie să ridicăm capul de aici. Conducerea trebuie să vadă dacă mai trebuie întăriri, vedem ce va fi după pauza de iarnă. Suntem aici, trebuie să acceptăm, trebuie să facem mai mult decât până acum. În a doua repriză am fost peste ei”, a mai spus Neguț.