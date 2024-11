Acuze fără precedent: “Structurile statului au fost complice la victoria lui Călin Georgescu. E un atentat la democrație!”

Jurnalista B1 TV a precizat că a adresat interpelări atât publice, cât și private serviciilor de informații din România, dar și la nivel de miniștri privind persoana sau organizația care s-a ocupat de campania majoră și costisitoare a candidatului independent, dar nu a primit nici un răspuns.

Acuze fără precedent: “Structurile statului au fost complice la victoria lui Călin Georgescu”

a mai precizat că a semnalat și infrastructura creată în diaspora pentru a-i aduce , subliniind că s-a adresat inclusiv partidelor care se declară proeuropene, fără ca vreo structură să reacționeze în vreun fel.

„Nu, nici un răspuns. Eu am avut câteva interpelări nu doar cele publice, ci și la nivel de miniștri când am observat ce se întâmplă. Am semnalat întreaga infrastructură creată în diaspora, cu buletine de vot preștampilate, cu rețele de transport al oamenilor la vot.

Și am semnalat-o inclusiv partidelor proeuropene. Nici dintre acestea nu mi-au răspuns prea mulți. Am semnalat și tombolele organizate pe TikTok sâmbătă, când era interzis să mai faci campanie electorală. Și nimeni n-a răspuns nimic, n-a interesat pe nimeni.

Impresia mea este că aici am avut niște instituții ale statului complice și, mai mult decât atât, eu cred că cele două mari partide și ele au fost complice pentru că eu am informații că s-au dat voturi în unele județe ale țării și către Călin Georgescu de la partide”, a declarat Ioana Constantin la FANATIK.RO.

”Un atentat la democrație și la siguranța națională”

Realizatorul emisiunii TATULICI la FANAT1K a întrebat-o pe colega sa de breaslă dacă vreuna dintre structurile statului a avut vreo reacție atunci când ea a transmis public mesajul că vorbim despre un atentat la democrație și la siguranța națională.

„Eu am spus asta pentru că aceasta e o democrație falsificată. Bun, rău, cum votează după capul lui un om, noi aici discutăm despre un vot îndreptat pentru o anumită direcție.

Vorbim despre o modificare brutală, primitivă a structurii de vot în acest moment. Pentru că nu s-a acționat doar pe structura aceasta legată de Georgescu.

Întreg electoratul a fost schimbat, modificat. Uitați-vă la toate rezultatele partidelor, uitați-vă la ce avem în turul doi. Totul este falsificat. Noi trăim acum ceva care nu are legătură, nu reflectă societatea”, a mai afirmat Ioana Constantin.

Jurnalista a mai arătat că serviciile din România nu au reacționat și nimeni nu a răspuns nici la interpelările legate de informațiile venite din Republica Moldova conform cărora banii au fost transferați din Rusia spre Moldova la alegerile prezidențiale prin VPN-uri românești sau cele referitoare la autocarele cu cetățeni moldoveni aduce în România pentru a perturba Congresul PPE.

„Impresia mea este că acest curent, care nu este legat doar de Georgescu, este legat și de AUR, și de Șoșoacă, este lăsat să crească liniștit, tocmai pentru că vor să ne spună, după ce-și pun ei ce premier vor, ce guverne, ce coaliții vor, ‘Domnule, trebuie să facem cordon sanitar’. (…)

Nu așa funcționează un stat responsabil. Aici e clar că instituțiile de forță reacționează doar când au răfuială proprie. (…)

Există un partid care-l susține pe Călin Georgescu, format din foști membri AUR. În principal niște doamne parlamentare care au plecat din AUR cu scandal cu Simion și care acum s-au asociat, s-au lipit de Georgescu și l-au susținut în toată povestea asta. Se numesc POT, Partidul Oamenilor Tineri…”, a mai precizat jurnalista la FANATIK.RO.

