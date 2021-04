Acuze grave din partea unui fost junior de la Dinamo: „Se dădea la mamele jucătorilor“. Ce spune despre Florin Bratu

Florin Vasile, acum în vârstă de 22 de ani, a câştigat Liga Elitelor cu Dinamo U19, dar nu a reuşit să se impună şi la prima echipă. La trei ani după ce s-a despărţit de club, el îl desfiinţează pe Florin Bratu şi îl acuză pe şefului centrului de juniori de comportament inadecvat.

„Rafa“, aşa cum i se spune lui Florin Vasile, este liber de contract de şase luni şi încearcă să-şi găsească o echipă în Germania. Departe de România, el a acceptat să vorbească despre perioada petrecută în Ştefan cel Mare, dar şi despre despăţirea de clubul pentru care a debutat în prima divizie.

Fostul mijlocaş al lui Dinamo a prins 24 de minute în play-out-ul din 2018, sub comanda lui Florin Bratu, cel care îi fusese antrenor şi la juniori.

Florin Vasile: „Gabi Răduţă se dădea la mămicile jucătorilor“

„Acum sunt în Germania, la nişte rude. Sunt bine. Nu am renunţat. Stau pe bară (n.r. – e lider de contract) de şase luni, mă pregătesc singur şi sper să îmi găsesc o echipă, poate chiar aici în Germania“, şi-a început fostul dinamovist povestea la GSP.

De Dinamo s-a despărţit de trei ani, după cum mărturiseşte el însuşi, după lungi lupte pe la Comisii. A fost nevoit să se antreneze singur, după ce echipa n-a mai contat pe el. Totul se petrecea în 2018, când Florin Bratu antrena deja echipa mare.

„Când s-a strâns echipa după ultima etapă din anul 2018, când debutasem în play-out cu Florin Bratu antrenor, pe mine nu mă sunase nimeni. Am mers la antrenamnte, se strânsese echipa și vine domnul Trandafir la mine (n.r. – George Trandafir, delegat Dinamo), mă ia deoparte și mă întreabă: ‘Ce cauți tu aici?’ Nu mai eram ‘Rafa’! Începuse să nu mă mai cunoască. Domnul Bratu m-a văzut, dar n-a venit la mine. Apoi, după mult timp, după ce am mai fost pe la birouri, m-am întâlnit cu domnul Bratu și mi-a spus: ‘Nu mă bazez pe tine, pe postul tău este Dan Nistor și nu am cum să-l dau la o parte’. Ca și cum n-aș fi avut nicio șansă la Dinamo. A fost un fel de ‘Nu te mai vrem, poți să pleci!’“, a povestit Florin Vasile, pentru sursa citată.

Nu era un jucător slab. La juniori era 10-le. Dinamo îl preţuia la 4 milioane de euro, conform clauzei de reziliere din contract. Şi cu toate astea a prins doar 24 de minute la prima echipă.

„Din partea șefului Centrului de Copii și Juniori, domnul Gabi Răduță, am avut piedici. Dânsul trimitea jucători de la juniori la echipa mare. Erau chemați toți ceilalți jucători, dar eu eram lăsat mereu ultimul. Voiam să spun de Gabi Răduță că el a mai avut și alte probleme, se mai dădea la mămicile jucătorilor. Știe tot Dinamo. N-o spun doar eu, nu sunt singurul. Toată lumea știe. De ce să nu-i fac și eu rău?“, a povestit Rafa.

Florin Vasile: „Florin Bratu a fost un antrenor mai slăbuţ“

La prima echipă a prins însă două meciuri, cu Sepsi şi Voluntari în play-out. L-a debutat Florin Bratu, dar mijlocaşul nu are cuvinte frumoase pentru tehnician.

„Domnul Bratu s-a ridicat ca antrenor prin noi, prin generația care a câștigat Liga Elitelor. El mereu posta pe Facebook când câștigam vreun meci, așa s-a ridicat foarte mult. Când a ajuns la Dinamo, uitase de noi, își luase puțin aere. A uitat că am fost și noi jucătorii lui și că l-am ajutat. Se vedea prea mare, iar noi eram prea mici. Cred că și de acolo a plecat problema de la Dinamo, de la Bratu. În loc să promoveze tinerii… Ce puteau să-i reproșeze suporterii dacă el băga juniori?“.

„Dan Nistor, Steliano Filip sunt niște caractere foarte mari și ne-au primit bine acolo. Hanca la fel, Paul Anton. Ei erau liderii din vestiar. A fost și Gabriel Torje. Țin minte o fază de la antrenament. Făceam niște exerciții de pasare, un traseu. Torje era cam cel mai mare nume din echipă. Nu mai știu cum făcea Torje, pasa cum voia el. Bratu a a oprit antrenamentul și i-a zis: ‘Piticule, nu așa se lovește mingea!’. Îl făcea de râs, îl înjosea în fața celorlalți. Dacă lui Torje îi spunea așa, nouă ce să ne mai zică? Bratu a fost un antrenor mai slăbuț. El nu voia ca Torje sau alții să fie mai tari decât el, voia să fie șeful“.

Coleg de generaţie cu Ricardo Grigore, Moldoveanu, Eşanu şi alţii care au ajuns să joace în Liga 1, Rafa spune că nu este invidios pe ei. „Am crescut alături de Ricardo Grigore de la 8 ani, n-am cum să fiu supărat pe el“.