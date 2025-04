Acuzele lui Nicușor Dan l-au înfuriat pe Crin Antonescu: “Arătați contractele semnate de mine! Vă dau în judecată și o să plătiți iar avocați cu milioane de euro din banii bucureștenilor”

Primarul Capitalei și candidat la prezidențiale a lansat acuzații dure la adresa lui Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la cea mai înaltă funcție în stat,

Crin Antonescu, reacție furibundă după acuzele lui Nicușor Dan

Abordând subiectul privind deficitul bugetar de peste 9% și inflația, Nicușor Dan a precizat că acestea nu sunt semne ale stabilității unei țări și a atacat PNL și PSD. „De ani de zile PNL este exact ca în povestea cu broasca pe care dacă o arunci în apă fierbinte sare imediat, dar dacă dai focul mai mic și mai mic se fierbe singură. Cred că dl. Bolojan e garantul faptului că PNL va continua să guverneze cu PSD”, a precizat Nicușor Dan, adăugând că PNL ar trebuie să se apropie de USR.

Crin Antonescu a afirmat că Dan nu ar trebui să dea „târcoale pe la gardul PNL-ului”. „Să nu discutăm de broaște, să discutăm de urși. Nu dați târcoale pe la gardul PNL-ului. Deplângeți deficitul, dar v-ați gândit că poate prietenul dvs. Marcel Ciolacu avea un deficit mai mic dacă PIB-ul Bucureștiului nu ar fi fost blocat de un primar al Bucureștiului?”, a punctat Crin Antonescu.

„Nu am fost niciodată chemat la Parchet. Vreau să văd contractele semnate”

A urmat un Nicușor Dan acuzându-l pe candidatul coaliției de guvernare că preia „retorica rechinilor imobiliari” și aducând în discuție activitatea politică din anii 90 a acestuia.

„În 1999 am avut un ministru, domnul Antonescu, care a atestat dreptul de proprietate pentru șapte hectare din parcul Herăstrău, nouă hectare din baza sportivă Pantelimon și altele, în total 34 de hectare. Ulterior, ele au trecut din domeniul public al statului în subordinea unei firme din subordinea Ministerului condus de Antonescu.

Această firmă a semnat contracte de vânzare-cumpărare cu mai multe firme. Prin acte ilegale pe care le-a semnat, niște terenuri care aparțineau statului, 34 de hectare au fost date unor dezvoltatori imobiliari”, a afirmat Nicușor Dan.

Acuzele edilului Capitalei l-au înfuriat pe Crin Antonescu, cerându-i acestuia să arate actele semnate de el. Candidatul coaliției a afirmat că îl va da în judecată dacă nu va dovedi cele spuse.

„Vă dau în judecată! O să plătiți iar avocați cu milioane de euro din banii bucureștenilor. Eu, în calitate de ministru, nu am făcut decât să trec în proprietatea publică privată statului ce administra compania din subordine. Eu nu am blocat, refuzând să blochez, așa cum blochează domnul Dan care nu semnează acte. (…) Nu am fost niciodată chemat la Parchet. Vreau să văd contractele semnate”, a declarat Crin Antonescu.

Ulterior, Nicușor Dan a precizat că respectivele contracte ar fi fost semnate de subordonații lui Crin Antonescu, care la vremea respectivă era ministru al Tineretului și Sportului.